fot. Stephen Dawson on Unsplash

Każdy, kto chce zacząć prowadzić biznes online, zastanawia się co zrobić, aby był on jak najbardziej opłacalny. Samo stworzenie strony www nie oznacza od razu sukcesu sprzedażowego. Poza tym, prowadzenie sklepu internetowego, tak jak w przypadku placówki stacjonarnej, wymaga pewnych nakładów finansowych, jak chociażby, wyposażenie magazynu.

Brak pieniędzy na zatowarowanie często powoduje blokadę przed otwarciem biznesu. Z rozwiązaniem przychodzi dropshipping, który pozwala on na otwarcie sklepu internetowego bez większego wkładu finansowego. Rozwiązanie idealne? Dropshipping na pewno ma wiele plusów, ale pozycjonowanie takiego sklepu może generować pewne problemy. O tym, jak pozycjonować sklep internetowy oparty o dropshipping dowiesz się z tego artykułu.

Czym właściwie jest dropshipping?

Dropshipping jest modelem biznesowym polegającym na współpracy pomiędzy sprzedającym (sklepem internetowym) a właścicielem towaru, którym zazwyczaj jest hurtownia lub producent. W tym przypadku osoba prowadząca sklep internetowy nie musi zaopatrywać magazyn w sprzedawane produkty, ponieważ towar jest wysyłany bezpośrednio z hurtowni. Rola sprzedawcy ogranicza się więc przede wszystkim do promocji sklepu oraz pozyskiwania klientów, natomiast za całą logistykę procesu zakupowego odpowiada hurtownia.

W zależności od umowy, pomiędzy sprzedającym a właścicielem towaru, odpowiedzialność za obsługę klientów, reklamacje, czy rozliczenia może spoczywać na sklepie internetowym, bądź bezpośrednio na hurtowni. Umowa może również określać kwestie magazynowania towaru. Wiele hurtowni udostępnia różne modele dostępności swoich towarów. Pierwszym z nich jest magazyn typu fullfilment, czyli dostęp sprzedającego do wszystkich produktów znajdujących się w ofercie hurtowni. Właściciel sklepu internetowego może wtedy stale poszerzać swój asortyment o nowe towary pojawiające się w hurtowni. Sprzedawca musi się jednak liczyć z tym, że nie tylko on prowadzi biznes oparty o dropshipping i, że do oferty hurtowni dostęp ma nie tylko on, ale również inne sklepy, które mają podpisaną umowę z daną hurtownią.

Bardziej szczegółowym, ale i droższym rozwiązaniem jest magazyn konsygnacyjny, w którym hurtownia udostępnia określony typ produktu, tylko dla jednego sprzedawcy. Tym sposobem sprzedający uzyskuje pewność, że towar będzie zawsze dostępny na magazynie. Takie rozwiązanie pozwala także na znaczne wybicie się na tle konkurencji, ponieważ sklep uzyskuje wtedy dostęp do unikalnego asortymentu, którego nie znajdzie się gdzie indziej.

Dropshippingowe sklepy internetowe zarabiają przede wszystkim na marży. Osoby, które chcą otworzyć biznes w tym modelu, muszą zacząć od przygotowania domeny pod e-commerce. Po podpisaniu umowy z hurtownią sklep może zacząć działać od razu, a w kwestii sprzedającego pozostaje reklama oraz pozyskanie klientów.

Reklamowanie sklepu online działającego na zasadzie dropshippingu

Marketing sklepów internetowych działających na zasadzie dropshippingu w większości przypadków nie różni się znacząco od promocji innych biznesów online. Przedsiębiorca prowadzący dropshippingowy sklep, może korzystać z praktycznie każdej formy reklamy internetowej. Możliwości jest wiele, a do najpopularniejszych należą media społecznościowe oraz wyszukiwarka Google.

Social Media

Prowadząc sklep na zasadzie dropshippingu, można aktywnie działać social mediach. Warto założyć profil sklepu i regularnie publikować posty oraz relacje. Media społecznościowe dają ogromny potencjał do budowania swojej własnej sieci odbiorców oraz rozwijania z nimi relacji. Duża ilość obserwatorów pozwala także na szybkie dotarcie do potencjalnych klientów z promocjami, bądź nowymi produktami pojawiającymi się na sklepie. Warto pamiętać, że użytkownicy chętniej wybierają sklepy, z którymi czują emocjonalną bliskość, dlatego prowadzenie social mediów jest ważne dla każdego biznesu, nie tylko tego działającego na zasadzie dropshippingu.

