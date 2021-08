Design produktu oraz jego wpływ na sprzedaż. Oto wyniki badań

zakupy, prezent, kobieta, sklep - fot. kasjanf, pixabay

Co sprawia, że podczas wizyty w sklepie wybieramy konkretne produkty? W pierwszej kolejności nasuwa się odpowiedź, że decyduje o tym cena, jakość towaru, a także jego szeroka dostępność i popularność. Jak się okazuje, jednym z istotnych czynników występujących na drodze do zakupu jest również design i walory estetyczne produktu. Potwierdzają to badania, które wykazują, że aż 91% respondentów zwraca uwagę na wizualną stronę opakowań, co ułatwia im podejmowanie decyzji zakupowych.

Niewątpliwie, opakowania oprócz tego, że zabezpieczają produkty przed uszkodzeniem, są jednocześnie bardzo ważnym narzędziem marketingowym w procesie budowania tożsamości brandu wśród konsumentów. Jako że pełnią funkcję m.in. reprezentacyjną i reklamową, ich design powinien być dobrze dopasowany do charakteru marki oraz uwzględniać upodobania grupy docelowej, do jakiej kierujemy w głównej mierze produkt.

Innowacyjność i kreatywność

W świecie dynamicznie zmieniających się trendów rynkowych, aby wyróżnić się wśród konkurencji niezbędne jest kreatywne podejście, również w kwestii estetyki produktów. Innowacyjne, charakterystyczne opakowania wzbudzają zainteresowanie konsumentów oraz sprawiają, że dany produkt pozostaje w pamięci na długi czas. Jednymi z najciekawszych opakowań na rynku słodyczy może pochwalić się marka Mentos, której gumy do żucia dostępne są oryginalnych butelkach.

– Wizualna ocena produktu i jego atrakcyjne opakowanie może stanowić o impulsie do zakupu. Linią produktową, która niewątpliwie wyróżnia się na sklepowych półkach są nasze gumy do żucia Mentos Pure Fresh oraz Sour, dostępne w charakterystycznych butelkach. Innowacyjny kształt, atrakcyjna szata graficzna oraz ciekawa kolorystyka, z pewnością były czynnikami, które pozwoliły zwrócić uwagę konsumentów i zachęcić do ich spróbowania – mówi Michał Bonecki, Dyrektor Marketingu Perfetti Van Melle Polska.

Podsumowując, ciekawie zaprojektowane opakowanie ma realny wpływ na zwiększenie sprzedaży produktu. Jego kolorystyka, sposób ekspozycji logo czy kształt mają duże znaczenie dla wrażeń estetycznych oraz ogólnego odbioru marki. Tworząc atrakcyjny wizualnie produkt, można zwiększyć jego wartość w oczach konsumentów.

