Cyberbezpieczeństwo firm, Cloud Computing, Blockchain i Backup. Raport strategiczny dla polskiego biznesu

Cyberbezpieczeństwo

Jak dbać o cyberbezpieczeństwo firmy? Co zagraża przedsiębiorstwom? Jakie są trendy w nowoczesnych organizacjach? Jak zadbać o dane i stabilność biznesową? Na te pytania odpowiadają w najnowszym ebooku z raportem Interaktywnie.com specjaliści z uznanych firm, które zapewniają ochronę przed i na wypadek ataku.

Cyberbezpieczeństwo firmy to jej stabilność biznesowa i wiarygodność. Wstęp do raportu

Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com



W przypadku 55 procent firm wybuch pandemii przyczynił się do wzrostu ryzyka wystąpienia cyberataku.



Jeszcze większy odsetek podmiotów odczuł na własnej skórze jego skutki - 64 procent spośród badanych firm w 2020 roku zostało zaatakowanych w sieci. Wynik ten jest o 10 pkt. procentowych wyższy w stosunku do danych z 2019 roku.



Do tego praca zdalna wymusiła większe nakłady na zapewnienie cyberbezpieczeństwa, bo przecież to ono stanowi w głównej mierze o ciągłości biznesowej firmy oraz o jej wiarygodności.



Cyberzagrożenia dla firm. Na co każde przedsiębiorstwo powinno zwracać szczególną uwagę?

Tylko w 2020 roku 64 procent firm borykało się z co najmniej jednym cyberatakiem. Pandemia COVID-19 z jednej strony sprawiła, że proces cyfryzacji gospodarki przyspieszył, równocześnie jednak zwiększyła się aktywność hakerów. Do najczęściej występujących cyberataków możemy zaliczyć: ransomware, maleware i phishing.



Mniejsze firmy częściej sygnalizowały ryzyko cyberataku oraz częściej wskazywały na wyzwania związane z pandemią, co oznacza, że hakerzy chętniej kierują swoją uwagę w kierunku firm posiadających mniejsze zaplecze do walki z cyberatakami.





Udział liczby zarejestrowanych przez firmy incydentów bezpieczeństwa w latach 2019-2020

Źródło: KPMG





Cyberbezpieczeństwo - polskie organizacje atakowane częściej niż amerykańskie



Z badania "Check Point Research" dotyczącego pierwszego półrocza 2021 roku wynika, że polskie firmy były atakowane częściej niż amerykańskie. O ile ryzyko cyberataku dotyczy każdej branży, to szczególnie jest to dotkliwe w przypadku firm z grupy tzw.nowych technologii. W tym przypadku zanotowano ponad 500 ataków tygodniowo, podczas gdy w USA wynik ten to 443 ataków na organizację tygodniowo. Najwięcej ataków zanotowano w polskim sektorze edukacji i badań, finansach i bankowości, a także militarnym i rządowym.



Oczywiście w liczbach bezwzględnych skala cyberataków w USA będzie większa, m.in. z powodu różnicy w wielkości obu krajów. Jak podaje serwis visualcapitalist.com, na podstawie danych Specops Software, w latach 2006-2020, Stany Zjednoczone zostały poddane 156 znaczącym cyberatakom. Mowa tutaj o agresji skierowanych na agencje rządowe kraju, firmy obronne lub firmy high-tech. Wliczono w to także cyberprzestępstwa, które wiązały się ze stratami przekraczającymi 1 mln dolarów. Kraj ten jest daleko przed wiceliderem zestawienia - Wielką Brytanią. W pierwszej dziesiątce znajdują się również takie kraje jak Indie, Niemcy, Korea Południowa, Australia, Ukraina, Chiny, Iran i Arabia Saudyjska.





Kraje o największej liczbie cyberataków skierowanych w strategiczne instytucje w latach 2006-2020

Źródło: Specops Software





Najpowszechniejsze rodzaje cyberataków



Według ekspertów z grupy Cisco Talos Incident Response, najpoważniejszym cyberzagrożeniem w drugim kwartale 2021 roku były ataki ransomware. Ten rodzaj ataku odpowiadał za około połowę prób hakerskich w tym okresie i występował trzykrotnie częściej niż wicelider tego zestawienia.



