"Demony śmierci. Zbrodniarze z Gross-Rosen" - nowa książka Tomasza Bonka

Demony śmierci. Zbrodniarze z Gross-Rosen, książka Tomasza Bonka

SS-mani zabijający zastrzykami z benzyny i fenolu. Polowanie obozowych strażników na więźniów ze złotymi koronami zębowymi. Mordercza praca w kamieniołomach. Przeraźliwy głód i epidemie chorób zakaźnych. To wszystko dziesiątkowało zesłanych do KL Gross-Rosen, jednego z najcięższych obozów III Rzeszy oraz do jego filii. Nakładem Wydawnictwa Znak ukazały się właśnie "Demony śmierci. Zbrodniarze z Gross-Rosen", nowa książka reporterska Tomasza Bonka, wieloletniego redaktora naczelnego Money.pl, dyrektora wydawniczego Business Insider Polska, Forbes.pl i BiznesOnet, prezesa Interaktywnie.com.

- Kiedy pisałem "Chemię śmierci. Zbrodnie w najtajniejszym obozie III Rzeszy" myślałem, że jest to najtrudniejszy temat dziennikarski, z którym przyszło mi się zmierzyć. Dokumentowanie "Demonów śmierci. Zbrodniarzy z Gross-Rosen" było jednak jeszcze bardziej traumatyczne - mówi Tomasz Bonek.





– Auschwitz? W Auschwitz w porównaniu z tym, co działo się w Gross-Rosen, było jak... w sanatorium – opowiada były więzień „kamiennego piekła”.



Kapo i blokowymi w tych obozach zostawali przede wszystkim niemieccy recydywiści: gwałciciele, złodzieje i mordercy. To oni wraz ze zwyrodnialcami z SS znęcali się nad uwięzionymi.



Tomasz Bonek, reporter - dokumentalista i autor reportaży historycznych, wieloletni redaktor naczelny i dyrektor największych polskich mediów biznesowych, dotarł do zeznań więźniów niemal już zapomnianego kacetu. Każdy z kolejnych analizowanych dokumentów jest bardziej przerażający. Wszystkie układają się w przejmującą opowieść o demonach śmierci – oprawcach z najmniej poznanych obozów III Rzeszy.

W 2021 roku ukazała się bestsellerowa książka Tomasza Bonka "Chemia śmierci. Zbrodnie w najtajniejszym obozie III Rzeszy", w której autor jako pierwszy wyjaśnił jak doszło do tego, że w Brzegu Dolnym Niemcy stworzyli przerażające obozy zagłady, których więźniowie budowali fabrykę chemiczną i produkowali w niej śmiercionośne gazy: tabun i sarin.



Teraz ukazała się kontynuacja tego reportażu. "Demony śmierci" - bo taki tytuł ma nowa książka Tomasza Bonka - to kolejne dotąd nieznane opowieści byłych więźniów o wydarzeniach także na terenie powiatu wołowskiego oraz w obozie macierzystym, czyli w KL Gross-Rosen.



Dzisiejsza Rogoźnica, mała miejscowość na Dolnym Śląsku wówczas leżąca na rubieżach Rzeszy, stała się sceną niewyobrażalnego ludobójstwa. To tu powstał bowiem jeden z najcięższych, ale do dzisiaj jeden z najmniej poznanych obozów hitlerowskiego reżimu.





- Kiedy dziś przygotowuje się dokumenty o zbrodniach popełnionych podczas II wojny światowej, pisze o nich książki i reportaże, ich autorzy przywołują przede wszystkim obrazy z Auschwitz - mówi Tomasz Bonek. - O Gross-Rosen prawie nikt nie pamięta, choć jego komendanci stworzyli ponad 100 podobozów - fabryk śmierci. Mordowali w nich nie tylko SS-mani, ale także "zawodowi więźniowie" - kryminaliści, przestępcy seksualni, recydywiści, którzy przez obozowe władze specjalnie byli do nich przenoszeni z więzień, by sprawować tu role więźniów funkcyjnych - demonów śmierci.





Książka "Demony śmierci" "została napisana" opowieściami tych, którzy przeżyli kamienne piekło - tak sami nazwali ten obóz. Po to, aby ocalić od zapomnienia o nich pamięć. By takie zbrodnie nigdy i nigdzie się już nie powtórzyły.



