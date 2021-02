Clubhouse szturmem zdobywa Dolinę Krzemową. Czy uda mu się wyjść poza nią?

Nowa aplikacja o nazwie Clubhouse podbiła kręgi mediów społecznościowych. Opracowana przez przedsiębiorcę z Doliny Krzemowej Paula Davisona i byłego pracownika Google, Rohana Setha, jest właściwie audio czatem, łączącym zalety podcastu z połączeniem konferencyjnym. Jak działa i jak ją wykorzystać?

Aplikacja została uruchomiona w 2020 roku, ale uwagę zwróciła na siebie dopiero niedawno, kiedy za jej pośrednictwem można było posłuchać rozmowy CEO Tesli i SpaceX, Elona Muska z szefem Robinhood Markets Vladimirem Tenevem. Wydarzenie przekroczyło limit pokojów rozmów w aplikacji i było transmitowane w YouTube, co pomogło wywindować Clubhouse na start-upowe szczyty. W lutym liczba użytkowników aplikacji przekroczyła 2 miliony, co przyspieszyło jej rozwój. Jej szefowie juz ogłosili nowe funkcje, takie jak napiwki, bilety lub subskrypcje tak, by bezpośrednio płacić twórcom.

Clubhouse jest obecnie wyceniany na 1 miliard dolarów i jest uważany za jednorożca, tak jak AirBnb, Uber i SpaceX.

To pierwszy raz, kiedy nie patrzę na ekran. Jestem zaangażowany w media społecznościowe, ale siedzę przy basenie z dziećmi i tak długo, jak jestem wyciszony i nic nie mówię, to świetnie. Bilal Zuberi, partner w firmie Lux Capital

Clubhouse to klub dla wybranych...

Modę na Clubhouse wywołują przede wszystkim celebryci, tacy jak MC Hammer, Kevin Hart, Jared Leto, których dołączenie za każdym razem powoduje wyraźny wzrost zaangażowania, ale aplikacja wciąż pozostaje tzw. dziką kartą. Największym wyzwaniem, przed jakim stoi jest jej otwarcie dla wielu tysięcy użytkowników przy jednoczesnym utrzymaniu jakości. Póki co, Clubhouse to rozrywka dla garstki.

Clubhouse to miejsce, w którym ludzie mogą się wirtualnie spotykać, aby prowadzić, słuchać, a w niektórych przypadkach także dołączać do rozmów. Gdy użytkownik otworzy aplikację, zostaje mu wyświetlona lista pokoi i obecnych w niej uczestników. Następnie może on zdecydować, czy dołączyć do istniejącego pokoju czy założyć własny i zaprosić do niego nowe osoby. W każdym pokoju są moderatorzy, mówcy i słuchacze, którzy, po zgłoszeniu takiej chęci, także mogą zabrać głos.

Użytkownik musi dołączać do rozmów na żywo, ponieważ nie są rejestrowane, co w połączeniu z tym, że aplikacje dostępna jest "na zaproszenie" oznacza pewną ekskluzywność. Każdy dołączający musi bowiem zostać wprowadzony do towarzystwa przez osobę, która ma już konto, i iPhone'a, bo Clubhouse jest też dostępny tylko dla użytkowników sprzętów Apple'a.

... co jednak nie rozwiązuje problemu z "mową nienawiści"

Wydawać by się mogło, że wreszcie możemy mieć do czynienia z aplikacją, która skutecznie - przez racjonowanie dostępu - radzi sobie z kontrowersyjnymi treściami udostępnianymi na platformie, ale nadzieje te szybko okazały się płonne. Użytkownicy już teraz zgłaszają, że mają do czynienia z zastraszaniem i nękaniem, a firma spotyka się z krytyką za jasnych brak zasad dotyczących moderowania treści. Co więcej, nie ma na niej także podstawowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak możliwość blokowanie lub zgłaszania takich przypadków.

Twitter już szykuje alternatywę

Twitter, wietrząc swoją szansę już teraz pracuje nad podobną funkcjonalnością o nazwie Spaces. Obecnie jest ona w fazie testów, dostępna tylko dla niewielkiej grupy użytkowników, ale ostatecznie może zyskać przewagę. Użytkownicy Spaces będą bowiem mieli większe szanse na znalezienie odbiorców, ponieważ funkcja będzie zintegrowana bezpośrednio z ekosystemem Twitterem.