Disney, choć wciąż stratny, podwoił subskrypcje i przebił Netfliksa

Photo by Adrián Valverde on Unsplash

Disney z 221 milionami subskrybentów wyprzedził Netfliksa pod koniec ostatniego kwartału i ogłosił, że w grudniu uruchomi opcję z reklamami, co nie brzmi dla Netfliksa dobrze. W zeszłym miesiącu serwis ten ogłosił, że stracił kolejny milion subskrybentów, co jest pierwszą w historii firmy kwartalną utratą klientów, i również - dla poratowania sytuacji - planuje uruchomić opcję z reklamami.

W zakończonym właśnie kwartale Disney+ ogłosił, że zdobył 14,4 miliona klientów przekraczając tym samym 10 milionów, które prognozowali analitycy. Tym samym, w połączeniu z Hulu i ESPN +, Disney pod koniec kwartału ma 221,1 miliona subskrybentów, podczas gdy Netflix "jedynie" 220,7 miliona.

Disney+, który w wojnach streamingowych, zaczyna wyrastać na silnego lidera, ogłosił jednocześnie, że ​​wersja reklamami będzie kosztować 7,99 USD miesięcznie, taką samą cenę, jaką firma pobiera teraz za wersję bez reklam. Z kolei koszt serwisu bez reklam wzrośnie o 3 USD miesięcznie do 10,99 USD od 8 grudnia. Ceny Hulu, również będącego własnością Disneya, wzrosną o 1 do 2 USD miesięcznie, w zależności od planu.

W 2017 roku Disney postawił swoją przyszłość na zbudowaniu usługi przesyłania strumieniowego, która mogłaby konkurować z Netflix, ponieważ widzowie przeszli do oglądania online z tradycyjnej telewizji kablowej i telewizyjnej. Wtedy też ta największa na świecie firma rozrywkowa odnotowała zyski w wysokości 1,41 miliarda dolarów i musiała uciekać do przodu. Kierunek - z tak pokaźnym zestawem IP - wydawała się jasny, tym bardziej, że szlaki przetarł już wspomniany Netflix.

Disney+ wszedł na rynek straemingowy mocno spóźniony, ale dobrze przygotowany.

Mieliśmy doskonały kwartał, w którym nasze światowej klasy zespoły kreatywne i biznesowe zapewniały doskonałe wyniki w naszych krajowych parkach rozrywki, duży wzrost oglądalności transmisji sportowych na żywo i znaczny wzrost liczby subskrybentów w naszych usługach transmisji strumieniowej – powiedział Bob Chapek, dyrektor generalny.

Wysiłki Disneya w zakresie przesyłania strumieniowego wciąż co prawda przynoszą straty (teraz to 1,1 miliarda dolarów za kwartał), ale wzrosty są imponujące.

Disney zamierza wydać 33 miliardy dolarów na nowe treści w tym roku podatkowym, aby zdobyć nowe subskrypcje i utrzymać dynamikę z kwartału. Chapek stwierdził również, że serwis streamingowy jest nadal na dobrej drodze, aby do końca roku fiskalnego 2024 dotrzeć do 230 mln do 260 mln abonentów Disney+

Wojny streamingowe, których fronty ścierają się na każdym rozdaniu telewizyjnych nagród, ostatnio mocno przybrały na sile i na razie rozstrzygnięcia nie widać. Stawką jest bowiem prymat w przekształcającym się na naszych oczach biznesie medialnym, który dostawców treści bezpośrednio z ich klientami na globalnych rynkach. Firmy ze świata mediów i technologii nie żałują więc wydatków na rozszerzanie swoich ofert. I to właśnie Disney jest na ich czele. Według prognoz, ma on wydać 33 miliardy dolarów na nowe treści, podczas gdy Netflix "zaledwie" 19.