Chupa Chups Melody POPS rzuca wyzwanie na TikToku w ramach nowej kampanii

Chupa Chups, lizaki, fot. bernswaelz, pixabay

Dla Millenialsów to jeden z kultowych produktów przywołujący miłe wspomnienia z czasów dzieciństwa. Jego pojawienie się w sklepach było prawdziwą rewolucją na rynku słodyczy w Polsce. Chupa Chups Melody POPS, czyli lizak - gwizdek do dziś cieszy się ogromną popularnością konsumentów, szczególnie tych młodszych. W ramach dedykowanej kampanii promującej produkt, TikTokerzy zapraszają do wspólnej, muzycznej zabawy.

Początek roku, który dla polskich konsumentów od lat jest czasem kojarzącym się przede wszystkim z zimowymi podróżami i wyjazdami, obecnie jawi się jako spore wyzwanie. Spędzamy obecnie znacznie więcej czasu w domu i poszukujemy kreatywnych pomysłów na zabawy angażujące wszystkich członków rodziny. Muzyczne atrakcje dla fanów małych słodkości przygotowała marka Chupa Chups.

W styczniu ruszyła kampania poświęcona lizakom Chupa Chups Melody POPS. W ramach działań wybrana grupa TikTokerów podejmuje wyzwanie i w praktyce sprawdza możliwości kultowego lizaka w kształcie gwizdka, grając na nim dobrze znane melodie.

– Zachęcamy wszystkich do śledzenia aktywności w social mediach i inspirowania się udostępnionymi przez influencerów nagraniami. Chupa Chups Melody POPS to wyjątkowa propozycja, która przyniesie moc zabawy nie tylko młodszym konsumentom, ale także dorosłym. Nasz challenge pozwala na uwolnienie swojej wyobraźni i kreatywne spędzanie czasu w domu lub na zabawie online z rówieśnikami – komentuje Michał Bonecki, Dyrektor Marketingu Perfetti Van Melle Polska.

Cykl aktywacji w Social Mediach będzie trwał przez najbliższe trzy miesiące. Wszystkie działania w ramach kampanii zostały zaprojektowane zgodnie z claimem marki, czyli „Forever fun”!

Chupa Chups Melody POPS to dobrze znany i lubiany lizak - gwizdek o smaku truskawkowym lub cola. Można na nim grać dzięki unikalnemu kształtowi samego lizaka oraz patyczkowi składającemu się z ruchomej części. Chupa Chups Melody POPS oferowane są w strefie przykasowej displayach oraz blistrach zawierających cztery lizaki.

Ebook z raportem: Reklama w internecie [PDF]