Co dalej z Clubhouse? Popularność aplikacji wydaje się gasnąć

Clubhouse | William Krause | Unsplash

Clubhouse, który ledwo co wprowadził nowy sposób zapraszania ludzi na czaty audio, musi zmierzyć się z wyzwaniem przyciągnięcia do aplikacji nie tylko słuchaczy, ale i twórców, bo gwiazdorski rozpęd wydaje się zwalniać.

Dzięki Wave można zapraszać znajomych do pokoju, po prostu dotykając emotikonów machających dłoni. Po otrzymaniu zaproszenia można dołączyć do rozmowy i natychmiast zostać dodanym do pokoju.

Aby wysłać Wave'a, trzeba przesunąć palcem w prawo lub dotknąć ikony kropek w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie należy tapnąć przycisk obok osoby, z którą chcemy zaprosić, a ona otrzyma powiadomienie i będzie mogła dołączyć do prywatnego pokoju, otwartego tylko dla osób, które zostały "zaczepione". W ten sposób można zatrzymać danego użytkownika w jednym kręgu, przedstawiać go znajomych z różnych grup itd.

Wydaje się, że Clubhouse chce zachęcać do bardziej okazjonalnych, towarzyskich kontaktów w swojej aplikacji, która ostatnio zaczyna się kojarzyć z bardziej profesjonalnymi eventami.

I ma to sens, bo wydaje się, że jej popularność, początkowo napędzana gwiazdorskimi wystąpieniami, wydaje się słabnąć, a czarny scenariusz, w którym firma nie nadąża z poszerzaniem bazy użytkowników, jest bliski realizacji.

Aplikacja została uruchomiona w 2020 roku, ale uwagę zwróciła na siebie dopiero niedawno, kiedy za jej pośrednictwem można było posłuchać rozmowy CEO Tesli i SpaceX, Elona Muska z szefem Robinhood Markets Vladimirem Tenevem. Wydarzenie przekroczyło limit pokojów rozmów w aplikacji i było transmitowane w YouTube, co pomogło wywindować Clubhouse na start-upowe szczyty. W lutym liczba użytkowników aplikacji przekroczyła 2 miliony, co przyspieszyło jej rozwój. Jej szefowie szybko ogłosili nowe funkcje, takie jak napiwki, bilety lub subskrypcje tak, by bezpośrednio płacić twórcom.

Modę na Clubhouse nakręcali jednak przede wszystkim celebryci, tacy jak MC Hammer, Kevin Hart, Jared Leto, których dołączenie za każdym razem powodowało wyraźny wzrost zaangażowania. Aplikacja długo pozostawała jednak dziką kartą, bo mimo szumu jaki wywoływała, wciaż nie wiadomo było - i nadal nie jest to jasne - czy zdoła zwiększyć liczbę użytkowników bez uszczerbku na jakości.

Tym bardziej, ze czasu miała niewiele, bo liczba konkurentów Clubhouse'a, który pozostawał ekskluzywną rozrywką, rosła w błyskawicznym tempie. Swoje wysiłki w tym zakresie zintensyfikowali niemal wszyscy co ważniejszy gracze, tacy jak Facebook, Twitter, Linkedin, Telegram i Discord.

Clubhouse był świadomy konkurencji i starał się reagować szybko, ogłaszając program dla twórców - Clubhouse Creator First - który miał im pomóc budować społeczność, łączyć się z markami i zarabiać na swoich programach. Program zadebiutował przed dwoma dniami, ale - jeśli wierzyć doniesienion The Verge - nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Okazało się, że twórcy nie dostaną szansy na rozmowę z markami w wersji "jeden na jeden"; a zamiast tego mogli prezentować swoje programy w publicznym pokoju w Clubhouse, wraz z dziesiątkami innych twórców. Każdy miał około 2 minut, teoretycznie, bo techniczne problemy mocno szatkowały przekaz, a marki okazały się zainteresowanie umiarkowanie.

I oczywiście, że to dopiero początek, ale - jeśli kłopoty z programem dla twórców sugerują większe ogólny problem z monetyzacją treści - nie wróży to najlepiej. Jeśli Clubhouse nie umie zachęcić marek do wkładania pieniędzy za wybrane treści premium, twórcy zwyczajnie wybiorą jedna z licznych już alternatyw.

Prawie każda oferuje im bowiem narzędzia monetyzacyjne i przeznacza miliony dolarów, by ich zainteresować. Facebook ogłosił, że planuje wydać na to 1 miliard dolarów w ciągu najbliższego półtora roku; Snapchat mówi milionie dolarów dziennie; YouTube zainicjował fundusz o wartości 100 milionów dolarów. Tradycyjne aplikacje do podcastów też nie pozostają w tyle. Zarówno Spotify, jak i Patreon już teraz przekazują podcasterom e-maile swoich słuchaczy, na co użytkownicy Clubhouse'a nie mogą liczyć.