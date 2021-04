E-mail marketing nadal ważny. Sprawdzamy, jak zmienił się ten rynek pod wpływem pandemii

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Jak Polacy korzystają z poczty e-mail? Na co marketerzy powinni zwrócić uwagę podczas prowadzenia kampanii e-mail marketingowych? Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na zwiększenie zainteresowania e-mail marketingiem w firmach? Na te pytania odpowiada XVII badanie wykorzystania poczty elektronicznej, przeprowadzone przez firmę SARE.

Wyniki badania po raz kolejny pokazały, że e-mail marketing to must have w pracy marketerów. Prawie 80% specjalistów wskazało e-maila jako najchętniej wykorzystywany kanał komunikacji.

Email marketing okiem specjalisty

W tym roku niemal połowa ankietowanych przyznała, że aktywnie korzysta z e-mail marketingu w swoich działaniach. Dla blisko 50% ankietowanych głównym celem takiej komunikacji jest sprzedaż. Kolejne priorytety to działania wizerunkowe oraz komunikacja transakcyjna. Wielkim zaskoczeniem było przyznanie się niemal 20% ankietowanych do braku prowadzenia testów mailingów. W badaniu pojawiły się także pytania o stosowanie metody RWD w mailingach oraz o targetowanie wiadomości pod kątem demograficznym, geolokalizacyjnym i behawioralnym.

Automatyzacja marketingu w praktyce

Systemy do marketing automation pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze. Odpowiednia obsługa takich narzędzi niesie także długofalowe korzyści, takie jak wzmocnienie zaangażowania i lojalności wśród klientów, za sprawą spersonalizowanego przekazu. Dodatkowo, marketing automation daje możliwość bieżącej analizy i optymalizacji działań marketingowych. Według danych zawartych w raporcie, jedynie 10% ankietowanych stosuje rozwiązania marketing automation, co z punktu widzenia możliwości takich systemów nie jest dobrym wynikiem.

- Ankietowani, którzy wdrożyli marketing automation widzą wiele korzyści. Narzędzia Marketing Automation stanowią kompleksowe środowisko do sprawnej organizacji komunikacji z klientami. Ponad 70% badanych zauważyło znaczny wzrost sprzedaży przy wykorzystaniu rozwiązań tej klasy. Kompleksowe wsparcie firm wdrażających Marketing Automation oraz pomoc w budowaniu strategii opartej o te narzędzia powodują realne wzrosty - komentuje Łukasz Haładus, Customer Success Director Digitree Group S.A.

E-mail marketing stosowany w strategii omnichannel

Czy marketerzy integrują ze sobą różne kanały komunikacji? Okazało się, że w 2020 roku spadł odsetek badanych konsolidujących działania online i offline. Takie integracje stosuje 44% respondentów. Idąc dalej, okazuje się, że tylko 18% ankietowanych korzysta z dedykowanych narzędzi, które pomagają integrować działania marketingowe, a połowa z nich świadomie rezygnuje z takich rozwiązań. To zjawisko niepokojące - nie spełnia oczekiwań współczesnego konsumenta, który ceni przecież spójne doświadczenia zakupowe w różnych miejscach w Internecie i poza siecią.

Wśród osób, które integrują swoją komunikację z jej odbiorcami, najczęściej wybierane były social media i kanał mobile.

COVID-19 kontra e-mail marketing

E-mail marketing był częściej wykorzystywany w czasie pandemii - potwierdziły to wyniki badania SARE.

- Jak wiadomo dobra i trwała komunikacja z klientem to podstawa udanego biznesu. Szczególnie teraz, w czasie pandemii, podczas której większość sklepów stacjonarnych została tymczasowo zamknięta. Niektóre z nich przeniosły swój biznes do internetu, próbując pozyskać klientów online - komentuje Rafał Zakrzewski CEO Digitree Group.

Wspomniany transfer biznesów z offline do online zaowocował także zwiększeniem zainteresowania ofertą firm z branży e-mail marketingu. Współczynnik open rate w kampaniach okazał się wyższy o 10% wśród ankietowanych, a przy wzrostach o nawet 140%. Blisko 40% ankietowanych odnotowało wzrost sprzedaży w swoim biznesie, a ponad 30% zawdzięcza ten wynik bezpośrednio e-mail marketingowi.