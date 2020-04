Drużyna OLXiaków. Aby zdobyć maskotki wystarczy myć ręce i zostać w domu

Drużyna OLXiaków, zostań w domu, fot. OLX

Lwica Grażyna, Bombelek Felek, Nosacz Seba to tylko część nowej rodziny maskotek od OLXa. W odpowiedzi na sugestie i prośby użytkowników serwis wypuszcza unikatową kolekcję. Aby je zdobyć wystarczy myć ręce i zostać w domu.

Kolekcja będzie nosić nazwę Drużyna OLXiaków i złoży się na nią pięcioro bohaterów. Do Grażyny, Felka i Seby dołączą Gekonica Halina i Somsiad Andrzej.

- Decyzję podjęliśmy w odpowiedzi na prośby i potrzeby naszych użytkowników. Doskonale wiemy, jaką popularnością wśród nich od zawsze cieszą się maskotki, stąd pomysł na stworzenie naszej wyjątkowej kolekcji - tłumaczy Marcin Sienkowski, szef marketingu w OLX.

Jak skompletować drużynę bohaterów?

Wystarczy zrealizować listę prostych zadań. Żeby uniknąć monotonii, do każdej z postaci przypisano inne wyzwania, które mają pasować do ich charakterów.

I tak np. Lwica Grażyna swój czas dzieli między opiekę nad swoim "bombelkiem" i OLXa, zna na pamięć wszystkie ogłoszenia w kategorii “Dla dzieci”, części ze znalezionych rzeczy dała drugie, a nawet trzecie życie. By ją zdobyć wystarczy 5 razy z rzędu myć ręce przez 30 sekund.

Bohaterką kolekcji jest też Gekonica Halina, odpowiedzialna gospodyni, która postanowiła zostać w domu. Pracuje zdalnie, a w wolnym czasie dużo czyta i nadrabia zaległości serialowe. By otrzymać tę postać, wystarczy wzorem Haliny przez trzy z rzędu dni nie opuszczać swojego mieszkania.

Ulubieńcem osób chcących wziąć udział w zabawie ma szansę stać się także Somsiad Andrzej, który pielęgnuje relacje sąsiedzkie jak nikt inny. Choć niektórzy mówią, że nadto się interesuje życiem sąsiadów, Andrzej ma dobre serce. By zdobyć tego bohatera, wystarczy upewnić się, czy któryś z naszych sąsiadów nie potrzebuje pomocy przy zakupach.

Członkiem Drużyny OLXiaków jest też Nosacz Seba, któremu zostanie w domu przychodzi z wyjątkową łatwością. Właściwie to nie zauważył różnicy i cieszy się, bo ma teraz więcej czasu na szkolenia online z umiejętności negocjacji. By otrzymać Nosacza Sebę, wystarczy wesprzeć lokalnych przedsiębiorców i raz na jakiś czas zamówić obiad z dostawą do domu.

Najmłodszym członkiem maskotkowej rodziny jest Bombelek Felek. To zawsze uśmiechnięty maluch, który dzięki swojej sprytnej mamie często dostaje nowe zabawki, a te, z których wyrasta, przez OLXa oddaje innym dzieciom. Żeby otrzymać Felka wystarczy dać rodzicom chwilę wytchnienia i przez dwie godziny pobawić się samemu.

Akcja rozpoczyna się 1 kwietnia, a szczegółowe informacje jej temat umieszcza na swoim profilu facebookowym.

Pobierz pdf z raportem zawierającym ranking agencji marketingowych 2020 roku.