Serwis Statista na podstawie danych FBI podaje, że wśród najbardziej powszechnych ataków hakerskich jest phishing. Agencja wskazuje, że w 2020 roku tego typu oszustwom tylko w USA uległo aż 241 tys. osób. Innym często spotykanym typem oszustwa jest brak płatności lub brak dostarczenia zamówionego towaru. Dotyczy to w dużym stopniu zakupów online, których popularność mocno wzrosła w trakcje pandemii COVID-19. Co ważne, mimo iż ten rodzaj przestępstwa znajduje się na drugim miejscu najczęściej stosowanych cyberataków, to od 2017 roku ich częstotliwość się zwiększyła z 84 do prawie 109 tys. poszkodowanych osób w USA. Do innych cyberataków należą wymuszenia (extortion), kradzież danych osobowych, czy kradzież tożsamości.





Najpopularniejsze typy cyberataków oraz dane o liczbie poszkodowanych z tego tytułu w USA w 2020 roku

Źródło: Statista



Zdaniem ekspertów KPMG, najbardziej rozpowszechnionym sposobem cyberataku, a zarazem jednym z najbardziej niebezpiecznych jest maleware i phishing. Firmy zwracają również uwagę na zagrożenie związane bezpośrednio z pracownikami, a także możliwość kradzieży lub zgubienia nośników danych. W raporcie KPMG, “Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm”, ankietowani oceniali każde zagrożenie w skali od 0 do 5, z czego cyfra 5 oznacza najwyższe ryzyko.





Rodzaje cyberataków w podziale na stopień ryzyka wytwarzanego dla organizacji

Źródło: KPMG





Cyberbezpueczeństwo a negatywne efekty cyberataków



Jeżeli dojdzie do udanego cyberataku, firma musi się przygotować na konsekwencje. W pierwszej kolejności może to być utrudnienie lub uniemożliwienie bieżącej pracy przedsiębiorstwa. Oprócz tego należy się liczyć z ewentualnym wyciekiem danych, a w najgorszym przypadku utraty bazy danych. Kradzież może dotyczyć nie tylko danych osobowych klientów, ale także danych handlowych firmy (kontrahenci, oferty) lub finansowych.



Po negatywnych efektach cyberataku z punktu widzenia funkcjonowania firmy, czas na konsekwencje zewnętrzne, związane z postrzeganiem firmy przez kontrahentów i klientów. Pod tym względem negatywnym efektem dla przedsiębiorstwa może być utrata ważnego kontraktu lub pogorszenie stosunków z partnerem biznesowym, wpływające nie tylko na jeden najbliższy kontrakt, ale długotrwałe relacje. Dodatkowo reputację można stracić również w oczach klientów. To wszystko natomiast będzie skutkowało obniżeniem przychodów firmy.

Trzeba także pamiętać o obowiązku zgłaszania incydentów związanych z kradzieżą danych osobowych. W przypadku nałożenia kary w tym zakresie trzeba liczyć się z grzywną lub nawet z karą ograniczenia wolności.





Człowiek najsłabszym ogniwem cyberbezpieczeństwa



Raport KPMG wskazuje, że dla około połowy firm, barierą dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest brak odpowiednio wykwalifikowanych w tym zakresie pracowników. Problem ten zaczął być szczególnie widoczny w 2017 roku, a już w 2019 roku 43 procent firm zadeklarowało trudności w znalezieniu i utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników. Z kolei 36 procent wskazań dotyczyło braku wsparcia w temacie bezpieczeństwa najwyższego kierownictwa.



Firmy zwracają uwagę na problem, jaki niesie ze sobą rozpowszechnienie pracy zdalnej. Raport dot. cyberbezpieczeństwa podaje, że dla 51 procent firm konieczność organizacji pracy w trybie zdalnym była wyzwaniem w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa, a 25 procent przedsiębiorstw z tego tytułu musiało zwiększyć wydatki na cyberbezpieczeństwo.







Jak znaleźć wykwalifikowanych specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa?



Powszechna cyfryzacja oraz brak specjalistów IT z zakresu cyberbezpieczeństwa sprawiły, że firmy chwytają się różnych sposobów, aby zapewnić cyberbezpieczeństwo. Oprócz tradycyjnego zatrudnienia własnych specjalistów, pod uwagę należy wziąć usługi zewnętrznej firmy, która zadba o te kwestie.



Podobnie jak w przypadku agencji marketingowej, zatrudnienie firmy, która zadba o cyberbezpieczeństwo pozwala korzystać z jej doświadczenia. Oczywiście, przed podpisaniem umowy należy sprawdzić jej portfolio.

