Co dziś zamówisz? Nowa akcja ma pomóc polskiej gastronomii

Gastronomia, jak i wiele innych lokalnych biznesów przeżywa teraz trudny czas. Zamknięcie restauracji dla klientów bezpośrednio przekłada się na spadek dochodów i brak pracy dla wielu osób zaangażowanych w ten segment rynku. Najgorszy scenariusz zakłada zamknięcie na stałe wielu z popularnych miejsc. Aby temu zapobiec powstał projekt Co dziś zamówię, zawierający listę miejsc z ofertą na wynos. Akcja związana jest również z funkcjonującymi w social mediach hasłami #wspieramgastro oraz #zostanwdomu.

Celem akcji jest wsparcie lokalnych restauracji, poprzez zamawianie ulubionych dań bezpośrednio z wybranych lokali. Codzienną dawkę inspiracji i listę miejsc z ofertą na wynos przedstawia projekt Co dziś zamówię? Klienci w ten sposób poznają również nowe lokale oferujące dania na wynos.

Czas izolacji wymusił zmianę dotychczasowego stylu życia, jednak nie musimy rezygnować ze wszystkich przyzwyczajeń. Każdy z nas lubi odkrywać nowe smaki na gastronomicznej mapie Polski, ma również listę swoich ulubionych, często odwiedzanych restauracji. Pomoc jest bardzo prosta. Wejdź na profil Co dziś zamówię?, zdecyduj na co masz ochotę, dobierz odpowiedni lokal i złóż zamówienie bezpośrednio pod wskazanym numerem telefonu. Ostatni punkt jest szczególnie ważny, ponieważ w ten sposób cała kwota, na którą opiewa rachunek trafi do zespołu restauracji.

Wsparcie social media i ograniczony zasięg

Projekt powstał z połączenia dwóch ważnych akcji społecznych, które funkcjonują w social mediach pod hasłami #wspieramgastro oraz #zostanwdomu.

Zasięg akcji jest w tej chwili ograniczony do Warszawy, jednak w kolejnym etapie możliwe jest rozszerzenie działań na inne miasta.

Na dedykowanych profilach w social media pojawiają się selekcje potraw, przekąsek, a nawet przetworów prosto od najlepszych warszawskich lokali. Jeżeli natomiast nie wiesz co zamówić, z pomocą przychodzi chatbot, który podpowie niezdecydowanym co wybrać w zależności od wielkości głodu, czy preferowanej kategorii kuchni. Za jego pośrednictwem można również zgłaszać propozycje restauracji, które zostaną przedstawione w kolejnych postach na profilach Facebook i Instagram.

Wszystko po to, aby wspólnymi siłami wesprzeć gastronomię, ale także przenieść doświadczenie restauracji do własnych domów, w oczekiwaniu na powrót do codzienności. Pozostaje tylko jedno pytanie – co dziś zamówisz?

Pobierz raport interaktywnie.com i poszerz swoją wiedzę