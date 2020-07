Debiutują Xiaomi Redmi 9A i Redmi 9C Xiaomi, słuchawki Mi Smart Band 5 oraz hulajnoga Xiomi Mi Electric Scooter Pro 2

Xiaomi Redmi 9c

Wreszcie Xiaomi zaprezentował serię Redmi 9 wraz z modelami Redmi 9A oraz Redmi 9C. Oba budżetowe smartfony wyróżniają się dużym ekranem, wysoką wydajnością oraz mocną baterią. Urządzenia dostępne będą na rynku globalnym w cenie od 99 EUR za model 9A oraz od 119 EUR za 9C.

Xiaomi Redmi 9

Redmi 9 dostępny jest w Polsce od końca czerwca. Smartfon z poczwórnym aparatem, ekranem Dot Drop FHD+ o przekątnej 6.53’’.

Urządzenie otrzymało układ MediaTek Helio G80 SoC. Dzięki niemu, wydajność smartfonu, jest o 207 procent większa w porównaniu do poprzedniej generacji.

Natomiast pojemna bateria 5020mAh i szybkie ładowanie 18W przez port USB-C, sprawią, że mocy do pracy i grania na pewno nie zabraknie.

Ponadto Redmi 9 wyposażony jest w gniazdo jack 3,5 mm, port podczerwieni, wielofunkcyjny NFC, dual sim oraz miejsce na kartę microSD do 512 GB.

Redmi 9 jest dostępny w Polsce od 29 czerwca w trzech wariantach kolorystycznych: szarym (Carbon Grey), zielonym (Ocean Green) i fioletowym (Sunset Purple). Wersja 3GB+32GB kosztuje od 649 zł, natomiast 4GB+64GB od 749 zł.

Redmi 9C

Potrójny aparat SI oraz ekran 6.53’’ Redmi 9C wyposażony jest w ekran Dot Drop 6.53” i baterię o pojemności 5000 mAh.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G35, taktowany nawet do 2,3GHz. Z tyłu smartfonu znajduje się aparat z trzema obiektywami – głównym 13MP, makro 2MP oraz czujnikiem głębi 2MP.

Dzięki nim można uchwycić każdy moment, a zdjęcia będą ostre i wyraźne. Dodatkowo smartfon został wyposażony w wielofunkcyjny moduł NFC.

Redmi 9C będzie dostępny pod koniec lipca w cenie od 119 EUR za wariant 2GB + 32GB oraz od 139 EUR za opcję 3GB + 64GB.

Redmi 9A:

Ekran 6.53’’ i bateria 5000mAh.

Ten budżetowy smartfon został wyposażony w ekran Dot Drop o przekątnej 6.53” i baterię o pojemności 5000mAh, zapewniającą długie godziny pracy na jednym ładowaniu.

Redmi 9A napędzany jest przez ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G25.

Dzięki niemu smartfon sprawdzi się w codziennym działaniu.

Z tyłu urządzenia został umieszczony aparat 13 MP ze wsparciem SI.

Redmi 9A dostępny będzie w wersji 2GB + 32GB w cenie od 99 EUR.

Xiaomi zaprezentował również nowe produkty lifestylowe, między innymi Mi Smart Band 5 i Mi Electric Scooter Pro 2, czyli następne generacje uwielbianych przez fanów opasek fitness oraz elektrycznych hulajnóg. Firma pokazała również słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Mi TV Stick i Mi Curved Gaming Monitor 34".

Mi Smart Band 5

Zwiększony do 1,1”, czyli o 20 procent w stosunku do poprzednika, kolorowy ekran AMOLED sprawia, że opaska Mi Smart Band 5 jest wygodniejsza i bardziej stylowa. Większy ekran, oprócz prezentacji aktualnych statystyk, pozwala na dokonywanie szeregu personalizacji, a do wyboru jest aż 65 motywów wyświetlacza.

Użytkownicy mają również do wybory kilka kolorów pasków.

Mi Smart Band 5 ma certyfikat wodoodporności 5 ATM, dzięki czemu można, nie zdejmując opaski, uprawiać sporty wodne.

Zoptymalizowany czujnik PPG odpowiada za dokładniejszy, o 50%, pomiar pulsu podczas monitorowania 11 trybów ćwiczeń, na które składa się m.in. wioślarz stacjonarny, orbitrek, joga czy skakanka.

