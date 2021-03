Drożeją reklamy w Google Ads. Gigant zaczyna do nich doliczać podatek cyfrowy, który zacznie płacić

Google | fot. Mitchell Luo | Unsplash

To musiało się tak skończyć. Z góry było wiadomo, że koszt nowego podatku zostanie przerzucony na reklamodawców. Z pozoru podwyżka nie wydaje się drastyczna, ale skala decyduje o wszystkim. Ale trzeba jasno powiedzieć - wrastają ceny reklam emitowanych za pośrednictwem Google Ads: zarówno w wynikach wyszukiwania, jak i w Google Display Network, Na YouTube'ie i w Gmailu. Sprawa dotyczy na razie Francji i Hiszpanii, ale jeśli podatek od reklam zostałby wprowadzony w jakiejkolwiek formie w Polsce, można się spodziewać, że skończy się tak samo.

Wiele krajów zaczęło już wprowadzać podatki od zysków bądź obrotów gigantów internetowych. Zrobiła to już Wielka Brytania, Węgry, Grecja Austria.

Jak podaje natomiast Konkret24 powołując się na raport KPMG: "Większość państw europejskich, które wprowadziły podatek cyfrowy, opiera się na formule zaproponowanej przez Komisję Europejską w 2017 roku. Taki podatek miałaby płacić firma, której łączna kwota przychodów w skali światowej w danym roku podatkowym przekracza 50 mln euro.Stawka wynosiłaby 3 proc., a opodatkowane miałyby być przychody z umieszczania na interfejsie (stronie internetowej) cyfrowym reklamy skierowanej do użytkowników tego interfejsu, udostępniania użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego, który pozwala im na wyszukiwanie innych użytkowników i wchodzenie z nimi w interakcje, i który może także ułatwiać dokonywanie leżących u źródła dostaw towarów lub świadczenia usług bezpośrednio między użytkownikami, przekazywania zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych."

Jak podaje porta Wirtualny Nowy Przemysł "Francuski parlament przyjął w lipcu 2019 r. 3 proc. podatek od obrotów międzynarodowych koncernów technologicznych z globalnymi przychodami przekraczającymi 750 mln euro rocznie i przychodami we Francji powyżej 25 mln rocznie. Podatek znany jest jako podatek GAFA, od nazw Google, Amazaon, Facebook, Apple, ponieważ dotyczy głównie amerykańskich koncernów. Obejmuje przychody m.in. z reklam online czy sprzedawania danych użytkowników serwisów społecznościowych w celach reklamowych."

Z opublikowanego 3 lutego 2021 roku opracowania światowej firmy doradczej KPMG wynika, że na 49 analizowanych państw rozwiązania podatkowe – podatek od reklam w mediach tradycyjnych lub podatek od reklam internetowych albo podatek od działalności platform cyfrowych typu Amazon, Apple, Google, Facebook – w różnych formach wprowadziło 26 krajów.

Podatek od platform cyfrowych wprowadziły: Austria, Francja, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania i Włochy.

W pozostałych 20 krajach obowiązują różne formy opodatkowania działalności w sieci.

Czechy i Słowacja procedują natomiast ustawy w tej sprawie.

Nigdzie nie ma jednak rozwiązania proponowanego ostatnio przez rząd, które wywołało protesty mediów - czyli opodatkowania dodatkową daniną przychodów z reklam w prasie, radiu, telewizji, kinach i internecie.

Na podatek cyfrowy w ogóle nie zgodziły się natomiast m.in. Niemcy czy Australia.

Google poinformował dziś oficjalnie swoich klientów o podwyżce cen reklam:

Od 1 maja 2021 r. Google zacznie pobierać nowe opłaty za reklamy wyświetlane we Francji i Hiszpanii.

Od 1 maja 2021 r. będziemy dodawać opłatę do faktur lub wyciągów za reklamy wyświetlane w niektórych krajach.

Reklamy wyświetlane we Francji: do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawany ustawowy koszt operacyjny w wysokości 2%.

Reklamy wyświetlane w Hiszpanii: do każdej faktury lub wyciągu będzie dodawany ustawowy koszt operacyjny w wysokości 2%.

Ustawowe koszty operacyjne zostały wprowadzone, aby pokryć część kosztów wynikających z przestrzegania przepisów dotyczących podatku od usług cyfrowych w Hiszpanii i Francji.

Opłaty będą widoczne na fakturze lub wyciągu jako osobne pozycje dla każdego kraju. Będą także wyświetlane w sekcji „Transakcje” na koncie Google Ads. Opłaty będą naliczane za wyświetlanie reklam w krajach wymienionych powyżej.

Razem z nowymi opłatami mogą być naliczane również wszystkie podatki, takie jak podatek od sprzedaży, VAT, podatek od towarów i usług czy QST, obowiązujące w danym kraju.

Jeśli korzystasz z fakturowania miesięcznego lub płatności automatycznych, te opłaty będą dodawane do budżetu konta. Jeśli na przykład Twój budżet wynosi 100 euro, to za wyświetlanie reklam we Francji naliczony zostanie ustawowy koszt operacyjny w wysokości 2 euro, dlatego całkowita opłata wyniesie 102 euro (plus wszystkie podatki obowiązujące w Twoim kraju, np. podatek od sprzedaży, VAT, podatek od towarów i usług czy QST).

Jeśli korzystasz z płatności ręcznych, opłaty mogą być naliczane po wykorzystaniu środków wpłaconych na konto. W takim przypadku saldo konta pozostanie otwarte, a należne opłaty zostaną automatycznie potrącone z następnej przedpłaty. Jeśli na przykład za wyświetlanie reklam we Francji naliczona zostanie opłata z tytułu ustawowych kosztów operacyjnych w wysokości 2 euro, po czym dokonasz wpłaty w wysokości 100 euro, otrzymasz 98 euro na wyświetlanie reklam (100 euro – 2 euro) i saldo na koncie będzie wynosić 98 euro.