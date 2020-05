Czas wolny i rozrywka. Epidemia zmieni nasze przyzwyczajenia?

ruch, bieganie, kobieta, fot. StockSnap, pixabay

W dobie epidemii koronawiursa, przebywając w domu zmieniliśmy swoje codzienne nawyki i zwyczaje, organizację pracy i sposoby spędzania czasu wolnego. Mimo, że potrzeba pozostania w domu jest dla co trzeciego Polaka trudna ze względów ekonomicznych, dla 28% ze względów psychologicznych, a dla 22% ze względów rodzinnych, staramy się jednak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją i efektywnie zarządzać czasem przeznaczonym na odpoczynek. Zdaniem co trzeciego Polaka koronawirus sprawi, że zaczniemy doceniać możliwość aktywnego spędzania czasu z bliskimi. Według 28% respondentów chętniej będziemy rozwijać swoje zainteresowania, a według 27% bardziej docenimy korzystanie z życia i możliwość realizacji marzeń.

Czas wolny w okresie epidemii

Jak pokazały wyniki sondy „Czas wolny Polaków podczas koronawirusa”, przeprowadzonej przez serwis Prezentmarzeń, aż 88% zapytanych Polaków odczuwa psychiczne skutki zagrożenia pandemią, dlatego tym bardziej kluczowe staje się dla nich znalezienie sposobów na miłe i relaksujące spędzanie czasu w domu. Dla 25% respondentów najlepszą formą odstresowania się jest czytanie książek, oglądanie filmów i seriali. Według 22% dobrym sposobem są ćwiczenia fitness lub jogi, realizowane z wykorzystaniem kursów online. Zdaniem 20% to gry wirtualne pomagają się zrelaksować. W opinii 18% zapytanych Polaków najlepiej jest spędzić czas w domu ucząc się nowych rzeczy, na przykład realizując kursy językowe online.

- Rozrywka podczas pandemii, podobnie jak zakupy, przeniosła się w dużej części do wirtualnego świata. Obserwujemy, że Polacy chętnie korzystają z różnych kursów i warsztatów online, spędzając w ten sposób czas wolny w domu. Jest też coraz więcej osób, które, aby nie poddać się stresowi nabywają vouchery na realizację rozrywki w innym terminie – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Z kolei według 41% respondentów najbardziej obecnie brakuje nam spotkań z bliskimi i przyjaciółmi oraz jak podkreśla 17% zapytanych Polaków, możliwości swobodnego spędzania czasu na zewnątrz. Na brak możliwości wyjścia do instytucji kultury skarży się 15% respondentów, a na brak aktywnej rozrywki - 14%. Za dodatkowymi zajęciami realizującymi pasje tęskni 13% respondentów.

Pobierz raport e-commerce autorstwa interaktywnie.com

Rozrywka po okresie epidemii

Nie tylko staramy się znaleźć sposób na domową rozrywkę, ale część z nas już myśli nawet o tym jak będą spędzać czas po pandemii i korzystając z okazji kupuje vouchery na realizację rozrywki w przyszłości. Dla 21% jest to sposób na dodanie sobie otuchy i pomyślenie o czymś przyjemnym, a 20% decyduje się na takie rozwiązanie, gdyż zauważa aktualnie dużo atrakcyjnych promocji. Według 11% zapytanych Polaków teraz mamy czas, aby pomyśleć co chcielibyśmy zrealizować i z jakich rozrywek skorzystać w przyszłości. W przypadku 25% respondentów jest nastawiona zdecydowanie sceptycznie twierdząc, że zostawia rozrywkę na lepsze czasy.

Aktywność fizyczna i rozrywka pomagają łagodzić przeżywanie stresu. Każdy potrzebuje odpoczynku, aby odreagować codzienne zmęczenie czy stres, którego z powodu pandemii mamy zdecydowanie więcej. Nasz organizm działa w dwóch trybach: mobilizacji i regeneracji. Zdrowy organizm naturalnie przełącza się pomiędzy trybami, gdy jednak nie potrafimy się zrelaksować umysł i ciało po pewnym czasie daje nam poważne ostrzeżenie, zaczyna szwankować zarówno psychika jak i ciało. Dlatego tak ważne jest znalezienie czasu na relaks, najlepiej powiązany z aktywnością ruchową, gdyż wówczas dotleniamy mózg i pobudzamy krążenie.

Mimo, że pandemia ograniczyła naszą mobilność i możliwość uprawiania sportu oraz korzystania z ulubionych form rozrywki, Polacy - jak pokazały wyniki sondy - próbują się odnaleźć w obecnej rzeczywistości, ale marzą też o powrocie do pełnej aktywności i realizacji marzeń. Aż 86% respondentów twierdzi, że koronawirus zmieni branżę rozrywkową i podejście Polaków do życia. Zdecydowanie większość z nas zacznie aktywniej rozwijać swoje zainteresowania, nie odkładając ich na później i bardziej korzystać z życia. Jeśli się tak stanie, to branża rozrywkowa będzie miała szansę szybciej się odrodzić po trudnym czasie spowolnienia, wywołanego pandemią.

Szczegóły dotyczące badania przedstawiamy na infografice przedstawionej poniżej: