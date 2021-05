Do czego używamy smartfonów? Badanie Xiaomi ujawnia szczegóły

telefon, smartfon, kobieta, fot. Free-photos, pixabay

Xiaomi przeprowadziło badania, które pokazują, jak Polacy korzystają ze smartfonów. Okazuje się, że są one ważniejszą częścią naszego życia, niż się wydaje.

Kto w Polsce korzysta ze smartfonów?

Smartfonów używają niemal wszyscy – 93% badanych. W sensie ścisłym wszyscy uczniowie i studenci regularnie korzystają z tego urządzenia (100%), ale inne grupy wiekowe, które badaliśmy (24-55 lat), także wypadają pod tym względem dobrze – 98% osób badanych zadeklarowało, że ma smartfon.

Jednym z najciekawszych ustaleń jest to, że posiadanie smartfonu nie jest w zasadzie uzależnione od dochodów. Polacy zarabiający ponad, jak i poniżej średniej używają tych urządzeń równie intensywnie.

Do czego służą nam smartfony?

Czterech na pięciu Polaków najczęściej używa smartfonu po prostu do rozmów, a ponad połowa do pisania wiadomości tekstowych. Panie chętniej korzystają w celu nawiązywania i podtrzymywania relacji, panowie do rzeczy technicznych – np. planowania tras. Aż 19% użytkowników stosuje smartfon do rozpoznawania lecącej muzyki. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów jest najbardziej popularne (59%) wśród najstarszych osób (55+).

Co bardzo ciekawe, wzrosła liczba użytkowników bankowości internetowej i płatności smartfonem. Z niszowego zastosowania do czynności wykonywanej przez 42% badanych i to praktycznie we wszystkich grupach wiekowych.

Jakie funkcje dodatkowe lubimy?

Lubimy latarkę. Zdecydowanie latarka jest ulubioną funkcją dodatkową, po niej warto wymienić lusterko i krokomierz. Interesujący fakt: niewielka, ale chyba zdeterminowana grupa 2% użytkowników otwiera smartfonem butelki.

Gry na smartfonach

Na smartfonach gra aż 55% użytkowników, z czego 24% gra codziennie. Panowie, co było do przewidzenia, preferują rozgrywkę z rywalizacją, gry akcji, hazard i walkę - panie zdecydowanie gry logiczne. W gry sportowe gra 19% mężczyzn a tylko 2% kobiet.

Na smartfonie nie gramy długo – średnio 16-30 minut jednorazowo, chyba że jesteśmy w wieku 18-24, wtedy więcej – od 31 minut do godziny. Seniorzy (55+) wybierają gry karciane.

Co ze sportem?

Spośród badanych, którzy używają smartfonów jedna czwarta przyznaje, że w ogóle nie uprawia sportu: sport przede wszystkim lubimy oglądać i sprawdzać wyniki, szczególnie w podróży (a czasami w pracy) – tak zadeklarowało ponad 30% badanych, oczywiście głównie mężczyzn. Smartfony są ważne także dla aktywnych sportowców – większość z nich używa ich podczas treningu. Dzielenie się wynikami ćwiczeń, przejechanymi trasami jest jednym z najlepszych sposobów motywacji i dlatego jest popularne – robi to aż 79% sportowców zaawansowanych i zawodowych i tylko 21% amatorów. Kobiety dzielą się swoimi osiągnięciami rzadziej niż mężczyźni: 12% vs 32%.