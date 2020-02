e-recepta - aplikacja na iOS i Androida. Możesz mieć do nich dostęp przez smartfona. mObywatel działa na obu systemach

e-recepta

Stało się! W końcu Ministerstwo Cyfryzacji doceniło właścicieli iPhone'ów i przygotowało modyfikację aplikacji mObywatel w taki sposób, że można w niej mieć dostęp do e-recept. Na Androidzie funkcjonalność ta działała już wcześniej. A my czekamy, kiedy firmy a przede wszystkim administracja publiczna będą w tym samym czasie launchować aplikacje i ich usprawnienia w dwóch najpopularniejszych systemach operacyjnych.



Jeśli masz telefon z systemem iOS, a na nim zainstalowaną naszą aplikację mObywatel – znajdziesz tam swoje e-recepty.

e-Recepty w mObywatelu są już od dawna, jednak do tej pory mieli do nich dostęp tylko właściciele smartfonów z systemem Android.

W piątek - 31 stycznia - opublikowaliśmy aktualizację, na którą czekali fani sprzętów Apple - chwali się Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie prasowy.

Od 8 stycznia tego roku przepisując leki pacjentom lekarze wystawiają już tylko e-recepty. Czytelność, mniej błędów, większe bezpieczeństwo – o to zadbało wprowadzające je Ministerstwo Zdrowia. - My zadbaliśmy o wygodę. Najłatwiejszy dostęp do e-recept daje nasza aplikacja mObywatel – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Stale ją ulepszamy, dodajemy nowe funkcjonalności (e-recepta jest jedną z nich) i – co najważniejsze – widzimy efekty tych prac. Naszą appkę w swoich telefonach zainstalowało już niemal milion Polaków!

Aplikacja u większości osób zaktualizuje się automatycznie. Gdyby tak się nie stało (lub jeśli chcesz mieć pewność, że aplikacja została zaktualizowana), wejdź do AppStore (odpowiednią ikonkę znajdziesz na pulpicie swojego telefonu) i w wyszukiwarce wpisz „mObywatel”. Jeśli appka jest zaktualizowana, to obok ikony po prawej stronie zobaczysz przycisk „Otwórz”. Jeśli wymaga aktualizacji - w tym miejscu zobaczysz przycisk „Uaktualnij”. Jeśli tak właśnie jest w Twoim przypadku, kliknij i chwilę poczekaj na aktualizację. Po aktualizacji, tak jak zwykle, zaloguj się do aplikacji. E-recepty powinny już tam na Ciebie czekać.

Ministerstwo wysłało do mediów dość frywolną instrukcję obsługi

Krok 1: Z AppStore ściągnij i zainstaluj mObywatela.

Aby go uruchomić potrzebujesz profilu zaufanego (PZ).

To on gwarantuje pełne bezpieczeństwo Twoich danych. Najszybciej (od ręki i za darmo) założysz go na stronie pz.gov.pl.

Krok 2: Aplikacja ściągnięta i zainstalowana - wybierz w niej kartę eRecepta.

Krok 3: Będąc w aptece, wybierz którą e-receptę chcesz zrealizować. Pokaż farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR. Jeśli nie chcesz pokazywać ekranu telefonu, podaj numer PESEL (swój lub osoby, na którą recepta jest wystawiona) oraz kod spod e-recepty.

Gotowe!