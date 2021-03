Dzień kobiet. Jak Polki lubią spędzać czas wolny?

odpoczynek, kobieta, hotel, fot. cuncon, pixabay

Zdaniem 83% respondentów badania serwisu Prezentmarzeń, kobiety lubią być zaskakiwane niestandardowymi upominkami z okazji ich święta. Jeśli otrzymałyby w prezencie voucher na realizację rozrywki, to 46% zdecydowałoby się na przyjemność z kategorii relaks i uroda, 27% na rozrywki kreatywne, na przykład lekcję tańca, a 14% spróbowałoby sportów ekstremalnych. Badanie sprawdza również, jak obecnie postrzegamy Dzień Kobiet, jakie są współczesne kobiety, czy istnieje podział na damskie i męskie rozrywki oraz w jakiej kwocie wypada kupić upominek na Dzień Kobiet.

Zdaniem 57% zapytanych Polaków, 8 marca to dzień doceniania roli kobiet. Według 18% to święto postrzegane stereotypowo, bo kojarzy nam się staromodnie. Mimo to, aż 83% respondentów badania twierdzi, że Dzień Kobiet składnia do refleksji na temat współczesnych kobiet. W dzisiejszych czasach, zdaniem 41%, kobiety są przebojowe, silne i niezależne oraz jak twierdzi także 41%: szalone i chętne przygód. W opinii 12% zapytanych Polaków są spokojne, opiekuńcze i empatyczne.

Na pytanie "Czy istnieje podział na damskie i męskie rozrywki?" Aż 67% uważa, że nie, z czego 43% respondentów podkreśla, że współczesne kobiety są aktywne i odważne, a 24% akcentuje, że współczesne kobiety skaczą ze spadochronem i jeżdżą w rajdach. W opinii 27% kobiety wolą spokojniejsze rozrywki niż mężczyźni. Tylko 6% sądzi, że kobiety zastanawiają się ciągle czy coś im wypada zrobić.

Jak Polki lubią spędzać czas wolny?

Zdaniem 29% Polaków zapytanych przez serwis Prezentmarzeń, współczesne kobiety najchętniej spędzają czas wolny relaksując się, na przykład w salonie SPA lub u kosmetyczki, według 27% - przede wszystkim uprawiając sport, a wedle 24% w mediach społecznościowych. Mając do wyboru listę przyjemności, w pierwszej kolejności wybrałyby masaż relaksacyjny – 42% odpowiedzi, indywidualną sesję zdjęciową – 17% odpowiedzi, naukę makijażu – 13% odpowiedzi, lekcję tańca - 10% odpowiedzi, skok ze spadochronem lub na bungee – 9% odpowiedzi. Na dalszych pozycjach znalazły się porady stylisty, niestandardowe warsztaty kulinarne oraz przejażdżka luksusowym samochodem.

- Na Dzień Kobiet oprócz wręczenia kwiatów, jak potwierdziły wyniki naszego badania, Polki lubią być pozytywnie zaskakiwane niestandardowymi upominkami, jeśli pozwalają im zdobyć nowe doświadczenia lub są związane z możliwością relaksu – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Zdaniem co drugiego respondenta upominek z okazji Dnia Kobiet wypada kupić w cenie od 100 do 300 zł. Według co trzeciego wystarczy kwota na poziomie 50-100 zł.Współczesne kobiety oczekują nie tylko docenienia w dniu ich święta, ale także na co dzień. Dla pań liczy się przede wszystkim wsparcie i partnerstwo – 34% odpowiedzi, docenienie ich wysiłków i odciążenie – 34%, pomoc i wyręczenie w niektórych obowiązkach – 18% oraz traktowanie na równi z mężczyznami – 14% odpowiedzi.

Co irytuje Polki?

Najbardziej irytuje Polki postrzeganie ich w kontekście: baby za kierownicą, czyli gorszego kierowcy - 23% odpowiedzi, kury domowej 24% odpowiedzi, uważania, że kobiety są emocjonalne, a mężczyźni racjonalni - 22% odpowiedzi czy traktowania jak matki Polki - 21% odpowiedzi. Według 7% denerwujący jest także stereotyp, iż kobiety nie znają się na technologiach, jak również, że sporty ekstremalne nie są dla kobiet. Panie wyrażają swoją niechęć do postrzegania ich stereotypowo przede wszystkim manifestując na ulicach i w mediach społecznościowych oraz prowadząc blogi – jak twierdzi łącznie 79% respondentów. Zdaniem 11% wykonują zawody, które są postrzegane jako męskie, a według 10% podkreślają swój sprzeciw wobec postrzegania ich stereotypowo uprawiając sporty ekstremalne.

Dla co drugiej kobiety wsparciem jest przyjaciółka, dla 18% siostra, dla 16% partner, a dla 15% mama. Jak pokazały wyniki badania serwisu Prezentmarzeń, wśród kluczowych zmian, jakich chciałyby kobiety, na pierwszym miejscu jest zadbanie o swoje prawa i potrzeby – 36% odpowiedzi, wygospodarowanie czasu dla siebie – 23% oraz znalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym – 21% odpowiedzi.