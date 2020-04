CNN, BBC oraz Euronews podarowały czas antenowy na walkę z koronawirusem

covid, domeny, internet, koronawirus fot. geralt, pixabay

Trzej światowi giganci telewizyjni, CNN International, BBC Global News oraz Euronews połączyły siły, aby zapewnić darmowy czas antenowy organom zajmującymi się ochroną zdrowia. Celem tej inicjatywy jest promocja istotnych informacji związanych z procesem zwalczania globalnego kryzysu zdrowotnego wywołanego pandemią koronawirusa. Trzech nadawców dotrze łącznie do ponad 800 mln odbiorców na całym świecie.

W tej nadzwyczajnej sytuacji, trzej nadawcy telewizyjni wspólnie zdecydowali przeznaczyć swoje zasoby reklamowe o wartości 50 mln dolarów. Udostępniony w ramach inicjatywy darmowy czas antenowy pozwoli wesprzeć główne organizacje międzynarodowe oraz krajowe ministerstwa zdrowia w przekazywaniu informacji dla ochrony obywateli oraz powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.

W ostatnich tygodniach, w obliczu pandemii koronawirusa, zapotrzebowanie na rzetelne i sprawdzone wiadomości było bezprecedensowe, dlatego trzech wydawców zjednoczyło się, aby dotrzeć łącznie do ponad 800 milionów odbiorców na całym świecie. Dzięki temu istotne porady w zakresie ochrony zdrowia publicznego mogą trafić do ogromnej rzeszy ludzi – co jest szczególnie istotne w czasie globalnego kryzysu. Kampanie prowadzone w myśl tej współpracy będą emitowane zarówno w telewizji, jak i digitalu, z możliwością dostosowania komunikatów do określonych regionów i krajów. Światowi giganci telewizyjni pierwszy raz podejmują wspólną inicjatywę, sygnalizując jednocześnie jak ważna jest dla nich rola w dostarczeniu rzetelnych informacji z zakresu zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO – globalny lider w zakresie wiarygodnych informacji i wskazówek dotyczących ochrony zdrowia – był pierwszą organizacją, która zgodziła się wziąć udział w inicjatywie. Wstępna kampania WHO, która zostanie wyemitowana przez wszystkich trzech nadawców, będzie oparta o siedem kroków, które pozwolą zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

– Rzetelne informacje to jedna z naszych najlepszych broni w tej trudnej walce, którą musimy wspólnie podjąć przeciwko wirusowi. Na antenie naszej stacji opowiadamy, jak aktualnie wygląda sytuacja na świecie, jednak słuszne wydaje nam się również podejmowanie wszelkich działań, które pomogą instytucjom zdrowia rozpowszechniać ich przesłanie tak, aby mogło ono dotrzeć do każdego zakątka globu – powiedział Jim Egan, CEO BBC Global News.

– Gdziekolwiek jesteśmy, sytuacja, w której się znajdujemy, jest wyjątkowa. Chociaż redakcja CNN niestrudzenie pracuje nad tym, aby dostarczyć ludziom na całym świecie najbardziej aktualne i wiarygodne informacje, ważne jest także promowanie komunikatów organów publicznej służby zdrowia. Mam nadzieję, że wspólny wysiłek oraz współpraca z naszymi konkurentami, przyniosą pozytywne efekty, a nasz łączny globalny zasięg pozwoli na dotarcie do jak największej liczby osób – powiedział Rani Raad, President, CNN International Commercial.