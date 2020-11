Coca-Cola pokazała świąteczną kampanię pod hasłem Najlepsze prezenty ukryte są w sercach

Coca-Cola, mikołaj, fot. Coca-Cola

Coca-Cola wystartowała z nową kampanią świąteczną pod hasłem „Najlepsze prezenty ukryte są w sercach”. Marka chce w ten sposób przypomnieć, że każdy z nas może dać innym wyjątkowy prezent – siebie, swój czas, zainteresowanie i troskę. Tegoroczna kampania to już 100. świąteczne przedsięwzięcie od początku istnienia marki Coca-Cola. W ramach działań komunikacyjnych, Coca-Cola przygotowała m.in. spot reklamowy, loterię konsumencką czy digitalowy kalendarz świąteczny.

Świąteczny spot Coca-Coli został wyreżyserowany przez zdobywcę Oskara, Taika Waititi, i opowiada historię bezgranicznej miłość ojca do córki. Mężczyzna pokonuje daleką drogę, by dostarczyć na Biegun Północy list swojej córki do świętego Mikołaja. Przemierza morza i góry, pustynie i oceany… czy jednak uda mu się spełnić marzenie dziewczynki? Kampania świąteczna marki podkreśla, że najważniejsze, co możemy dać innym, to my sami. Przywołuje także postać Świętego Mikołaja, która już od 100 lat jest stałym i niezwykle rozpoznawalnym elementem świątecznych kampanii Coca-Coli.

W ramach świątecznej kampanii, oprócz spotu, zaplanowana jest także loteria świąteczna, aktywacje w kanałach digital oraz działania z influencermi. Coca-Cola jak co roku, stawia także na wyrazistą i innowacyjną ekspozycję swoich produktów w sklepach, dlatego w okresie świątecznym dostępne będą opakowania z limitowanej edycji świątecznej z motywem Świętego Mikołaja.

100 lat świątecznych kampanii Coca-Cola

W tym roku Coca-Cola obchodzi 100-lecie swoich świątecznych kampanii reklamowych. Od 1920 roku marka ożywia świąteczną magię poprzez swoje kreatywne działania, które niejednokrotnie wyprzedzały swoje czasy – od stworzenia kultowej grafiki niedźwiedzia polarnego po wizerunek Mikołaja, który na stałe wszedł do kultury i pomimo zmieniającego się świata i trendów, niezmiennie kojarzy się ze świątecznym czasem.

- Od ponad 100 lat marka Coca-Cola celebruje świąteczny czas i przybliża swoim konsumentom tę magiczną atmosferę. Ten rok będzie jednak szczególny i inny dla wielu rodzin. Być może nie będą mogli spotkać się razem przy światecznym stole, dlatego w ramach naszych działań pragniemy pokazać, że najlepsze prezenty ukryte są w naszych sercach i nawet jeżeli nie uda nam się być razem fizycznie, to jesteśmy blisko w innym wymiarze – poprzez poświęcenie swojego czasu i uwagi, okazywanie troski, telefon do bliskiej osoby czy poszukiwanie form kontaktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – mówi Magdalena Kluziak, brand manager marki Coca-Cola w Polsce.

Działania świąteczne Coca-Cola są kontynuacją kampanii „Otwarci jak nigdy” – pierwszej marketingowej kampanii marki od czasu wybuchu pandemii, będącej częścią globalnej akcji „Open like never before”. Działania marki podkreślały wagę nowych możliwości, odkrywanych przez nas podczas izolacji społecznej. Zwracały także uwagę na to, że mogą one być szansą, abyśmy stali się „otwarci jak nigdy” na to, co nas otacza. Jak marka podkreśla w świątecznym spocie, dotyczy to także naszych bliskich.

Kampania „Najlepsze prezenty ukryte są w sercach” obejmuje telewizję, radio, digital, social media i PR. 30’ i 60’ sekundowe spoty, emitowane na 91 rynkach na świecie, zostały stworzone przez agencję Wieden+Kennedy London, a za ich lokalną adaptację odpowiada McCANN Worldgroup. Za strategię kampanii, planowanie i zakup mediów oraz współpracę z influencerami odpowiedzialny jest z kolei dom mediowy MediaCom, a za koordynację promocji konsumenckiej, kreację i przygotowanie materiałów BTL – agencja reklamowa Fortis. Obsługę w obszarze digital oraz social media powierzono LiquidThread, natomiast działania PR prowadzone są przez agencję Hill+Knowlton Strategies.

