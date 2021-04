Czas wolny w okresie pandemii. Z jakich rozrywek korzystamy w trakcie obostrzeń?

miasto, praca zdalna, krajobraz, fot. brenkee, pixabay

W marcu minął rok, odkąd funkcjonujemy w Polsce w pandemicznej rzeczywistości. Jak wpłynęła ona na sposób postrzegania czasu wolnego i jego spędzanie? Czego nauczyliśmy się w obszarze rozrywki? Z jakich przyjemności chcielibyśmy skorzystać w pierwszej kolejności po lockdownie? Na te pytania, odpowiedzi udziela raport „Covidowe rozrywki Polaków" przygotowany przez serwis Prezentmarzeń.

Umiejętność korzystania z nowych technologii w celach rozrywkowych – 34% odpowiedzi i łączenie rozrywki ze zdobywaniem praktycznych umiejętności – 30% odpowiedzi, tego głównie nauczyliśmy się przez rok pandemii spędzając dużo czasu w domu. Zdaniem 17% ankietowanych posiedliśmy zdolność organizowania czasu sobie i najbliższym, mieszkającym z nami, a według 12% staliśmy się zręcznymi majsterkowiczami.

Jak spędzamy czas wolny w trakcie pandemii?

Poza pracą najwięcej czasu poświęcamy na obecność w social mediach – 24%. Uczestniczymy w rozrywkach kulturalnych online, jak koncerty czy spektakle – 21% i realizujemy zakupy w sieci dla siebie oraz najbliższych – 17% odpowiedzi. Wypełnieniem wolnego czasu są dla 14% ankietowanych gry komputerowe. W opinii 11% zarówno udział w warsztatach manualnych, jak i słuchanie muzyki oraz czytanie książek zajmuje najwięcej wolnych chwil.

Naszą umiejętność adaptowania się do nowych form spędzania czasu nabyliśmy głównie dzięki praktycznym poradnikom – 35% odpowiedzi, wskazówkom przyjaciół i rodziny – 25% odpowiedzi. Dla 23% respondentów zdobycie tej umiejętności wymagało wsparcia specjalisty np. psychologa, a 17% korzystało w tym celu z blogosfery.

Zmiana sposobu postrzegania czasu wolnego

Co trzeci Polak zapytany przez serwis Prezentmarzeń przyznał, że zaczął odczuwać większą potrzebę kontaktu z ludźmi za pośrednictwem sieci. Z kolei 23% respondentów sondy zaczęło poświęcać więcej czasu na swoje własne potrzeby. Dla 16% zwiększyła się potrzeba postawienia granicy między sferą zawodową a prywatną, również 16% zadeklarowało, że to okres intensywnego odkrywania nowych zainteresowań. Według 12% czas spędzany w sieci stał się bardziej przymusem niż wyborem. Tylko dla 3% ankietowanych czas wolny stał się ucieczką od domowych obowiązków.

Z perspektywy 12 miesięcy, pandemia dla 36% ankietowanych była wyzwaniem w obszarze organizacji czasu wolnego, gdyż wymagała uwzględnienia jednocześnie potrzeb wszystkich domowników. Co trzeci z nas pod wpływem nowej rzeczywistości odczuł większą potrzebę zagospodarowania wolnych chwil, a 22% przyznało, że w ogóle przestało planować czas wolny. Z kolei 10% respondentów zdradziło, że ma problem z oddzieleniem czasu przeznaczonego na wypoczynek i na pracę.

Z jakiej rozrywki chcemy skorzystać po lockdownie?

Przedłużająca się pandemia spowodowała naturalne, większe zainteresowanie rozrywkami i aktywnościami online, ale także większą tęsknotę za aktywnościami realizowanymi w plenerze. Jak potwierdziły wyniki sondy serwisu Prezentmarzeń, 27% respondentów w pierwszej kolejności po zniesieniu lockdownu będzie chciało zorganizować z przyjaciółmi lub rodziną wyjazd do parku rozrywki, 24% spróbuje jakiegoś sportu ekstremalnego np. skok na bungee, skok ze spadochronem czy lot paralotnią, a 20% zdecyduje się na wyjście ze znajomymi do restauracji lub kawiarni. Dla 15% największą przyjemnością będzie wyjazd do spa, dla 8% skorzystanie z rozrywek motoryzacyjnych jak np. jazda off road lub przejażdżka luksusowym samochodem.

- Niestety, mimo chęci wciąż czekamy na zniesienie wszystkich obostrzeń, aby móc aktywnie korzystać dostępnej w Polsce infrastruktury i możliwości realizacji plenerowych rozrywek na dużą skalę. Wypoczywamy w trybie online, ale tęsknimy za spędzaniem czasu z nutą adrenaliny. Efektem ubocznym koronawirusa w przyszłości może być więc większa determinacja do bieżącego realizowania marzeń i planów, nawet tych związanych ze sportami ekstremalnymi - komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Obecnie pod wpływem czasu spędzanego w domu, większą popularnością, jak wskazali respondenci zaczęły cieszyć się np.: ćwiczenia z instruktorami online – 21%, kultura online – 19%, e-booki, audiobooki – 18%, gry komputerowe – 18%, gry planszowe – 12%, warsztaty online np. kulinarne, plastyczne – 12%. Według 41% zapytanych Polaków trwająca pandemia mobilizuje nas do ciągłego poszukiwania sobie nowych zajęć. Niestety dla wielu także stała się wymówką, gdyż 24% respondentów przyznało, że stało się bardziej leniwych. Dla 18% ważne jest poczucie wartościowo spędzanego czasu w pandemii. Z kolei 17% zdradziło, że pod wpływem pandemicznej rzeczywistości zwolniło tryb życia.

Wydatki na rozrywkę w okresie pandemii

Co drugi Polak zapytany przez serwis Prezentmarzeń uważa, że w pandemii nie wydajemy wcale mniej na rozrywkę, tylko zamieniliśmy ją na wersję online. Co trzeci jest odmiennego zdania, argumentując swoją opinię faktem, że aktualnie spędzamy więcej czasu w domu. Jak pokazały wyniki sondy „Covidowe rozrywki Polaków", 55% respondentów wydaje od 100 do 200 zł miesięcznie na rozrywkę w czasie pandemii, 23% ankietowanych do 50 zł miesięcznie, bo musi oszczędzać, 21% respondentów powyżej 300 zł miesięcznie. Tylko 1% powyżej 500 zł, bo nie zamierza oszczędzać. Od rozrywki w pandemii w pierwszej kolejności oczekujemy poprawy humoru, relaksu i wyciszenia oraz oderwania od przygnębiającej nas rzeczywistości.