E-mail marketing, marketing automation i inne narzędzia wspierające pracę marketera. Darmowy e-book z raportem do pobrania

Marketing automation, email marketing

Jak wykorzystać e-maile do działań marketingowych. Jakie możliwości promocyjne daje marketing automation. Jakie jeszcze narzędzia można wykorzystać, aby usprawnić działania marketingowe. Tego dowiesz się z lektury najnowszego ebooka z raportem przygotowanym przez redakcję Interaktywnie.com oraz ekspertów zaproszonych do współpracy. Możesz go pobrać za darmo.

Pobierz ebook z raportem o email marketingu i marketing automation

Komentarz do ebooka o email marketingu i marketing automation - pisze Tomasz Bonek, redaktor naczelny Interaktywnie.com

E-mail marketing nie umiera. Ale są też inne, skuteczne narzędzia dla marketera

Tomasz Bonek

Z Global Email Benchmark Report wynika, że dla 95% respondentów wywodzących się z tzw. Generacji Z i pokolenia millennialsów osobisty adres e-mail jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu. To zadaje kłam nośnej tezie o tym, że e-mail marketing umiera. Nie jest tak, że korzystają tylko z komunikatorów! E-maile pomagają im kontrolować swoje internetowe zakupy, zamówienia, powiadomienia o wyprzedażach i zniżkach, a także przypominają o rachunkach, które trzeba zapłacić. Oprócz wizyt w mediach społecznościowych stały się częścią porannych rytuałów i procedur, a niektórzy twierdzą nawet, że są uzależnieni od sprawdzania poczty. Marki muszą jednak coraz zacieklej walczyć o ich uwagę. Wraz ze wzrostem liczby wiadomości, maleje bowiem zaangażowanie odbiorców. Z pomocą przychodzą jednak także inne narzędzia automatyzujące procesy marketingowe: push notification, data driven SEO itp. Polecam lekturę tego ebooka i zapoznanie się z ofertą firm, które postanowiły się w nim zaprezentować. Tomasz Bonek, prezes zarządu i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Dlaczego email marketing i marketing automation są skuteczne i jak wykorzystuje się je w działaniach promocyjnych?

Globalny rynek reklamy internetowej, napędzany głównie przez wideo i urządzenia mobilne, według IAB będzie rósł przez najbliższe pięć lat w tempie dwucyfrowym, ale jego podział wydaje się ustabilizowany. Reklama graficzna, marketing w wyszukiwarkach (SEM) i ogłoszenia online ciągle umacniają swoją pozycję, a e-mail marketing - ciągle hamuje.

Błędem byłoby jednak odczytywanie tych danych, jako wyrazu spadku zainteresowania tą formą dotarcia. W niektórych przypadkach bez promocji mailowej się nie obędzie. Skuteczność e-mail marketingu wciąż jest oceniana wysoko, o czym świadczą wyniki badań przedstawionych w raportach "Email Marketing w liczbach" i oraz "Email Marketing Industry Census".

Marketerzy po stronie klienta uważają zwrot z inwestycji w e-mail marketing za "doskonały". W 2019 roku e-maile przyciągały jednak tylko 13% wydatków marketingowych - a to najniższy wynik odnotowany w ciągu ośmiu lat. Dlaczego marketerzy na e-mail marketing wydają coraz mniej? Te same badania wskazują, że kanał ten nie osiąga uzasadnionego poziomu wydatków, między innymi z powodu wadliwego monitorowania efektów.

Marketerzy nadal koncentrują się na współczynnikach otwarcia i klikalności jako kluczowych wskaźnikach sukcesu, bo są najprostsze do śledzenia i analizowania. Nie dają jednak odpowiedzi, jak e-mail marketing wpływa na sprzedaż. Użycie bardziej dokładnych wskaźników, wskazujących na konwersję, jest jednak trudne, zwłaszcza gdy firmy nie korzystają z systemów marketing automation, zintegrowanych z systemami CRM. Współczynnik konwersji - kluczowy dla monitorowania wpływu kampanii e-mailowych na sprzedaż lub na inne „trudniejsze” cele - w ogromnej mierze pozostaje więc ignorowany, a to z kolei utrudnia pozycjonowanie e-mail marketingu jako kanału wspomagającego działania e-commerce.

