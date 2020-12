Disney Plus się zbliża. Czego możemy się spodziewać?

fot. Taylor Rogers | Unsplash

Pandemia, która zdusiła dwa najprężniej działające motory napędzające biznes Disneya, czyli parki rozrywki i kina, nie zdołała zagrozić korporacji, która w bardzo dogodnym czasie wystartowała też z biznesem streamingowym. I to wystartowała z pełną mocą, bo po zaledwie 11 miesiącach działania Disney + mógł pochwalić się 74 milionami subskrybentów, a na taką liczbę Netflix musiał pracować aż siedem lat. Od tego czasu platforma zadebiutowała w Ameryce Łacińskiej i rozwinęła się w Indiach, dzięki czemu liczba jej subskrybentów oscyluje wokół się 86,8 mln użytkowników.

To więcej niż przypuszczali analitycy i zakładała sama firma. Disney przyznał, że zrealizował już swój plan 5-letni, który zakładał zdobycie widełek pomiędzy 60 a 90 milionami w pierwszym roku uruchamiania usługi. A będzie, z pewnością, jeszcze lepiej.

Disney właśnie ogłosił plan wejścia na kolejne rynki. Do nas zawita w 2021 roku z pokaźnym arsenałem produkcji spod znaku Gwiezdnych Wojen (np. „Obi-Wan Kenobi” z Ewanem McGregorem i Haydenem Christensenem, „The Mandalorian” z Pedro Pascalem, „Ahsoka” z Rosario Dawson i „Rangers of the New Republic” z Timothy'm Olyphantem), MCU (np. "Secret Invasion" z Samuelem L. Jacksonem i "Ironheart" z Dominique Thorne, "Ant-Man i Osa" z Paulem Ruddem i Evangeline Lilly), Pixara, a także rodzinnym zapleczem samego Disneya i programów, które weszły do portfolio giganta w wyniku przejęć np. Foxa (Fox posiadał prawa do serii X-Men).

Jest tego bardzo, bardzo dużo.

Marvel Studios: Legends is a new series that revisits some of the most iconic moments from the MCU, one character at a time. Kicking off with Wanda Maximoff and Vision, the first two episodes start streaming Jan. 8, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iTN2kNdhFv — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 15, 2020

Czy Disney Plus odniesie sukces w Polsce? Trudno zakładać inaczej. Choć na razie Netflix przytłacza rywala liczbami, to właśnie Disney Plus wydaje się zwycięzcą tzw. wojen streamingowych, które rozgrywają się na naszych oczach. Już teraz odniósł bowiem spektakularny sukces i to w momencie, gdy swoje działa wystawia niemal każda licząca się na rynku firma technologiczna czy medialna (choć trudno już nakreślić między nimi wyraźną granicę). Zaciętość, z jaką dostawcy treści, by użyć jak najszerszego określenia, walczą o uwagę użytkowników, jest imponująca, mimo że z polskiej perspektywy niekoniecznie się taka wydaje.

U nas króluje Netflix, na którego "hallmarkowy" styl narzekamy coraz głośniej, HBO Go, które nie jest nawet osobną usługą, a streamingowym dodatkiem, co przekłada się na jakość aplikacji i lokalni usługodawcy, bo o Amazon Prime Video trudno nawet mówić. Usługa ta, mimo że dostępna i suflowana jako zachęta do abonamentu np. Playa, nie wydaje się szczególnie zainteresowana aktywnym podbijaniem naszego rynku podobnie zresztą jak sam Amazon. W USA i na zachodzie Europy sytuacja wygląda jednak inaczej. Tam popularne są alternatywy takie jak Apple TV, HBO Max, NBCUniversal, Discovery i wielu innych.

Nic zresztą dziwnego, zwłaszcza teraz w 2020 roku, w którym większość innych form rozrywki - takich jak kina, koncerty, muzea - zostało zamkniętych lub odwołanych. Ten rok był tragiczny dla niemal wszystkim, ale nie dla streamingu. Netflix, Disney +, Amazon Prime i Apple TV + zyskały miliony nowych subskrybentów, którzy dotychczas "nie mieli czasu" na oglądanie seriali. Zamknięci we własnych czterech ścianach musieli jednak wypełnić czas. Wolta Disneya ku streamingowi nie jest więc przypadkowa, podobnie jak decyzja o wydaniu od 8 do 9 miliardów dolarów na content. I wydaje się, że gigant idzie po wszystko, chcą na stałe zagościć w naszych (niedługo) domach, bo - na razie - cenowo też wygrywa. Disney Plus kosztuje bowiem 7 dol., podczas gdy Netflix aż 9. Nie wiadomo, co prawda, jak będzie wyglądała polityka cenowa w Europie, ale te relacja póki co wygląda zachęcająco. Wiadomo, skądinąd zresztę, że na początku cena nie może być zaporowa, a na podwyżki zwykle przychodzi czas później. To strategia, którą obrał Netflix i która póki co się sprawdza.