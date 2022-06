Cezary Pazura i Ewa Kasprzyk ambasadorami akcji Bankowcy dla CyberEdukacji

Cezary Pazura, fot. Bankowcy dla CyberEdukacji

Polacy pomimo coraz większej aktywności w przestrzeni cyfrowej, wciąż nie dysponują dostatecznie dużą wiedzą z obszaru cyberbezpieczeństwa. Dlatego też od 2018 roku sektor bankowy w Polsce realizuje wspólną kampanię filmową “Bankowcy dla CyberEdukacji”, koordynowaną przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Dotychczas w ramach pięciu edycji, zrealizowano 120 odcinków edukacyjnych z udziałem blisko 100 ekspertów i znanych osób. W tegorocznej edycji do grona ambasadorów kampanii dołączyli aktorzy: Cezary Pazura i Ewa Kasprzyk.

Celem kampanii, która zdaniem organizatorów dotarła już do co najmniej ponad 2 milionów odbiorców jest edukacja w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa finansów, zakupów online, ochrony tożsamości czy uświadomienia na temat szans i zagrożeń związanych z aktywnością w cyberprzestrzeni. We wspólne działania zaangażowane są największe banki w Polsce, eksperci oraz znani i lubiani goście, którzy opowiadają widzom o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo w internecie. Tegoroczni ambasadorzy dołączyli do grona takich osób jak m.in. aktor Michał Piela, standuperzy Michał Kempa i Piotr Szumowski, satyrycy Artur Andrus i Grzegorz Halama czy dziennikarze Maciej Orłoś i Beata Tadla, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach kampanii.

Jak wskazują organizatorzy, świat wirtualny to dynamiczna przestrzeń, która cały czas ewoluuje. Oznacza to, że aby być jej świadomymi użytkownikami, powinniśmy nieustannie się jej uczyć. Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022”, przeprowadzone przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW wskazuje, że cyberbezpieczeństwo jest tematem „pierwszej potrzeby” wymagającym poprawy, ponieważ ponad połowa Polaków odczuwa brak wiedzy w tym obszarze.

Nowa odsłona kampanii to aktualne tematy i duet znakomitych artystów - Ewa Kasprzyk i Cezary Pazura - charyzmatyczne osobowości, które z zaangażowaniem i świadomością podejmują tematy dotyczące cyberzagrożeń.

– To bardzo ważne i potrzebne. Kilka lat temu zrobiłem zdjęcie biletu lotniczego i wrzuciłem do mediów społecznościowych. Głupie, ale prawdziwe… Dziś już bym tego nie zrobił – opowiadał na planie filmowym Cezary Pazura.

– Mam koleżankę, która online padła ofiarą oszusta matrymonialnego. To się dzieje naprawdę, choć brzmi jak fabuła filmu. – wspominała Ewa Kasprzyk.

Tematy poruszane w kampanii

Oszustwa na rynku Forex, problem fake newsów, ochrona danych osobowych i uwierzytelniających, wyłudzenia na znajomego, czy oszustwa matrymonialne – to niektóre z tematów poruszanych w nowej odsłonie kampanii. Trafią one do bardzo szerokiej grupy odbiorczej – uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, studentów oraz seniorów. Będą wykorzystywane zarówno podczas spotkań bezpośrednich, jak i promowane we własnych kanałach komunikacji oraz mediach różnego rodzaju i zasięgu. Istnieje także możliwość ich bezpłatnego udostępnienia za porozumieniem z organizatorami.

Kampania filmowa „Bankowcy dla CyberEdukacji” realizowana jest przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, a patronuje jej Związek Banków Polskich. Kampanię finansowo i merytorycznie wspierają wszystkie największe banki w Polsce.

Pobierz ebook - Marketing w wyszukiwarkach z pomocą agencji SEO