SEM

Drugim ważnym miejscem, gdzie warto reklamować swój sklep internetowy jest oczywiście wyszukiwarka Google. Codziennie korzystają z niej miliony użytkowników, co sprawia, że jest ona potężną bazą nowych, potencjalnych klientów sklepu. W zależności od branży średnia wyszukiwalność fraz kluczowych potrafi wynosić nawet kilkadziesiąt zapytań w ciągu miesiąca. Oznacza to, że codziennie ktoś szuka w Google właśnie tego, co oferuje sklep.

Jednak pojawienie się wysoko w wynikach wyszukiwania nie jest proste. Na pierwszej stronie wyszukiwarki znajduje się tylko 10 pozycji, a konkuruje o nią ogromna liczba sklepów. Wyświetlenie sklepu się na pierwszych pozycjach w SERPach (czyli wynikach wyszukiwania) można uzyskać na dwa sposoby – pierwszym z nich jest inwestycja w płatne reklamy, a drugim w pozycjonowanie. Połączenie tych dwóch działań nosi nazwę SEM (czyli Search Engine Marketing – Marketing w wyszukiwarkach internetowych) i daje najlepsze efekty.

O ile w przypadku sklepów działających na zasadzie dropshippingu płatne kampanie w Google wyglądają tak samo jak w każdym innym biznesie, o tyle ich pozycjonowanie może generować pewne problemy. Niemniej należy pamiętać, że SEO (Search Engine Optimization – optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek – podręcznikowa nazwa pozycjonowania), jest bardzo ważne dla promocji sklepu i ma kluczowe znaczenie w pozyskiwaniu nowych klientów.

SEO a dropshipping

Na to, czy strona osiągnie wysokie pozycje w Google, wpływ ma wiele czynników. Samo pozycjonowanie to tak naprawdę szereg różnych działań, które należy wykonać, aby strona była przyjazna dla wyszukiwarki. Co prawda nie ma jednej złotej zasady, która gwarantowałaby sukces i wysokie pozycje, jednak pozycjonując sklep internetowy, należy zwrócić uwagę na kilka głównych elementów. Jakie problemy z SEO czyhają na biznesy dropshippingowe?

Duplicate content

Jednym z najczęściej spotykanych zagrożeń, z którymi wiąże się pozycjonowanie sklepu internetowego działającego na zasadzie dropshippingu, jest występowanie tzw. duplicate content. Google jako wyszukiwarka tekstowa stawia na unikalne treści. Jakość i niepowtarzalność contentu jest jednym z czynników rankujących, dlatego warto stawiać na unikalne treści. Niestety wiele sklepów działających na zasadzie dropshippingu pobiera opisy produktów bezpośrednio od producenta lub hurtowni, co powoduje ogromną ilość zduplikowanego contentu. Trzeba pamiętać, że startując z biznesem dropshippingowym, ma się często do dyspozycji nawet tysiące produktów, które od razu można umieścić na sklepie. Warto jednak nie ulegać pokusie kopiowania opisów i dbać o unikalne treści na domenie.

Błędy 404

Roboty Google nie przepadają za niejasnymi sytuacjami i lubią, kiedy wszystkie strony witryny są dostępne dla użytkowników. Sklepy działające na zasadzie dropshippingu często zaciągają produkty bezpośrednio z hurtowni. Skonfigurowanie CMS z hurtownią jest na pewno wygodne, jednak należy pamiętać, że hurtownia może w każdym momencie wycofać dany produkt, a jego brak wygeneruje na stronie sklepu błąd 404. Najlepszym rozwiązaniem optymalizacyjnym jest w tym wypadku wdrożenie odpowiednich przekierowań. Dlatego należy monitorować ilość kodów błędów 404 wyświetlanych na stronie i na bieżąco reagować.

Zakres tematyczny sklepu

Dzięki temu, że prowadząc dropshippingowy biznes, nie trzeba zatowarowywać magazynu, wielu sprzedających postanawia sprzedawać wszystko, co jest dostępne w hurtowni. Roboty Google lubią jednak jasne sytuacje i wolą, kiedy domena ma ściśle określony zakres działań. Strony, które robot uzna za eksperta w branży, mają szansę na wyższe pozycje. Trudno jednak być ekspertem we wszystkim, dlatego zbyt wiele różnych, niepowiązanych ze sobą branżowo produktów może przeszkadzać w poszerzaniu widoczności. Rozwiązaniem tego problemu będzie ścisłe określenie zakresu tematycznego strony i rozwijanie sklepu pod kątem jednej branży.

Pozostałe działania SEO

Na sam koniec warto dodać, że poza działaniami, które różnią pozycjonowanie sklepów bazujących na dropshippingu, nie można zapominać o wszystkich innych zasadach SEO. Odpowiednia optymalizacja techniczna oraz on-site, a także prawidłowo realizowana strategia linkbuildingowa, to elementy, o które warto zadbać zawsze, przy prowadzeniu każdej witryny.

Anna Sarysz

Junior SEO Specialist

Grupa iCEA