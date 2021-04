Conversion Rate Optimization (CRO). Co to jest i jak o nią zadbać?

laptop | fot. Photography Account | Unsplash

Użytkownicy poruszają się po sieci krętymi ścieżkami, ale - gdy już trafią na Twoją stronę - dobrze, by zrobili dokładnie to, czego od niech oczekujesz, bez względu na to, czy oznacza to subskrypcje newslettera, pobranie eBooka czy - last but not least - dokonanie zakupu. Optymalizacja współczynnika konwersji (Conversion Rate Optimization) to nic innego jak systematyczne działania ukierunkowane na zwiększanie odsetka tych użytkowników, którzy podejmują określone działanie w Twojej witrynie, kanałach społecznościowych lub innych punktach styku.

Optymalizacja współczynnika konwersji obejmuje jednak również zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoimi treściami, jak poruszają się po witrynie i - ostatecznie - co wpływa na to, że podejmują działania, na których Ci zależy lub porzucają ten zamiar.

Przykłady konwersji

Zakup produktu.

Rejestracja na bezpłatny okres próbny.

Dodanie produktu do koszyka.

Wypełnienie formularza kontaktowego.

Kliknięcie łącza.

Pobieranie zasobu treści (np. Ebooka).

Rejestracja w usłudze.

Zapisywanie się do newslettera.

Konwersją może być więc dowolne działanie, które ma wykonać użytkownik, a które bezpośrednio przekłada się na wyniki Twojej firmy. Dlatego też kluczowe jest zdefiniowanie wszystkich (lub większości) etapów, które ja poprzedzają. Ważne, by - np. posiłkując się narzędziami takimi jak Google Analytics i Hotjar - wyodrębnić to, co przyciąga ludzi do witryny, przekonuje do konwersji, ale i to co przerywa ścieżkę użytkownika i powoduje porzucenie przez niego witryny.

Niestety, nie wszystkie motywy użytkowników będą czytelne. I owszem, czasami jeden oczywisty błąd UX-owy blokuje zdecydowaną większość użytkowników, a jego naprawienie widać w wynikach sprzedaży niemal od razu, ale nie zawsze wszystko widać w GA. Warto patrzeć na zagadnienie holistycznie i - oprócz analizy danych - "wejść w buty" swoich użytkowników.

Jak obliczyć współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji oblicza się, dzieląc liczbę konwersji, czyli pożądanych działań, które zostały podjęte przez użytkowników przez całkowitą liczbę odwiedzających i mnożąc wynik przez 100, aby uzyskać wartość procentową.

Typowe metody, używane do w optymalizacji współczynnika konwersji, polegają na właściwym wykorzystaniu:

mocnych kolorów dla wszystkich przycisków wezwania do działania (CTA)

umiejscowieniu wezwań do działania (CTA) w widocznej na ekranie części strony

wykorzystaniu ograniczeń czasowych w kreowaniu ofert

publikowaniu opinii, referencji i recenzji

budowaniu krótkich formularzy

Jak wygląda proces optymalizacji współczynnika konwersji

Działania optymalizacyjne CRO mogą uwzględniać:

Badania publiczności

Analiza zachowań klientów pomaga zrozumieć, czym interesują się użytkownicy, z czym się zmagają i jak wchodzą w interakcję z Twoją marką.

Optymalizacja istniejących treści

Może obejmować napisanie bardziej atrakcyjnej treści na stronie www, rozbudowanie opisów produktów, zachęcenie klientów do pozostawiania recenzji, dodanie wezwań do działania, albo przeprojektowanie witryny pod kątem lepszego doświadczenia użytkownika (UX).

Testy A / B

Nie wszystkie pytania znajdą jednoznaczne odpowiedzi w danych, wiec testowanie przyjętych założeń powinno być standardem. Można np. przetestować różne kolory lub tekstu zamieszczone na CTA, aby sprawdzić, które jest skuteczniejsze.

Pomiary

Stale sprawdzaj, co działa, a co nie i dopasowuj się do oczekiwań swoich odbiorców.

Ewa Kańczuk

Head of Digital Analytics

Semahead

Analizując wyniki procesu optymalizacji współczynnika konwersji warto pamiętać o kilku istotnych elementach.

Wybór odpowiedniej metryki

Pamiętaj, żeby weryfikować nie tylko zmiany współczynnika konwersji, ale też innych metryk mających wpływ na efektywność strony. W przypadku sklepu internetowego warto brać pod uwagę średnią wartość zamówienia czy wartość sesji.

Kalendarz marketingowy

Intensywne kampanie przeprowadzone w czasie procesu optymalizacji często powodują zniekształcanie wyników, gdyż użytkownicy pod wpływem przekazu reklamowego mogą zachowywać się w niestandardowy sposób.

Sezonowość

Zachowania użytkowników na stronie bardzo często zmieniają się w zależności od pory roku. Dlatego zawsze sprawdzaj, czy analizujesz dane z okresu sezonowych spadków czy wzrostów sprzedaży.

Zdarzenia losowe

Na przykład nagłe zamknięcie galerii handlowych może zwiększyć motywację do zakupów w Internecie i wpłynąć na efekty optymalizacji.