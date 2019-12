Cyfrowy Polsat chce kupić Asseco. Adam Góral ma nadal odpowiadać za strategię

Asseco i Polsat

To dopiero będzie transakcja! Cyfrowy Polsat ogłosił właśnie, że chce kupić do 18 221 000 akcji Asseco Poland – największej polskiej spółki informatycznej. Spółki nie planują połączenia i będą nadal działały autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

Dla Grupy Cyfrowego Polsatu Asseco może stać się głównym partnerem technologicznym, wspierającym rozwój i utrzymanie jej systemów informatycznych. Z drugiej strony, specjalistyczne usługi telekomunikacyjne Grupy Cyfrowego Polsatu mogą poszerzyć ofertę zaawansowanych usług Asseco Poland.

Dodatkowym impulsem dla Cyfrowego Polsatu do zaangażowania kapitałowego w Asseco Poland, jest fakt, że branża IT jest silnikiem napędowym niemal wszystkich sektorów zarówno polskiej, jak i światowej gospodarki. Współpraca obydwu firm może być więc naturalnym krokiem w czasach rozwoju Gospodarki 4.0, której podstawą są IoT, big data czy chmura obliczeniowa oraz 5G – powiedział Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

- Efekty jakie możemy wspólnie osiągnąć, dają nam jeszcze większe perspektywy rozwoju na szybko rosnących rynkach telekomunikacyjnym i informatycznym. Współpracując, możemy działać jako największa grupa technologiczna i dostarczać najbardziej innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów - dodał Adam Góral, założyciel, kluczowy akcjonariusz i prezes zarządu Asseco Poland S.A.

- W przypadku powodzenia nabycia znaczącego pakietu akcji Asseco Poland przez Cyfrowy Polsat, intencją Cyfrowego Polsatu oraz Pana Adama Górala jako akcjonariuszy Asseco Poland będzie podpisanie porozumienia, które pozwoli realizować strategię rozwoju Asseco Poland - napisano w komunikacie prasowym. - Pan Adam Góral będzie odpowiadać za strategię Grupy Asseco oraz wszelkie decyzje związane z jej organizacją.

- Jako założyciel i główny akcjonariusz Grupy Cyfrowego Polsatu, mogę stwierdzić, że jeśli Cyfrowy Polsat zostanie akcjonariuszem Asseco Poland, w stopniu zgodnym z opublikowanym raportem giełdowym, to będzie to dla obydwu firm dodatkowa szansa na rozwój i zbudowanie pozycji konkurencyjnej w gospodarce, której podstawą są nowoczesne technologie” – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu.

Cyfrowy Polsat jest największym i najważniejszym przedsiębiorstwem polskiej gospodarki w obszarze mediów i telekomunikacji, a Asseco Poland w sektorze IT. Przyszłość oraz rozwój obydwu firm opiera się na umiejętności tworzenia i stosowania produktów i usług przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Cyfrowy Polsat koncentruje zarówno obecną, jak i przyszłą swoją działalność na kluczowym obszarze, czyli mediach i telekomunikacji. Nowe trendy na rynku wymagają wykorzystywania w przygotowywaniu usług i produktów najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, bazujących na najwyższej jakości rozwiązaniach informatycznych.

Asseco Poland jest największą polską spółką informatyczną, dostarczającą swoje rozwiązania do wielu sektorów transformującej się polskiej gospodarki. Dla Cyfrowego Polsatu kluczowe w budowaniu swojej pozycji na rynku i zaufania wśród klientów jest stałe dostarczanie im rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb. Klienci wymagają najwyższej jakości usług, które muszą być tworzone na bazie skutecznych rozwiązań z obszaru IT. Stąd, aby móc w przyszłości skutecznie rozwijać swój biznes i skupić się na działalności podstawowej, czyli oferowaniu usług i produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych, Cyfrowy Polsat potrzebuje doświadczonego i wiarygodnego partnera w obszarze IT.