Crocsy z logo Coca Coli. To jest hit. Sprawdziliśmy cenę i gdzie można je kupić

Crocs Coca Cola

Marketerzy Coca Coli i marki Crocs totalnie popuścili wodze fantazji. Dwie topowe i popowe marki zaszalały i połączyły siły. 11 sierpnia 2021 roku na rynku pojawiły się croksy z logo Coca Coli.

Co by nie mówić o croksach, to są popową ikoną. Podobnie rzecz się ma z Coca Colą. Obie marki pasują do siebie, jak mało które. Połączenie wyszło więc w ocenie redakcji Interaktrywnie.com genialnie. Poznajcie Coca Cola Crocsy.

Coca Cola Crocs za 299 zł w sklepie internetowym marki

Chcesz mieć kultowe chodaki ze znanym logo Coca - Cola? Musisz się spieszyć, pojawiły się jedynie w edycji limitowanej - napisali PR-owcy w komunikacie prasdowym.

Wersja croksów z dużym, rozpoznawalnym logo Coca-Coli robi wrażenie.