fot. Coca-Cola

Marka wprowadza swoją nową globalną platformę Real Magic i ujawnia Hug, nową wizję ikonicznego logo Coca-Cola. W ramach platformy prezentuje również pierwszą kampanię – One Coke Away From Each Other, w Polsce tłumaczoną jako Coca-Cola zbliża nas do siebie.

Coca-Cola zaprezentowała nową globalną filozofię marki i platformę Real Magic (Prawdziwa Magia), zachęcającą wszystkich do zwrócenia uwagi na to, co w każdym z nas, ludzi jest prawdziwie magiczne.

Dotychczasowa obietnica marki – każdego dnia jednoczyć ludzi i podnosić ich na duchu – wciąż pozostaje aktualna. Co więcej, jeszcze lepiej dopasowuje się do świata, w którym dzisiaj żyjemy. Real Magic została zbudowana na bazie naszych doświadczeń z minionego półtora roku pandemii. Platforma uwzględnia sprzeczności, z którymi mierzą się nowe pokolenia, poszukując harmonii i więzi z innymi ludźmi w wirtualnym i podzielonym świecie. Marka Coca-Cola wierzy, że magię możemy odnaleźć tuż obok, gdy spotykamy się z innymi ludźmi, w nieoczekiwanych chwilach, które przemieniają codzienność w coś nadzwyczajnego.

– Coca-Cola to marka definiowana przez dychotomie: skromna, ale legendarna; autentyczna, ale tajemnicza; prawdziwa, ale magiczna. Filozofia Real Magic opiera się na przekonaniu, że dycho­tomie mogą sprawić, by świat stał się ciekawszy – pełen niezwykłych ludzi, nieoczekiwanych możliwości i cudownych chwil. Jednocześnie filozofia ta opisuje sedno: Coca-Cola i jej smak to niemożliwy do opisania, jedyny w swoim rodzaju dotyk prawdziwej magii – podkreślił Manolo Arroyo, dyrektor ds. Marketin­gu w The Coca-Cola Company.

Nowa wizja logotypu Coca-Cola

Real Magic, pierwsza od 2016 roku nowa globalna platforma marki Coca-Cola, jest wdra­żana równolegle z odświeżoną identyfikacją wizualną, w tym nową wizją logotypu Coca-Cola, który będzie pojawiać się we wszystkich działaniach marketingowych. Logo Hug (Przytulenie), zainspirowane tym, jak wygląda znak towarowy na opakowaniach Coca-Cola, przesuwa jego zaokrąglony kształt ku górze na etykietach butelek i puszek – w taki sposób, by stworzyć wizualny podpis, który obejmie i utrwali magiczne momenty we wszystkich przekazach związanych z marką.

W ramach nowej platformy Coca-Cola współpracuje z artystami, fotografami i ilustratorami, którzy poprzez odpowiednie ujęcie logo Hug tchną życie w koncepcję Real Magic. Dzięki własnemu, oryginalnemu spojrzeniu rozbudzą chwile codziennej magii w sposób inkluzywny i wspólnotowy, a zara­zem indywidualny i ekspresyjny. Za projektowanie graficzne odpowiadają m.in. Wieden+Kennedy London, KnownUnknown i Kenyon Weston.

Nowa kampania: One Coke Away From Each Other

Real Magic towarzyszy nowa kampania One Coke Away From Each Other. Polskie hasło kampanii brzmi Coca-Cola zbliża nas do siebie. Ta metafora odwołuje się do przekonania, że to, co nas jedno­czy, jest silniejsze niż to, co nas dzieli, a bycie człowiekiem to nasze najważniejsze wspólne doświadczenie.

W materiale wideo pada pytanie, czy Coca-Cola jako symbol wspólnoty byłaby w stanie połączyć światy – z definicji rozdzielone – w taki sposób, by stworzyć Prawdziwą Magię. W filmie występują m.in.: DJ Alan Walker oraz Aerial Powers, należący do Team Liquid i Average Jonas.

W celu stworzenia kampanii Coca-Cola zbliża nas do siebie marka nawiązała współ­pracę z agencją reklamową BETC Worldwide, reżyserem filmowym Danielem Wolfem oraz z partnerem produkcyjnym specjalizującym się w grach wideo i CGI, firmą Mathematic.

Kampania obejmuje także realizacje cyfrowe w mediach społecznościowych i reklamę zewnętrzną. Już 11 października na wybranych rynkach2 Coca-Cola uruchomi polowanie na kody, Jego uczestnicy będą mogli wygrać nagrody, w tym sesje gamingowe z popularnymi graczami. W filmie promującym nową kampanię ukryto 25 kodów. Dzięki współpracy z Brand Partnership Studio, odpowiedzialnym za partnerstwo z innymi markami oddziałem Twitcha - interaktywnej platformy streamingowej, twórcy gier podczas transmisji na żywo na swoich kanałach na Twitchu odblokują wraz widzami kolejne 10 kodów. W krajach uczestniczących w tej kam­panii Coca-Cola przyzna nagrody konsumentom, którzy znajdą ukryte kody i wprowadzą je na podstronie internetowej Coca-Cola. W ramach loterii zwycięzcy staną przed szansą wygrania nagrody w postaci udziału w jednej z największych w historii puli punktów Bits, wirtualnego zasobu służącego do okazywania wsparcia streamerom na Twitchu.

– Przy pomocy platformy Real Magic chcemy angażować ludzi w zupełnie nowy spo­sób, polegający na gromadzeniu unikalnych doświad­czeń. Kampania „Coca-Cola zbliża nas do siebie” została stworzona dla społeczności i wraz ze społecznością, która ma zupełnie nowe oczekiwania. Pracując nad nią, nawiązaliśmy współpracę z najlepszymi twórcami, z Twitchem i z innymi podmiotami. Chcemy odnaleźć swoje miejsce w rzeczywistości, jakiej nie znaliśmy wcześniej – mówi Manolo Arroyo.

