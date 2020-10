Dzień arkusza kalkulacyjnego. Rozwiązanie to ma ponad 40 lat

komputer, klawiatura, fot. ING

W sobotę 17 października przypada Dzień Arkusza Kalkulacyjnego. Dlaczego w tym terminie ma swoje święto program z tabelkami, kolumnami i formułami? Bo właśnie tego dnia, 41 lat wcześniej, swoją premierę miał pierwszy program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych dla Apple II - VisiCalc.

Gdy w kosmosie pierwsza oficer pokładowa Ripley walczyła z ósmym pasażerem Nostromo, a na Ziemi Apollo Creed mierzył się ze wschodzącą gwiazdą boksu Rockym Balboa, premierę miał pierwszy program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych dla komputera Apple II - VisiCalc. Było to dokładnie 17 października 1979. Od tamtej pory wiele się zmieniło — Rocky Balboa od dawna nie jest bokserem, a na ringu walczy kolejne pokolenie Creedów. Mimo tego arkusz kalkulacyjny, którego święto obchodzimy w sobotę, trwa nieprzerwanie. Jedni go kochają, inni nienawidzą, a niektórzy trochę się boją. Nieważne do której grupy się zaliczasz, prawdopodobnie wiesz jak wygląda.

- Choć trudno nam w to uwierzyć, gdy prezentowano pierwszy program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych VisiCalc, był on rewolucyjnym rozwiązaniem. W latach 70 i 80 używali go nieliczni, a dziś co drugi komputer posiada MS Excel, czyli najpopularniejszy elektroniczny arkusz kalkulacyjny. Każdego dnia na całym świecie otwiera się miliony arkuszy, jednak częściej przygotowuje się tam plany lekcji, listy zakupów, czy planuje domowe wydatki, niż buduje budżety firmowe, czy analizuje wyniki finansowe. Arkusze kalkulacyjne dla biznesu są dzisiaj niczym klasyczne auta z lat 70 dla pasjonatów motoryzacji – warto mieć, ale nie jest to samochód pierwszego wyboru do codziennej komunikacji – mówi Paweł Szumiński z technologicznej firmy BPSC

Pomimo, że arkusz kalkulacyjny w biznesie ma już swój „złoty wiek” dawno za sobą i dzisiaj są dużo sprawniejsze programy, które same zbierają, porządkują i analizują dane, jak np. ERP-y, to nikt nie odbierze tego, że VisiCalc i inne jego wersje ułatwiły pracę z danymi.

Historia arkusza kalkulacyjnego

Historia arkusza kalkulacyjnego zaczyna się pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, a dokładnie w 1978 roku. Wówczas dwóch programistów Dan Bricklin i Bob Frankston zaczęło pracę nad pierwszym elektronicznym arkuszem kalkulacyjnym. Opracowany z myślą o komputerach Apple II system, zaledwie po roku prac był już gotowy. Dzięki temu 8-bitowy komputer zaprojektowany przez Steve'a Wozniaka stał się urządzeniem powszechnym i dostępnym dla biznesu oraz użytkowników domowych. Przełomowe dzieło zwinnego duetu programistów walnie przyczyniło się do tego, że produkt z logo nadgryzionego jabłka stał się jednym z pierwszych na świecie udanych produktów mikrokomputerowych wytwarzanych masowo.

Dzień Arkusza Kalkulacyjnego jest dniem świętowania zarówno zalet, ale też wad.