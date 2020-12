E-commerce. Jak optymalizacja SEO e-sklepów może zwiększyć sprzedaż?

fot. Clark Young | Unsplash

Organiczne, tj. bezpłatne wyniki wyszukiwania, niejednokrotnie okazują się jednym z najskuteczniejszych i wysoce opłacalnych kanałów zwiększania sprzedaży, w porównaniu do innych źródeł generowania przychodów w e-sklepie. Proces optymalizacji sklepu internetowego wymaga cierpliwości i konsekwencji, ale zdecydowanie warto inwestować czas, pieniądze i zaangażowanie w tego typu działania.

Ruch bezpłatny po prostu się opłaca!

Dobrze zoptymalizowana witryna może indeksować się na praktycznie nieograniczoną liczbę fraz kluczowych. Wyszukiwarki opierają się na algorytmach, które są sztuczną inteligencją. Wiedzą, że istnieją synonimy, wyrazy bliskoznacznie, i przede wszystkim starają się maksymalnie precyzyjnie dopasować konkretne zapytania użytkowników do wyświetlanych wyników. Ruch organiczny przekłada się bezpośrednio na wyniki sprzedażowe sklepu – efekt będzie tym lepszy, im częściej i wyżej strona pojawi się w naturalnych wynikach wyszukiwania. Statystyka zadziała, pod warunkiem systematycznej pracy u podstaw. Ruch bezpłatny to model nieograniczonych oraz darmowych z definicji wyświetleń i kliknięć.

W praktyce okazuje się jednak, że nadal mnóstwo sklepów mniejszych i tych większych wciąż nie uwzględnia podstaw optymalizacji pod słowa kluczowe, i traci potencjał pozyskiwania niskich stawek za generowanie licznych konwersji. W wielu e-sklepach brakuje: wartościowych meta danych, altów do zdjęć, opisów do podstron statycznych czy podstron kategorii/podkategorii, unikatowych opisów do produktów, nasycenia frazami kluczowymi nazw produktów, miejsc do publikacji świeżego contentu (blogi, poradniki, aktualności), LPków itd.

Optymalizacja SEO wymaga niejednokrotnie sporego wkładu pracy, czasu i pieniędzy. W efekcie, w porównaniu do innych kanałów (paid search, refferal, sieci społecznościowe czy inne), może okazać się wysoce skutecznym i relatywnie najtańszym sposobem zwiększania przychodów.

Organic search w efekcie synergii

Analizując przychody e-sklepu i opłacalność działań online marketingu, w tym nakładów niezbędnych na SEO optymalizację, warto brać pod uwagę efekt synergii – osiągany dzięki integrowaniu różnych źródeł pozyskiwania ruchu płatnego i bezpłatnego. Dobrze zoptymalizowane pod SEO sklepy, które wykorzystują zdywersyfikowane media do generowania swoich przychodów (np. refferale, PPC, e-mail marketing czy sieci społecznościowe), mogą osiągnąć rewelacyjne wyniki! Klient, który trafił na stronę z bezpłatnych wyników wyszukiwania może zobaczyć kolejno spersonalizowaną reklamę w remarketingu (z dedykowanym przekazem, w odpowiednim czasie i miejscu) – np. kiedy był zainteresowany określonym produktem, porzucił koszyk lub może potrzebować produktu ze względu na powtarzalność lub komplementarność swoich nawyków zakupowych. Ścieżki konwersji wspomaganych różnymi źródłami mogą być bardzo długie i zawiłe. Często to właśnie bezpłatne wyniki wyszukiwania są początkiem lub końcem na drodze do konwersji.

Warto przy okazji też zaznaczyć, że algorytmy odpowiedzialne za kolejność wyświetlania wyników organicznego wyszukiwania uwzględniają w pewnym stopniu personalizację. Bazują między innymi na:

rozpoznawaniu intencji internautów;

sprawdzaniu lokalizacji wyszukiwania po adresie IP czy GPS lub wcześniejszych lokalizacjach;

gromadzeniu danych, które witryny były ostatnio odwiedzane przez danego użytkownika w sieci;

identyfikowaniu zachowań ludzi korzystających z określonych urządzeń (mobile, tablet, desktop);

czasie w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do wyświetlanych informacji;

wysoce zaawansowanych i zmiennych algorytmach (które warunkują różne wyniki dla różnych użytkowników w danej sekundzie).

Algorytmy zdecydowanie pomagają w osiąganiu efektów synergii – łączenia bezpłatnych i płatnych kanałów! Aby synergia zadziała, to niezbędna jest przede wszystkim wysokiej jakości i przemyślana optymalizacja SEO.

Optymalizacja SEO = skuteczne i tańsze płatne reklamy

Uwzględnienie dobrych praktyk optymalizacyjnych pod SEO ma bezpośredni wpływ na koszty, zasięgi i opłacalność płatnego ruchu. Zadbanie o technikalia e-sklepu w połączeniu z profesjonalnym SEO przekładają się na skuteczność reklam. Optymalne meta tytuły, meta opisy, nasycone trafnymi frazami kluczowymi treści do produktów, podpisane zdjęcia, szybko ładująca się witryna na wszystkich urządzeniach, wydajny serwer i mnóstwo innych elementów warunkują efektywność wszystkich typów kampanii w systemie Google Ads. Wykorzystanie potencjału reklam DSA (Dynamic Search Ads), tak skutecznych w e-commerce, będzie możliwe np. dzięki dobrym meta title i rozbudowanym treściom do produktów. Reklamy w Google Zakupy z kolei wymagają mi.in. dodania opisów do produktów o określonej długości, podpisania zdjęć produktów itd. Reklamy typu smart, tak popularne już i wysoce efektywne, czerpią także z elementów SEO optymalizacji sklepu internetowego.

Dodatkowo każdy e-sklep z profesjonalnie wykonaną kompleksową optymalizacją SEO, wysokiej jakości plikiem produktowym w Google Merchant Center (do płatnych reklam w Google Zakupy) może czerpać z potencjału darmowej „Przestrzeni Google” – czyli obecności na różnych platformach (Google Grafika, katy Google Zakupy, Wyszukiwarka Google).

Skuteczna optymalizacja SEO sklepów internetowych potrzebuje nakładów finansowych, pokładów cierpliwości i mądrych głów. W nagrodę z pewnością zaowocuje długofalowym i stabilnym zwiększaniem sprzedaży :)

Marta Kossakowska

CEO

Agencja Interaktywna Quality Factor