Wprowadzenie RODO też zresztą przyczyniło się do złego PR-u wokół tego kanału. Mimo że zajmujący się nim specjaliści przekonywali, że zmiany wszystkim wyjdą na dobre, wielu klientów zaczęło się obawiać, że prowadzenie działań e-mail marketingowych stanie się tak trudne, że niemal niemożliwe, co też pokazywało, że niewielu z nich traktowało tę formę dotarcia poważnie. Zmieniło się bowiem właściwie jedynie to, że maile nie mogły trafiać do przypadkowych osób, a te, które się na nie zgodziły, musiały dostać łatwą możliwość wycofania tej zgody. W praktyce oznaczało to, że komunikaty będą trafiały do osób rzeczywiście zainteresowanych daną marką, usługą czy produktem. Owszem, na barkach marteresów spoczęło wyzwanie tworzenia takich kreacji, które to zainteresowanie nieustannie podtrzymują, ale i to trudno uznać za czynnik, który powinien od e-mail marketingu odstraszać.

Zmiany - w ogólnym ujęciu - przyczyniły się do ucywilizowania całego rynku i - pośrednio - do zwiększenia skuteczności e-mail marketingu.

Co powoduje, że e-mail marketing jest tak popularny?

Według raportu "E-mail marketing w Polsce" przeprowadzonego na zlecenie firmy Redlink, 3 na 4 Polaków dostaje codziennie do 20 maili promocyjnych, a co drugi Polak dokonuje na ich podstawie zakupu. I to prawda, że spora część odbiorców nie zawraca sobie głowy otworzeniem wiadomości, nawet od nadawcy, którego subskrybuje, ale liczby sugerują, że i tak warto próbować.

Tak więc mimo budżetów, które są - zestawiając je z ROI nieproporcjonalne małe, e-mail marketing wciąż ma swoje stałe miejsce w kosztorysach marketerów. Jego siła tkwi bowiem w synergii; łączony z SEO, content marketingiem i social mediami może być bardzo skutecznym lewarem, który przenosi klienta o oczko dalej w jego zakupowej podróży. Dzięki email marketingowi możesz korzystnie wpłynąć na swoje pozycje w wyszukiwarce Na pierwszy rzut oka ciężko dopatrzeć się połączenia między SEO i email marketingiem, ale to nie znaczy, że go nie ma - pisała na łamach Interaktywnie.com Monika Dudek, Performance Manager, FreshMail.

- Jeżeli prowadzisz działania email marketingowe, to na swojej liście subskrybentów posiadasz adresy klientów, którzy już dobrze znają Twoją firmę. Dzięki regularności wysyłek wiedzą, kiedy i czego spodziewać się po Twoich wiadomościach. Za pomocą newslettera, w którym umieścisz linki np. do swoich wpisów na blogu lub materiałów instruktażowych, możesz pozyskać bardzo wartościowy ruch na swoją stronę. Duże zaangażowanie odwiedzających wpływa na niższy współczynnik odrzuceń i dłuższy czas spędzony na stronie, a to z kolei przekłada się na lepszą pozycję w wyszukiwarce!

Dodatkowo, jeśli zadbasz o naprawdę wartościowy content na swojej stronie, to więcej czytelników będzie skłonnych podzielić się nim w swoich mediach społecznościowych czy linkując do niego na blogu. A to szansa na jeszcze większą liczbę odwiedzających i link building.

Warto również wspomnieć o procesie pozyskiwania leadów sprzedażowych. Sam lejek marketingowy często bywa dość długi. Użytkownicy, aby podjąć decyzję, potrzebują czasu. Często przechodzą na stronę z wyszukiwarki Google, dodają do koszyka produkty, którymi są zainteresowani,ale szukają dalej korzystniejszej oferty. Z pomocą przychodzi tutaj autoresponder, w którym zaproponujesz zniżkę, aby niezdecydowany klient dokończył zakup.

