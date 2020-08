Coca-Cola od nas. Firma wspiera branżę gastronomiczną

Coca-Cola od nas, fot. Coca-Cola

Marka zachęca do odwiedzania lokalnych restauracji. W poniedziałek 10 sierpnia wystartowała akcja „Coca-Cola od nas”, w ramach której 1 000 000 darmowych napojów trafi w ręce gości niemal 2 000 lokali gastronomicznych.

Coca-Cola wie, jak ważne jest celebrowanie dobrych chwil. Ostatnie miesiące mocno odcisnęły się na całej branży gastronomicznej. Po wielu trudnych momentach, dostosowaniu lokali do obecnych standardów i z całkowicie odświeżonym planem działania restauracje na nowo otwierają swoje drzwi dla klientów. Aby zachęcić gości do odwiedzania ulubionych lokali, Coca-Cola rozpoczyna wspomnianą wcześniej akcję „Coca-Cola od nas”.

Na stronie inicjatywy otrzymać można kupon na darmowy napój i odebrać go w jednej z niemal 2 000 restauracji partnerskich Coca-Coli. Lista wszystkich lokali dostępna jest na stronie internetowej. Akcja potrwa trzy tygodnie. W ten sposób marka zachęca do odwiedzania lokalnych restauracji, ponieważ korzystanie z ich usług to najlepszy sposób, w jaki możemy pomóc branży gastronomicznej.

- Sektor HoReCa to jedna z branż, którą wybuch pandemii dotknął najbardziej. Nasi partnerzy włożyli wiele wysiłku w to, aby ponownie móc przyjmować gości. Mamy nadzieję, że ta akcja pomoże im sprawić, aby lokale znowu tętniły życiem – mówi Kaija Kevvai, Senior Brand Manager marki Coca-Cola w Polsce.

Pomoc w tworzeniu reklamy

Kolejnym, obok „Coca-Cola od nas”, działaniem wspierającym sektor HORECA w ramach trwającej kampanii #OtwarciJakNigdy, o której pisaliśmy wcześniej w serwisie interaktywnie.com, jest dzielenie się zasobami i wiedzą w tworzeniu przekazu reklamowego. W tym celu Coca-Cola przygotowała innowacyjną platformę, która pomaga partnerom z branży gastronomicznej zaprojektować dopasowaną do ich potrzeb reklamę i dzięki sponsoringowi firmy ją rozpowszechnić.

Coca-Cola aktywnie bierze udział we wsparciu sektora HORECA od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Do tej pory działania marki dotarły już do blisko 5 000 lokali gastronomicznych w całej Polsce, a szacowana wartość wsparcia w okresie pandemii wyniosła 7,5 mln złotych.