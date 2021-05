Clubhouse debiutuje na Androidzie, ale w Polsce jeszcze na niego zaczekamy

Clubhouse | William Krause | Unsplash

Clubhouse wreszcie zadebiutował na Androidzie. Aplikację mogą pobrać ze sklepu Play... wszyscy mieszkający w USA. Na razie nie wiadomo, kiedy taką szansę dostaną mieszkańcy innych regionów, w tym Polski. Wiadomo jedynie, że zasięg będzie "stopniowo poszerzany", czyli nie za wiele, zwłaszcza że na pierwszy ogień pójdą kraje anglojęzyczne.

Clubhouse, uruchomiony w 2020 roku, uwagę zwrócił na siebie kilka miesięcy temu, kiedy za jego pośrednictwem można było posłuchać rozmowy CEO Tesli i SpaceX, Elona Muska, z szefem Robinhood Markets Vladimirem Tenevem. Zainteresowanie wokół tego wydarzenia, która doczekało się nawet YouTube'owej transmisji, było ogromne i pomogło wywindować Clubhouse na start-upowe szczyty. W lutym liczba użytkowników aplikacji przekroczyła 2 miliony, a według ostatniej wyceny jest ona warta już ponad 4 miliardy dolarów.

Modę na Clubhouse'a nakręcili przede wszystkim celebryci, tacy jak MC Hammer, Kevin Hart czy Jared Leto. Ich dołączenie za każdym razem powodowało wyraźny wzrost zaangażowania, ale - jako że do tej pory aplikacja była dostępna tylko użytkownikom iPhone'ów - wyzwaniem, przed jakim stała (i nadal stoi) jest utrzymanie wzrostu przy jednoczesnym utrzymaniu jakości oferowanych treści. A to niełatwe nie jest o czym świadczą losy wszystkich innych platform społecznościowych na świecie.

Nie zmienia to jednak faktu, że odwrotu nie ma i nigdy nie było. Prace nad aplikacją na Androida Clubhouse rozpoczął na początku tego roku. W tym miesiącu zaczął zewnętrznie testować wersję beta.

Nasz plan na najbliższe kilka tygodni polega na zebraniu opinii, naprawieniu wszelkich problemów i dodaniem kilku funkcji, takich jak płatności i tworzenie klubów.

Androidowa wersja to dla Clubhouse'a być albo nie być. Dane dotyczące pobrań tej aplikacji, mimo że w zależności od źródła różnią się w szczegółach, jasno pokazują trend: popularność aplikacji Clubhouse spada. Android będzie więc kluczowy. Oczywiście, Clubhouse mógłby przyspieszyć rozwój, umożliwiając użytkownikom dołączenie do usługi bez zaproszenia. To jednak na razie nie wchodzi w grę. Startup twierdzi, że systemu zaproszeń jest częścią jego wysiłków, aby „utrzymać mierzony wzrost”, a trudno też wątpić, by już pojawiające się problemy z mową nienawiści nie odgrywały tu żadnej roli.

Tak czy owak, dla Clubhouse'a nadchodzi czas próby. Androidowy debiut zbiega się w czasie ze wprowadzeniem Clubhouse'owych klonów przez całą krzemową wierchuszkę: Facebooka, Twittera, Discorda, Spotify, LinkedIna. Twitter zresztą już wysforował się w tym wyścigu na czoło: jego Spaces, dostępne na Androida bez zaproszenia, przyciągnęły setki słuchaczy w ciągu zaledwie kilku minut.

Co na to Clubhouse? Wydaje się robić swoje, być może mądrzejszy o doświadczenia starszych kolegów, dla których niepohamowane wzrosty oznaczały całą masę (wciąć nierozwiązanych) problemów z moderacją i jakością.

Zbliżając się do lata i kontynuując skalowanie zaplecza, planujemy zacząć jeszcze bardziej otwierać się, witając miliony więcej osób z listy oczekujących na iOS, rozszerzając obsługę języków i dodając więcej funkcji ułatwień dostępu, aby ludzie na całym świecie mogli doświadczyć Clubhouse w sposób, który wydaje się im rodzimy.

Agnieszka Stecko

Nieagencja

Jak na razie nie wiadomo, kiedy w CH w wersji na Androida trafi do Polski, są to więc na razie teoretyczne rozważania. Patrząc w kategoriach nominalnej liczby użytkowników poszczególnych systemów operacyjnych, udostępnienie aplikacji Clubhouse posiadaczom Androida wielokrotnie zwiększa potencjał dotarcia aplikacji - w Polsce iPhone'y mają 10,4% udziałów w rynku smartfonów, pozostała część to urządzenia oparte przede wszystkim na systemie Android. (dane IDC za Q4 2020).

Zdemokratyzowanie dostępu do Clubhouse może więc mieć bezpośredni efekt widoczny w peaku liczby userów na wykresie, ale niekoniecznie pozytywnie wpłynie na wizerunek i odbiór aplikacji - bo czy nie elitarnością wynikającą z ograniczenia dostępu (także poprzez system zaproszeń) kusiła nas nowa aplikacja social audio? Otwarcie aplikacji dla szerokich rzeszy użytkowników na pewno pozbawi ją tego nimbu intrygującej niedostępności.

"Sekcja polska" Clubhouse szybko sprofilowała się pod kątem konkretnych tematów - duża część pokoi i klubów dotyczy tematów związanych z biznesem i marketingiem, technologiami, start-upami, rozwojem osobistym - ciekawe jest, czy wraz ze wzrostem liczby użytkowników i rozszerzeniem ich segmentów o nowe grupy, nowe tematy czy obszary zainteresowań będą mogły zaistnieć na polskojęzycznym Clubhousie, czy jednak zostanie on pewną enklawą adresowaną do konkretnej niszy, podobnie jak Twitter w Polsce został niejako zawłaszczony przez polityków i dziennikarzy (i fanki K-popu).

Kolejną zmienną, która będzie miała duży wpływ na rozwój serwisu, będą decyzje właścicieli serwisu w kwestii rozwoju narzędzi wsparcia dla twórców contentu, które pozwolą im budować publiczność, mierzyć ich aktywność czy w efekcie w jakiejś formie monetyzować własną twórczość w ramach serwisu. Następną zmienną są decyzje platform gigantów - Twitter rozwija projekt Spaces, istnieje więc ryzyko, ze CH podzieli los Snapchata, którego gwiada zaczęła gasnąć, gdy Instagram skopiował funkcję relacji wideo i zintegrował ją z własną platformą, na której miał już zgromadzoną bazę użytkowników.