Świetną opcją jest też wykorzystanie maili transakcyjnych do poproszenia użytkowników o recenzję zakupionych produktów. Z jednej strony użytkownicy, którzy przejdą na stronę z ruchu organicznego przy podjęciu decyzji zakupowej mogą zasugerować się pozostawionymi opiniami. Z drugiej recenzje to świetna możliwość na budowanie dodatkowego, unikalnego contentu na Twojej stronie WWW, który pomoże uzyskać lepszą pozycję w wyszukiwarce.

Jak wykorzystać e-mail marketing w sprzedaży?

E-mail marketing sprawdza się na niemal każdym etapie lejka zakupowego i może realizować wiele różnych celów, od pozyskiwania leadów, przez budowanie wizerunku marki po podtrzymywanie spersonalizowanych relacji z klientami i działania upsellingowe. Nie sposób też nie doceniać jego roli we wsparciu zespołów obsługi klienta i sprzedaży, zwłaszcza, gdy zintegrujemy systemy marketing automation i CRM. By jednak spełniał pokładane w nim nadzieje, konieczna jest odpowiednia segmentacja bazy kontaktów, która jest podstawą późniejszej personalizacji.

Personalizacja jest z kolei uznawana za podstawowy czynnik decydujący o skuteczności wysyłek, bez względu na ich konkretny cel. Marketerzy, mając dostęp do danych klientów, mogą zapewnić im doświadczenia znacznie bardziej dostosowane do ich oczekiwań, uwzględnić preferencje i lepiej zaspokoić indywidualne potrzeby. To z kolei przekłada się na większe szanse przebicia przez clutter, który panuje w ich skrzynce i - w konsekwencji - zwiększenie sprzedaży.

Celują w tym zwłaszcza marketplace'y, których asortyment liczony jest setkach produktów. Użytkownicy po wejściu na ich strony oczekują przyjaznej architektury i sprawnego systemu wyszukiwania, które przyspieszą znalezienie konkretnych towarów i później się to nie zmienia. Największe tuzy, jak Zalando, Amazon, czy Asos, wykorzystują dane, które zostawiają ich klienci, by w komunikacji mailowej pojawiały się propozycje dopasowane do ich indywidualnej historii zakupowej.

W jakich branżach e-mail marketing sprawdza się najlepiej

Przypisywanie e-mail marketingowi większej bądź mniejszej skuteczności w zależności od branży nie wydaje się zasadne, choć ten kanał upodobał sobie przede wszystkim sektor B2C. Dlaczego? Tam ścieżka zakupowa jest stosunkowo krótka, a dzięki systemom marketing automation komunikacja, mimo że pozbawiona "ludzkiego wymiaru" wciąż może być spersonalizowana i, co za tym idzie, skuteczna.

W branży B2B decyzje zakupowe zapadają często po wielomiesięcznych pertraktacjach, w czasie których leady "ogrzewane" są przez sprzedawców, którzy odpowiadają za domknięcie transakcji. I wtedy jednak, choć zwykle na wcześniejszym etapie lejka zakupowego, użycie systemów marketing automation się przydaje, pozwala bowiem zgromadzić i sklasyfikować leady, które potem przejmie dział sprzedaży.

E-mail marketing w działaniach sprzedażowych ma zawsze nie tylko sens, ale i szanse, by osiągnąć cele, pod warunkiem, że damy potencjalnemu klientowi powód, by się nim zainteresował. W procesie pozyskiwania nowych leadów najlepiej sprawdzają się prezenty, a jednym ze stosowanych najczęściej jest zniżka na pierwsze zakupy w zamian za zapis do newslettera. Gdy zdobędziemy zgodę na przesyłanie ofert handlowych, trzeba jeszcze utrzymać zainteresowanie odbiorców, ale tutaj będzie łatwiej, ze względu na możliwość wykorzystania danych, o których pisaliśmy wyżej.

Dane, tak w e-mail marketingu, jak w każdym innym cyfrowym kanale, to podstawa.