Mi Smart Band 5 oferuje nowe funkcje, takie jak m.in. wykrywanie poziomu stresu, ćwiczenia oddechowe, śledzenie cyklu menstruacyjnego, system mierzenia aktywności PAI. Z magnetyczną ładowarką, którą podłącza się bez konieczności wyjmowania „pastylki” z paska, ładowanie urządzenia staje się o wiele prostsze. Czas pracy Mi Smart Band 5 na jednym ładowaniu wynosi około 14 dni.

Mi Smart Band 5 kosztować będzie w Polsce 179 zł.

Jego sprzedaż rozpocznie się 20 lipca o godzinie 9:00.

Xiaomi przygotowało dla klientów specjalną ofertę. Do 21 lipca do 9:00 rano lub do wyczerpania zapasów inteligentną opaskę będzie można kupić w specjalnej cenie 159 zł.

Mi Smart Band 5 dostępny będzie w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl, u partnerów handlowych: Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD i X -kom oraz u operatorów T-Mobile, Orange i Play.

Hulajnoga Xiomi - Mi Electric Scooter Pro 2

Stworzona z myślą o wygodnym przemieszczaniu się Mi Electric Scooter Pro 2 osiąga prędkość do 25 km/h i pozwala pokonać dystans 45 km na jednym ładowaniu.

Bezszczotkowy silnik DC o mocy 300W umożliwia pokonywanie wzniesień o nachyleniu 20%, a wbudowany ekran LCD pozwala kontrolować aktualną prędkość, tryb jazdy, poziom naładowania baterii i inne parametry.

Pneumatyczne opony o średnicy 8,5 cala sprawiają, że hulajnoga jest odporna na zużycie i absorbuje wstrząsy spowodowane nierównościami na drodze. Podwójny układ hamulcowy zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a dodatkowy przedni, tylny i boczny reflektor o mocy 2W poprawia widoczność, dzięki czemu zarówno kierowca, jak i osoby na drodze są bezpieczne.

Urządzenie o wadze 14,2 kg zostało wykonane z lekkich materiałów i można je złożyć w mniej niż 3 sekundy, co sprawia, że hulajnoga jest poręczna i łatwa w transporcie. Do oferty Xiaomi wprowadzony został również model Mi Electric Scooter 1S, który osiąga maksymalną prędkość 25 km/h, a na jednym ładowaniu pokona 30 km*. Bezszczotkowy silnik o mocy 250W pozwala na bezproblemowe pokonywanie wzniesień o nachyleniu 14%. Bezpieczeństwo zapewnia podwójny układ hamulcowy oraz wzmocnione pneumatyczne opony.

Ważąca 12,5 kg hulajnoga jest lekka, poręczna, łatwa w składaniu i transporcie.

Xiaomi przygotowało specjalna edycję Mi Electric Scooter Pro 2 we współpracy z legendarnym zespołem Mercedes-AMG Petronas F1. Jak powiedział Chris Church, Wiceprezes ds. Współpracy z Markami APAC w zespole Mercedes-AMG Petronas Formuły 1:

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy przybliżyć naszym fanom doświadczenie Mercedesa F1. Podobnie jak my, Xiaomi dostarcza ciągle innowacje i cieszymy się, że możemy z nimi współpracować, aby wprowadzić na rynek specjalną wersję ich flagowego modelu Mi Electric Scooter Pro 2”. Wkrótce odbędzie się premiera tego specjalnego pojazdu. Hulajnoga Mi Electric Scooter Pro 2 będzie dostępna na rynku globalnym w sierpniu w cenie 499 EUR. Sprzedaż modelu 1S rozpocznie się również w sierpniu w cenie 399 EUR.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Zarówno miłośnicy muzyki jak i osoby używające słuchawek Mi True Wireless Earphones do prowadzenia swojego biznesu nie zawiodą się na ich baterii. W pełni naładowane umożliwiają do pięciu godzin ciągłej pracy.

Dzięki etui, które pozwala na trzykrotne dodatkowe naładowanie, całkowity czas pracy baterii wynosi 20 godzin. Słuchawki wyposażono w technologię redukcji szumów oraz w podwójny mikrofon. Słuchawki wyciszają szumy z otoczenia i zapewniają krystalicznie czystą jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki. Dzięki technologii wykrywania słuchawki w uchu, użytkownicy mogą łatwo zatrzymać muzykę wyjmując jedną ze słuchawek oraz zatrzymać lub odtworzyć muzykę, odbierać połączenia telefoniczne i włączyć sterowanie głosem poprzez dwukrotne stuknięcie w słuchawkę.