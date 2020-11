Drugi lockdown. Czy Polacy się go obawiają?

izolacja, depresja, home office, fot. timkvonend, pixabay

Nie tak bardzo obawiamy się o własne i najbliższych zdrowie, co o skutki ekonomiczne i społeczne ewentualnego lockdownu. Do momentu oficjalnego komunikatu ze strony premiera Morawieckiego, aż 70% Polaków wskazywało, że obawia się wprowadzenia kolejnego lockdownu w Polsce. Jedynie 9% badanych nie obawiało się tego w ogóle.

Po kontrowersyjnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku wiele osób wyszło na ulice polskich miast w wyrazie sprzeciwu. Demonstracje miały miejsce przez kolejne dni, łącznie ze Strajkiem Kobiet oraz marszem na Warszawę 30 października. Takie oburzenie ludzi w obliczu trwającej pandemii oraz ciągłych przyrostów zachorowań przyćmiło w mediach galopujące statystyki związane z COVID-19. 3 listopada Ministerstwo Zdrowia informowało o ponad 19 tysiącach nowych zachorowań. 4 listopada ta liczba wzrosła już do ponad 24 tysięcy, a 5 listopada liczba nowych zachorowań wynosiła 27 tysięcy.

W ciągu ostatniego tygodnia raportowane liczby dotyczące zachorowań ustabilizowały się w okolicach dwudziestu kilku tysięcy, a wieczorem 12 listopada premier Mateusz Morawiecki przekazał, że liczba ta wyhamowała na tyle, że prawdopodobne zamknięcie gospodarki i tzw. narodowa kwarantanna w najbliższych dniach nie nastąpi.

COVID po protestach

Z najnowszego pomiaru cyklicznego badania „Polacy w czasie epidemii” autorstwa SW Research wynika, że w porównaniu do poprzedniego pomiaru Polacy istotnie rzadziej wskazują na obawę zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID-19. Również rzadziej obawiają się, że ich bliscy zarażą się koronawirusem. Zmalały też obawy co do ewentualnej niewydolności służby zdrowia (60% poprzedni pomiar, Pomiar XIV- 52%).

W porównaniu do poprzedniego pomiaru, w najnowszym badaniu wzrósł za to odsetek osób obawiających się wybuchu zamieszek, protestów, strajków. Wzrósł też udział osób wskazujących na obawę o globalny krach, kryzys finansowy, a na wysokim poziomie utrzymuje się obawa o wzrost cen produktów i usług.

Również stosowanie środków bezpieczeństwa przed zarażeniem się koronawirusem odnotowało spadki w porównaniu z poprzednim pomiarem. Mniej osób deklaruje częste i dokładne mycie rąk, korzystanie z płynów dezynfekujących czy maseczek. Największy spadek na przestrzeni pomiarów został zanotowany dla zachowywania bezpiecznej odległości od innych osób.

- Niepokój społeczny oraz chęć wyrażenia swojego sprzeciwu przewyższyła w Polakach obawy związane z zachorowaniem na COVID-19. W trakcie protestów również niemożliwym jest zachowanie dystansu społecznego czy regularne odkażanie rąk. Warto zwrócić uwagę na rosnące obawy związane z wybuchem zamieszek. Polacy bardziej skupili się na obecnych w mediach strajkach czy demonstracjach niż na swoim zdrowiu. Wydaje się, że zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że polskie społeczeństwo jest w stanie masowo zmobilizować się, mimo szalejącej pandemii. Oznacza to, że coraz bardziej realne stają się wizje związane z protestami różnych grup społecznych i zawodowych, przedstawicieli różnych branż, którzy mogą podjąć walkę o swoje prawa w kontekście możliwych ograniczeń gospodarczych - komentuje Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research.

