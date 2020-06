Eko Słodziaki. Biedronka wydaje kolejną książkę

Eko Słodziaki, fot. Biedronka

W ostatnim czasie wielu rodziców stanęło przed nie lada wyzwaniem. Jakie atrakcje można jeszcze wymyślić, gdy ostatnie tygodnie spędzamy z najmłodszymi głównie w domu? Bazy z mebli i koców już się znudziły, a wszystkie ściany w mieszkaniu zostały już porysowane przez młodych naśladowców Picassa. Ostatni odcinek ulubionej kreskówki obejrzeliśmy już setny raz, więc może książka? Z okazji Światowego Dnia Środowiska obchodzonego 5 czerwca, książka o Słodziakach w wersji eko trafia do sklepów sieci Biedronka. Część dochodu z każdej sprzedanej książki zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Czysta Polska, organizatora akcji Czyste Tatry. Eko Słodziaki to piąta z kolei książka opisująca przygody tej gromadki zwierzaków.

„Eko Słodziaki” – to nowa propozycja od Biedronki, z której dzieci nauczą się o tym dlaczego smoki bywają mniejszym strachem niż SMOG. Co zrobi pszczółka Pola, gdy wpadnie w pułapkę zastawioną przez nieuważnego spacerowicza, czy gdzie segregujemy śmieci po udanym pikniku na łonie natury. Lektura 6 zabawnych historyjek nauczy dobrych nawyków nie tylko w lesie i nie tylko najmłodszych. Słodziaki – ulubieńcy milionów dzieci – postanowiły przypomnieć najmłodszym i ich rodzicom jak dbać o środowisko, w którym żyjemy.

Książka Eko Słodziaki, trafia na półki wszystkich sklepów sieci Biedronka w Polsce, a 5 czerwca, w ustanowionym przez ONZ Światowym Dniu Środowiska, można nabyć ją za 1 zł przy zakupach za minimum 149 zł. Dodatkowo złotówka z każdej sprzedanej książki w tym dniu zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Czysta Polska, organizatora akcji Czyste Tatry. Jej zeszłoroczna edycja zgromadziła ponad 6 tysięcy ochotników, którzy zebrali w polskich górach 586 kg śmieci, przemierzając górskimi szlakami 275 km. Eko Słodziaki to 5. z kolei książka opisująca przygody sympatycznej gromadki zwierzaków. Poprzednie edycje trafiły do prawie 715 tysięcy domów w Polsce.

- Bardzo się cieszę, że Słodziaki podjęły tak ważny temat. Edukacja najmłodszych poprzez działania Słodziaków wynika z podejścia Biedronki do kwestii dobrostanu środowiska naturalnego, który jest jednym z naszych filarów odpowiedzialności społecznej biznesu. Realizujemy podjęte zobowiązania między innymi poprzez np. przekazywanie niesprzedanej żywności, segregowanie odpadów czy też wspieranie organizacji społecznych - Sylwia Krzyżycka, dyrektor działu ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Działania Słodziaków są spójne z ekologicznymi aktywnościami Biedronki na co dzień. Od wielu lat we wszystkich placówkach w całej Polsce sieć prowadzi selektywną zbiórkę odpadów – do recyklingu i odzysku trafia 90% wytworzonych przez Biedronkę odpadów, m.in. folia, makulatura, odpady bio.

Biedronka monitoruje także łańcuchy dostaw swoich produktów pod kątem wpływu upraw na stan lasów. Ponadto w produktach spożywczych marki własnej dostępnych w sklepach Biedronka wykorzystywany jest wyłączenie olej palmowy posiadający certyfikat RSPO, a w czerwcu 2019 roku sieć dołączyła również do Polskiej Koalicji Zrównoważonego Oleju Palmowego. Celem koalicji jest to, by najpóźniej do 2023 roku 100% oleju palmowego wykorzystywanego w Polsce pochodziło ze zrównoważonych certyfikowanych upraw.

