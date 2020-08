Dostęp do Netfliksa przez 6 miesięcy za darmo. Bez kuponu rabatowego. Reklamuje to Sonia Bohosiewicz

Sonia Bohosiewicz

To musiało się wydarzyć. W końcu ktoś wpadł na to, że Netflix staje się w Polsce coraz bardziej popularny i trzeba połączyć oferty i zaoferować klientom wspólny pakiet na dłużej. Do tej pory zdarzało się to dość incydentalnie, ale teraz jest nowa oferta od T-Mobile.

T-Mobile znów zaskakuje dobrą ofertą. Nie często chwalimy oferty, ale tym razem oceniamy ją jako bardzo atrakcyjną. W nowej ofercie użytkownicy otrzymują w jednym pakiecie nielimitowane rozmowy i dostęp do serwisu Netflix, a dodatkowo Netflix na 6 miesięcy w prezencie.

Co najważniejsze promocja z Netfiksem będzie dostępna dla nowych, jak i obecnych klientów operatora

Kampanię wspierająca ofertę będzie można zobaczyć w telewizji i internecie już od 13 sierpnia.

Ogromna biblioteka seriali, filmów i programów, jaką dysponuje serwis, zadowoli nawet najbardziej wymagających kinomaniaków. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że każdy znajdzie w repertuarze Netflix coś dla siebie – „Dom z Papieru”, „Stranger Things”, „Wiedźmin”, „The Old Guard”, „W głębi lasu” czy „Rodzina Willoughby” to tylko kilka z najbardziej znanych filmów i seriali, którymi użytkownicy mogą się cieszyć gdziekolwiek i kiedykolwiek chcą.

Co równie ważne, praktycznie co tydzień na platformie udostępniane są nowe seriale oraz kolejne sezony popularnych produkcji, jak choćby drugi sezon „The Umbrella Academy”.

Decydując się na nielimitowane rozmowy i Netflix w jednym pakiecie w abonamencie (opcja bez telefonu) w cenie 49 zł miesięcznie (przez 6 miesięcy), użytkownicy otrzymają dostęp do tego popularnego serwisu VOD na pół roku w prezencie.

Ponadto mogą oni korzystać z usługi Supernet Video, dzięki której, podczas oglądania materiałów wideo nie zużywają gigabajtów zawartych w pakiecie.

Oferta zawiera również paczkę 15 GB internetu (do wykorzystania w kraju).

Zaś nielimitowane SMS-y i MMS-y pozwolą klientom dzielić się swoimi wrażeniami z rodziną i przyjaciółmi.

Po 6 miesiącach abonament za pełny pakiet usług, łącznie z Netflixem, będzie wynosić 79 zł miesięcznie.

Nowej ofercie T-Mobile towarzyszą spoty reklamowe z udziałem aktorki Soni Bohosiewicz,

która wciela się w rolę przewodniczki po tajemniczej puszczy. Oprowadza po niej dwie rodziny z dziećmi, które z zaciekawieniem słuchają jej opowieści o lesie pełnym niespotykanych zjawisk. W spotach pojawiają się motywy znane z filmów i seriali dostępnych w serwisie Netflix, takich jak „W głębi lasu” , ‘The Old Guard’ czy „The Umbrella Academy”. Sonia Bohosiewicz wskazując tajemniczo bohaterów, których spotkała w lesie, pokazuje łatwość, z jaką dzięki ofercie T-Mobile można korzystać z serwisu Netflix. Dzięki niej każdy może spotykać swoich ulubionych bohaterów w dowolnych okolicznościach. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/pakiet-netflix.

Klienci mogą skorzystać również z oferty ze smartfonem. W kampanii promowane są nowoczesne smartfony od topowych producentów: OPPO A72 i Samsung Galaxy A51, które można nabyć w korzystnej cenie.