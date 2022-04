Danone Polska z nową kampanią marki Activia. Celem jest edukacja

odpoczynek, kobieta, hotel, fot. cuncon, pixabay

Firma Danone Polska przygotowała wiosenną kampanię marki Activia, której motywem przewodnim jest przewrotne wykorzystanie rytuału wznoszenia toastu „na zdrowie”. Celem tych działań jest edukacja dotycząca zdrowia jelit i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie oraz zachęcenie do dbania o swój organizm. Lokalną strategię i ideę kreatywną związaną z toastem przygotowała agencja VMLY&R.

Activia przekonuje, że dbanie o zdrowie jelit ma bezpośredni związek z dobrym samopoczuciem. Marka udowadnia, że ulubiona przekąska, Activia do picia lub Activia w kubeczku, może być jednym z pozytywnych nawyków, które – obok aktywności fizycznej i odpowiednio zbilansowanej diety - wspierają zdrowie jelit. Dzięki jogurtowi Activia, celebracja zdrowia jelit może odbywać się codziennie. Nawet w biegu do pracy czy na uczelnię można wznieść za nie toast Activią z miliardami probiotyków.

Nowa kampania brandu pokazuje, że dbanie o zdrowie jelit nie musi schodzić na dalszy plan, nawet jeśli wydaje się, że w codziennym życiu nie ma już na nie miejsca.

- Zdrowie jelit bezpośrednio przekłada się na naszą codzienną aktywność. Wiemy, że konsumentki marki Activia prowadzą aktywny tryb życia, żonglują obowiązkami i łączą ze sobą wiele ról. W biegu, między jednym spotkaniem a drugim, łatwo zapomnieć o zdrowiu. Pokazujemy, że wcale nie musi tak być i udowadniamy, że dbanie o zdrowie jelit nie jest skomplikowane. Activia od wielu lat pomaga Polkom dbać o zdrowe jelita i czuć, że są w stuprocentowej formie. Właśnie wtedy, gdy czujemy się w pełni sił i zdrowia, możemy czerpać z życia więcej i cieszyć się nim w pełni - Alexandra Radysh, senior brand manager marki Activia.

Nowej kampanii towarzyszy spot TV, działania w digitalu, a także materiały POS, za opracowanie których odpowiada VMLY&R. Kampania powstała we współpracy z domem produkcyjnym The Ones oraz studiem postprodukcyjnym Badi Badi i studiem dźwiękowym Beat Shop. Zakupem mediów zajął się Mediacom.

Software house - jak wybrać?