Core Web Vitals. Jak polskie firmy radzą sobie z wyzwaniem rzuconym przez Google?

Google | fot. hk | Unsplash

Najnowsza zmiana algorytmu wprowadzona przez Google - wprowadzenie wskaźników Web Core Vitals, dotyczących zarówno SEO, jak i UX - odbiła się szerokim echem w społeczności SEO specjalistów. Inicjatywa miała na celu uproszczenie oceny wydajności i wskazanie najważniejszych elementów do ewaluacji. Nie chodziło więc jedynie o prędkość, z jaką ładuje się pełna zawartość strony, ale o wszystkie UX-owe aspekty, na jakie to wpływa.

Pobierz raport o agencjach SEO i SEM oraz marketingu w wyszukiwarkach



Wśród nich wyróżnione zostały 3 uniwersalne metryki, na podstawie których oceniany będzie UX strony internetowej. Każdy z nich reprezentuje odrębny aspekt: ładowanie, interaktywność i stabilność wizualną, wraz z zakresami wartości – dobry, wymagający optymalizacji oraz słabej jakości

Largest Contentful Paint (LCP) mierzy wydajność ładowania treści. Mierzy czas jaki jest potrzebny do pełnego załadowania się największej jednej porcji treści. Dobry wynik nie powinien przekraczać 2,5 sekundy (mierzony od rozpoczęcia pobierania strony);

mierzy wydajność ładowania treści. Mierzy czas jaki jest potrzebny do pełnego załadowania się największej jednej porcji treści. Dobry wynik nie powinien przekraczać 2,5 sekundy (mierzony od rozpoczęcia pobierania strony); First Input Delay (FID) mierzy czas do uaktywnienia pierwszego interaktywnego elementu stron. Zalecany jest FID mniejszy niż 100 milisekund;

mierzy czas do uaktywnienia pierwszego interaktywnego elementu stron. Zalecany jest FID mniejszy niż 100 milisekund; Cumulative Layout Shift (CLS) odnosi się do stabilności treści www. Aby zapewnić dobre wrażenia użytkownika, strony powinny utrzymywać CLS mniejszy niż 0,1;

Utrzymywanie dobrego performance'u nie jest jednak łatwą sprawą, bo nie sposób załatwić tego jednym, uniwersalnym kluczem. Na ostateczny wynik wpływa bowiem zbyt wiele różnych elementów, takich jak:

Obrazy, które - jeśli są niezoptymalizowane - mogą spowolnić działanie naszej strony.

CSS - zbyt rozbudowany lub taki, który niepotrzebnie ładuje się na stronach, również "kradnie" cenne sekundy.

JavaScript - podobnie jak w przypadku CSS, z kodem JavaScript trzeba uważać. Powinien być wczytywany tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko tam, gdzie jest to niezbędne.

Serwer: serwer może też mieć wpływ na działanie naszej strony.

‒ Z danych zebranych dla polskiego rynku wynika, że aż dwa Podstawowe Wskaźniki Internetowe wymagają poprawy. Są to LCP (czas do pojawienia się największego widocznego elementu) oraz CLS (stabilność wizualną elementów strony w trakcie ładowania). Jeżeli musimy długo czekać, aż załaduje się zdjęcie produktu, albo w trakcie zakupu ucieknie nam spod palca przycisk “Złóż zamówienie” i zamiast niego usuniemy sobie produkt z koszyka, wzrasta niestety szansa na to, że klient porzuci całkowicie proces zakupu i skorzysta z oferty konkurencyjnej firmy. Warto także wspomnieć, że od maja 2021 roku powyższe metryki będą również uwzględniane w kalkulacji rankingu przez algorytm wyszukiwarki Google ‒ komentuje polskie zestawienie Piotr Kowalski, Senior Analytical Consultant, ekspert Google w zakresie rozwiązań mobilnych dla biznesu.

Algorytm Google zmierza wiec konsekwentnie w kierunku podejścia skoncentrowanego na użytkownikach. Oceniając Core Web Vitals, będzie premiować te witryny, które również stawiają ich w centrum, dbając o szeroko pojęty UX. Niestety, jedynie 27% polskich witryn internetowych osiągnęło dobre wyniki w zakresie Core Web Vitals, jak wynika z badania, które Google przeprowadziło we współpracy z IAB Europe i MMA Europe. To wynik lepszy niż ten osiągnięty przez firmy z USA czy Francji, nadal jednak pozostawiający sporo miejsca do poprawy.

Marcin Górniak-Abou Aisha

Senior SEO Specialist

K2 Precise

Core Web Vitals to najbardziej elektryzująca aktualizacja Google od czasów EAT (od ang. Expertise. Authoritativeness. Trustworthiness, 2020 r.), a może nawet Pandy (2011 r.), Pingwina (2012 r.) czy Kolibra (2013 r.).

O aktualizacji tej mówi się od dawna i nawet Google (czego nie ma w zwyczaju) szumnie zwiastowało jej nadejście. Siłą rzeczy, widzimy zainteresowanie tym tematem również wśród naszych klientów. Zarówno w kontekście przygotowania strony do aktualizacji, jak i obaw co do rzeczywistości, jaką ona przyniesie.

Widać to szczególnie wśród klientów odpowiedzialnych za duże marki e-commerce. Mówimy tu o podmiotach, które zanotowały największy wzrost sprzedaży w czasie pandemii i po jej zakończeniu będą musiały na nowo dostosować się do sytuacji rynkowej.

W Polsce trudno na razie mówić o zdecydowanym wpływie algorytmu na wyniki wyszukiwania, a szczególnie na tzw. TOPY. Poziom przygotowania klientów jest również bardzo różny.

Pracujemy dla marek, których serwisy od początku były tworzone z myślą o optymalizacji pod kątem CLS, LCP i FID. W ich przypadku możemy skupić się na najważniejszym zadaniu, czyli budowaniu sprzedaży z każdego kanału.

Oczywiście nie jest to standard i wielu klientów musi iść na kompromisy, gdy np. pewnej puli skryptów w serwisie nie da się ograniczyć, a struktury layoutu nie można zmienić, np. ze względów prawnych.

Warto także pamiętać, że Core Web Vitals, to aktualizacja, która szczególnie wymaga współpracy między działami SEO, UX i PPC. Nie bez przyczyny mówi się, że za dobrze przygotowany pod Web Core Vitals serwis odpowiada właściwie rozpisana strategia SXO, czyli synergia działań SEO oraz UX.