Obecnie Włochy to jeden z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie Zachodniej. Biorąc pod uwagę dane, które pokazują, że Włochy mają 60 milionów mieszkańców, a 81% z nich korzysta z Internetu - liczba 78% kupujących online robi ogromne wrażenie.

Włoski e-commerce

Włoski rynek e-commerce szacowany jest na 11,2 miliarda euro, co obecnie daje Włochom miejsce w czołówce krajów europejskich. Ta liczba w ciągu 5 lat zwiększyła się o 60%. Na zakupy internetowe, statystyczny Włoch wydaje rocznie średnio 852 €. Dynamiczny rozwój branży e-commerce na rynku włoskim sprawia, że ten kraj stał się interesujący dla sprzedawców wielu produktów i marek, a także jest świetnym kierunkiem dla rozwoju eksportu polskiego e-handlu.

Jaki jest rynek e-commerce we Włoszech i jak zacząć sprzedawać transgranicznie do Włoch? Na te pytania odpowiadają eksperci: Grupa iCEA - globalnej agencji SEO, która od lat wyznacza standardy w branży pozycjonowania stron internetowych, Salesupply - dostawcy usług call center i fulfillment dla e-commerce oraz Gonito - eksperta w skutecznej sprzedaży na Amazon, którzy połączyli wiedzę i doświadczenie, tworząc poradnik dla handlu online „Jak sprzedawać we Włoszech?”.

Włoski rynek e-commerce jest chłonny i bardzo dynamiczny. Ekspansja na ten region jest działaniem, na które warto się przygotować. Myślę, że dobre praktyki ukazane w naszym e-booku pozwolą na lepsze zrozumienie rynku włoskiego, a co za tym idzie, lepsze wyniki - mówi Michał Nawrocki, Service Designer w Grupa iCEA.

Atrakcyjny region

Poradnik „Jak sprzedawać we Włoszech?” zawiera najważniejsze kwestie, które są niezbędne przy podejmowaniu decyzji o ekspansji na rynek włoski. Wskazówki oparte o case study z prawdziwymi przykładami z obszarów: marketplace, własny sklep i obsługa klienta, fulfillment, seo, tax-wise wskażą właściwy kierunek działań i podpowiedzą, co należy wziąć pod uwagę, rozpoczynając sprzedaż na Półwyspie Apenińskim.

Tworząc wspólny poradnik, chcieliśmy, aby odbiorca mógł znaleźć niezbędne informacje z najważniejszych obszarów związanych z ekspansją zagraniczną w jednym miejscu. Znajomość angielskiego wśród Włochów jest niska, dlatego zależało nam, aby zaznaczyć, jak ważna jest komunikacja i obsługa klienta w rodzimym dla klienta języku. Chcąc przekazać naszą wiedzę, opieraliśmy się na prawdziwych case studies w celu pokazania, jak naprawdę może wyglądać wdrożenie sklepu na rynek włoski - współpracę przy e-booku podsumowuje Damian Kuczyński, Co-owner w Salesupply Poland.

Niska konkurencyjność

Gwałtowny wzrost popularności zakupów online wśród młodych Włochów oraz szybko budująca się infrastruktura cyfrowa tego kraju wskazują na to, że Półwysep Apeniński ma szansę w najbliższym czasie stać się jednym z największych rynków e-commerce w Europie. Ponadto, jak pokazują analizy, włoskie e-sklepy nie są w stanie sprostać szybko rosnącemu popytowi, dzięki temu otwierają się ogromne możliwości dla zagranicznego e-handlu. Wśród e-sklepów dominujących we Włoszech na pierwszym miejscu zdecydowanie góruje Amazon, który przychodem w wysokości 2,6 mld dolarów, w 2019 roku zdeklasował inne sklepy.

Poradnik powstał w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynkiem włoskim wśród sprzedawców online. Jako Gonito coraz częściej otrzymujemy zapytania o opłacalność działań na Amazon.it, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i dostarczyć im cenne wskazówki, które nie tylko pomogą zrozumieć specyfikę rynku IT, ale również umożliwią sprytne wykorzystanie narzędzi oferowanych przez platformę Amazon, a w konsekwencji skalowanie sprzedaży na tym marketplace. - mówi Patrycja Szczęśniak, Marketing Manager w Gonito, ekspertka w sprzedaży na Amazon.

Jeśli czujesz, że to odpowiedni moment, by rozwinąć swój biznes i interesuje Cię ekspansja na rynki zagraniczne, ale nie wiesz, w którym kierunku podążyć, pobierz bezpłatny poradnik „Jak sprzedawać we Włoszech?” i poznaj rozwiązania przygotowane przez ekspertów z branży e-commerce.