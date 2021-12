Daria Ładocha w kampanii Somat i Fundacji Polki Mogą Wszystko

Daria Ładocha, fot. Somat

Nic tak nie łączy, jak wspólne, rodzinne gotowanie. Dlatego, marka Somat we współpracy z Fundacją Polki Mogą Wszystko, w ramach akcji pomocowo-edukacyjnej „Kto pozmywa”, która jest skierowana do rodzinnych domów dziecka, promuje tę formę spędzania wolnego czasu z najbliższymi. Dodatkowo położony jest nacisk na naukę umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, np. poprzez interesujące wydarzenia. Jednym z nich były warsztaty kulinarne online z Darią Ładochą.

W rodzinnych domach dziecka, których w Polsce jest 702, dzieci mają szansę czuć się jak w domu. Duży nacisk kładzie się na budowanie więzi z opiekunami i rodzeństwem, a także angażowanie dzieci do wykonywania codziennych obowiązków, po to, aby mogły nabyć umiejętności cenne w dorosłym życiu. Jedną z nich jest zdrowe i proste gotowanie, dlatego 7 grudnia zorganizowano spotkanie online dla rodzinnych domów dziecka z Darią Ładochą.

Gotowanie i zero waste

Daria Ładocha to prezenterka telewizyjna, dziennikarka kulinarna i trenerka kuchni tajskiej. Jak sama o sobie mówi: "Zdrowa kuchnia to jej misja - tajska kuchnia to jej pasja". Jest autorką wielu książek kulinarnych.

Podczas warsztatów uczestniczące w nich rodziny mogły dowiedzieć się, jak zaplanować żywienie domowników tak, by każdego dnia na stole pojawił się ciepły posiłek. Daria Ładocha poruszyła także temat zero waste i zdradziła szereg porad na temat tego, jak planować zakupy i posiłki, by nie marnować żywności. Pojawiło się także mnóstwo praktycznych wskazówek, jak gotować proste dania w 15 minut i jak maksymalnie uprościć gotowanie z pomocą magii 5 składników.

Co natomiast gdy w domu jest niejadek? Daria Ładocha ma na niego patent(y). Logistyka prowadzenia domu? Wszystko jest kwestią podziału obowiązków. Domowy stół? Nic tak nie buduje więzi, jak wspólne posiłki. I dlatego uczestnicy webinaru wspólnie z Darią przygotowali trzy niezwykłe potrawy - 2 dania główne i deser.

Kto pozmywa? Akcja Somat

Celem programu pomocowo-edukacyjnego „Kto pozmywa?”, który marka Somat realizuje we współpracy z Fundacją Polki Mogą Wszystko, jest promowanie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci mieszkających w rodzinnych domach dziecka, zachęcenie do wspólnego gotowania i spędzania czasu razem.

W ramach pomocy bezpośredniej placówkom, które zgłosiły się do akcji, marka Somat zapewniła roczny zapas tabletek do zmywarki, zaś dla 20 najbardziej potrzebującym placówkom marka Samsung przekazała zmywarki. Szacuje się, że w tego typu placówkach zmywa się nawet 200 naczyń dziennie.