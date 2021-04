Dwa kanały tematyczne Canal+ zmienią nazwę

telewizor, ekran, mężczyzna, fot. mohamed_hassan, pixabay

Od 15 kwietnia 2021 roku dwa lifestylowe kanały z portfolio CANAL+ funkcjonować będą pod nowymi nazwami. W ofercie Canal+ DOMO i Canal+ KUCHNIA widzowie znajdą zarówno znane już tytuły, jak i wiele nowości o różnorodnej tematyce. Celem zmian jest lepsze wykorzystanie siły marki CANAL+ oraz podkreślenie różnorodności tematycznej oferty programowej pod brandem Canal+.

Portfolio kanałów Canal+ to zarówno znane i lubiane produkcje, jak i wiele nowości o różnorodnej tematyce. Na widzów Canal+ KUCHNIA czekają najlepsze programy zdradzające kulisy zdrowego stylu życia, wprowadzające w arkana sztuki kulinarnej oraz produkcje kulinarno-podróżnicze odkrywające tajemnice kuchni całego świata. Wśród nowości znajdą się takie programy, jak „Jakubiak rozgryza Polskę” autorstwa jednego z najpopularniejszych polskich szefów kuchni, czy najnowszy program powszechnie znanego i uwielbianego na całym świecie Jamiego Olivera „Jamie Oliver: łatwe przepisy na każdy dzień”.

Na antenie Canal+ DOMO nie zabraknie programów poradnikowych. W produkcjach takich, jak „Remont w 48h” czy „Cudotwórcy” widzowie znajdą mnóstwo inspiracji i praktycznych wskazówek do zmian, zobaczą także wyjątkowe remonty i metamorfozy wnętrz. Z kolei w najnowszym autorskim programie ogrodniczym stacji „Grunt to ogród” prowadząca Katarzyna Bellingham przekaże widzom praktyczne i proste do zastosowania porady, dzięki którym każdy z nas będzie mógł założyć ogród marzeń, czy to w domu, czy na balkonie.

Kanały dostępne są za pośrednictwem dekoderów CANAL+, w ofercie sieci kablowych oraz online, na platformie canalplus.com - serwisie online z ofertą filmowo-serialową na życzenie oraz ze sportem na żywo.

- Stacje Canal+ DOMO i Canal+ KUCHNIA ze swoimi bogatymi ramówkami od lat znakomicie dopełniają naszą szeroką ofertę serialową, filmową i sportową. Teraz ich treści będą wzmacniać parasolowy brand Canal+ i odwrotnie - mówi Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych Canal+.

XI Ranking Marketingowych Agencji Interaktywnych