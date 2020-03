Dr. Oetker Polska pomoże 83 szpitalom zakaźnym

szpital, koronawirus, pomoc, lekarz, fot. mohamed_hassan

Dr. Oetker Polska dołącza do grona firm chcących wesprzeć pracowników medycznych w walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Na każdy z 83 szpitali zakaźnych w Polsce przeznaczono pakiet zawierający 2000 jednoporcjowych produktów z linii My Natural Day i Słodka Chwila. Wśród nich są owsianki, gryczanka, kisiele i budynie. Wartość przekazanych produktów to 320 tys. złotych.

Akcja Dr. Oetker Polska rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu. Firma kontaktuje się osobiście ze wszystkimi 83 szpitalami zakaźnymi w Polsce, a propozycja pomocy spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony placówek medycznych. Pierwsze partie produktów dla pracowników służb zdrowia zostały już przekazane.

Lista miast

Poniżej przedstawiamy listę miast, gdzie znajdują się szpitale zakaźne, które otrzymały lub otrzymają tą pomoc. Akcja dotyczy szpitali w:

Augustowie,

Bełchatowie,

Białej Podlaskiej,

Białymstoku,

Bielsku Podlaskim,

Biłgoraju,

Bolesławcu,

Busko-Zdroju,

Bydgoszczy,

Bytomiu,

Chełmie,

Chorzowie,

Ciechanowie,

Cieszynie,

Częstochowie,

Dąbrowie Tarnowskiej,

Dębicy,

Elblągu,

Gdańsku,

Gdyni,

Giżycku,

Grajewie,

Hajnówce,

Jarosławiu,

Jaśle,

Kaliszu,

Kielcach,

Koninie,

Koszalinie,

Kościerzynie,

Kozienicach,

Krakowie,

Lublinie,

Łańcucie,

Łoży,

Łodzi,

Łukowie,

Miechowie,

Mielcu,

Myślenicach,

Nysie,

Olkuszu,

Olsztynie,

Opolu,

Ostrołęce,

Ostródzie,

Piszu,

Płocku,

Poznaniu,

Proszowicach,

Przemyślu,

Puławach,

Raciborzu,

Radomiu,

Radomsku,

Sanoku,

Siedlcach,

Starachowicach,

Suwałkach,

Szczecinie,

Świeciu,

Tarnowie,

Tomaszowie Lubelskim,

Tomaszowie Mazowieckim,

Toruniu,

Tychach,

Wałbrzychu,

Wałczu,

Warszawie,

Wielogłowych,

Wrocławiu,

Zawierciu,

Zielonej Górze.

Jednocześnie firma Dr. Oetker nie wyklucza możliwości dalszego wsparcia szpitali.

Jakie produkty są przekazywane?

Zdając sobie sprawę z ogromnego obciążenia pracowników służby zdrowia i trudnych warunków pracy w szpitalach, przyjęto założenie, że przesłane produkty muszą być łatwe do przygotowania, pożywne oraz możliwie wysokoenergetyczne. Jednoporcjowe owsianki, gryczanka, kisiele i budynie z linii My Natural Day i Słodka Chwila spełniają te założenia. Do ich przygotowania konieczny jest tylko wrzątek.

Zabezpieczenie pracowników

W związku z zaistniałą sytuacją w całej - międzynarodowej Grupie Oetker - zostały wprowadzone rygorystyczne procedury, mające na celu zabezpieczenie pracowników i procesu produkcji. Obecnie firma Dr. Oetker pracuje w ruchu ciągłym, a dostawy są na bieżąco realizowane.