Core Web Vitals nowym czynnikiem rankingowym Google. Jak się przygotować?

Jednym z elementów wpływających na ocenę strony przez Google jest optymalizacja pod kątem doświadczeń użytkowników. Page experience signals to szereg wskaźników związanych z szybkością i użytecznością serwisu. Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa, czasu ładowania, dostosowania do urządzeń mobilnych, braku intruzywnych, pełnoekranowych reklam. Od niedawna do grona sygnałów dołączył zestaw parametrów Core Web Vitals, a Google oficjalnie potwierdził, że od maja 2021 staną się czynnikiem rankingowym.

Web Vitals

Inicjatywa Web Vitals ma na celu uproszczenie oceny wydajności i wskazanie najważniejszych elementów do ewaluacji. Spośród nich wyróżnione zostały 3 uniwersalne wskaźniki, tzw. Core Web Vitals, na podstawie których oceniany będzie UX strony internetowej. Każdy z nich reprezentuje odrębny aspekt: ładowanie, interaktywność i stabilność wizualną, wraz z zakresami wartości – dobry, wymagający optymalizacji oraz słabej jakości.

Czym są Core Web Vitals?

Core Web Vitals, inaczej podstawowe wskaźniki internetowe, to 3 metryki – LCP, FID i CLS. Choć w formie skrótów brzmią tajemniczo, są precyzyjnie udokumentowane i odzwierciedlają kluczowe elementy, mające wpływ na rzeczywiste odczucia użytkownika w kontakcie ze stroną internetową.

• Largest Contentful Paint (LCP) – ładowanie - wskaźnik ten wyrażony jest jako czas, który zajmuje wyświetlenie użytkownikowi przeglądarki największego elementu treści. Może być nim np.: grafika, wideo lub blok tekstu. LCP dotyczy zasobów above the fold, czyli fragmentu strony, którą widzimy po załadowaniu, bez konieczności przewijania w dół. LCP dobrej jakości nie powinien przekraczać 2,5 s, a wynik powyżej 4 s uważany jest za słaby.

• First Input Delay (FID) - interaktywność – parametr wskazuje czas liczony od załadowania pierwszych elementów strony do momentu, w którym użytkownik może wejść z nią w interakcję – kliknąć, przewinąć. Aby zapewnić dobry user experience, nie powinien przekroczyć 100 ms. Wynik powyżej 300 ms oceniany jest jako słaby.

• Cumulative Layout Shift (CLS) – stabilność wizualna – metryka oceniająca przesunięcia układu strony podczas jej ładowania, wyrażona jest jako ułamek widocznej przez użytkownika części strony. Dobry CLS nie przekracza 0.1 pola widoku, natomiast wskaźniki w przedziale 0.1 - 0.25 będą wymagały poprawki. Większe wartości oznaczone będą jako słabe.

Parametry liczone są oddzielnie dla wersji mobile i desktop, ale w związku z indeksowaniem mobile first, większą wagę mają wyniki dla urządzeń mobilnych.

Jak ocenić Core Web Vitals?

Google udostępnia szereg narzędzi, które pomogą zmierzyć podstawowe wskaźniki internetowe. Do bazowej analizy możemy wykorzystać PageSpeed Insights lub narzędzie Lighthouse. Poza oceną parametrów narzędzia, pokazują one, które elementy strony są problematyczne i mogą wpływać na niską ocenę oraz jak możemy poprawić wynik. Raport ze szczegółowym wskazaniem problematycznych podstron znajdziemy też w Google Search Console witryny pod nazwą „Podstawowe wskaźniki internetowe”. Na rynku pojawiła się również dedykowana wtyczka do Chrome WebVitals Extension. Dogłębną analizę ścieżki renderowania i weryfikację zaburzających ocenę CWV skryptów i elementów kodu przeprowadzimy natomiast za pomocą wbudowanego do przeglądarki Chrome Narzędzia dla deweloperów korzystając z funkcjonalności Coverage i Performance.

Inicjatywa Core Web Vitals to jedna z najbardziej przejrzystych i dokładnie udokumentowanych aktualizacji algorytmu Google, a do tego ogłoszona na długo przed wprowadzeniem, więc mamy czas dobrze się do niej przygotować.