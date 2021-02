fot. Alana Harris | Unsplash

W tym roku, jak prognozuje eMarketer, chiński e-commerce będzie generował 52,1% krajowej sprzedaży detalicznej w porównaniu z 44,8% rok wcześniej. To historyczny wynik, potwierdzający, że - jeśli chodzi o handel elektroniczny - Chiny nie mają sobie równych.

Bo konkurencja na ich tle wypada nadzwyczaj blado. Krajem o kolejnym najwyższym wskaźniku e-commerce pod względem udziału w całkowitej sprzedaży detalicznej jest bowiem Korea Południowa, w której w tym roku sprzedaż online osiągnie 28,9%. Na trzecim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone, gdzie jednak e-commerce to zaledwie 15,0%. A to i tak lepiej niż nas. Średnia wśród krajów Europy Zachodniej to 12,8%.

Chiny wysforowały się naprzód nie tak dawno, bo jeszcze w 2018 roku udział e-commerce'u wynosił 29,2%, czyli sod konkurencji nie odbiegał aż tak znacząco. W ciągu ostatnich dwóch lat wszystko się jednak zmieniło. Entuzjazm wobec zakupów w sieci wyraźnie wzrósł i - mimo że to nie pandemia wywołała ten trend, znacząco go wzmocniła. Boom na e-commerce w Chinach nie wyhamował nawet po tym, jak kraj opanował koronawirusa i w pełni otworzyła się gospodarka.

W ubiegłym roku sprzedaż stacjonarna spadła w Chinach o 18,6%, a prognozujemy, że sprzedaż tradycyjna spadnie w tym roku o kolejne 9,8%. Dla porównania handel elektroniczny wzrósł o 27,5% w 2020 r. I wzrośnie o kolejne 21,0% w 2021 r. eMarketer.

Biorąc pod uwagę, pandemiczne konsekwencje niewykluczone, że inne kraje wkrótce będą podążać śladem Chin, wątpliwe jednak, że będą robić to w ich tempie. Chiński e-commerce wydaje się bowiem ekstremalnym przypadkiem. Jeszcze dekadę temu jego udział całkowitej sprzedaży detalicznej był taki sam jak w USA. A potem przyszła Alibaba. Ta chińska platforma, uwielbiana także w Polsce, zapewniło konsumentom niedrogi i niezawodny dostęp do towarów niemal każdego rodzaju, a systemy płatności (np. Alibaba's Alipay i Tencent's WeChat Pay) o lata świetlne wyprzedzały zachodnich konkurentów pod względem dostępności i łatwości obsługi. Kwestie dostawy, dzięki niemal nieograniczonej podażu niedrogich usług kurierskich, umożliwiła firmom takim jak Alibaba, zapewnienie dostawy tego samego dnia, a powszechność smartfonów pozwoliła pominąć erę komputerów PC i od razu włączyć tryb spontanicznych, mobilnych zakupów.

Ogółem, korzystanie z e-commerce było w Chinach często tańsze, łatwiejsze i wygodniejsze niż zakupy stacjonarne. W innych krajach to negatywne wzmocnienie nie było tak wyraźne i dlatego to właśnie Chiny są dzisiaj cyfrowym prymusem. Warto więc obserwować, co się dzieje na chińskim rynku, a ostatnio dzieje się przede wszystkim social commerce.

eMarketer szacuje, że handel społecznościowy wzrósł w zeszłym roku w Chinach o 44,1%, a w tym roku wzrośnie o kolejne 35,5%, osiągając 363,26 mld USD. Dla porównania, handel społecznościowy w USA osiągnie w tym roku 36,09 miliardów dolarów.

Większość aplikacji społecznościowych opracowuje nowe sposoby, które pozwalają użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Facebook umożliwia katalogowanie produktów, zarządzanie sprzedażą i wyświetlanie reklam dla dużych i małych firm na całym świecie. Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, a wspomniany już Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów.

Wejście social mediów w e-commerce wydaje się obiecujące zwłaszcza dla małych i średnich firm. Media społecznościowe, które specjalizują się w dbaniu o UX będą w stanie - w ich imieniu - zapewnić użytkownikom płynne i spójne doświadczenia zakupowe od odkrycia produktu do ostatecznej transakcji. Oznacza to oczywiście większą konkurencję między markami i platformami, ale także większy wybór dla konsumentów.