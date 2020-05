Ekstraklasa wraca do gry. Sprzedano prawa do międzynarodowych transmisji meczów

stadion, piłka nożna, fot. Pexels

Ekstraklasa SA prowadzi sprzedaż praw do międzynarodowych transmisji meczów wznawianej po pandemii ligi. Umowy zostały już sfinalizowane z podmiotami z Wielkiej Brytanii i Irlandii, Danii, Szwecji, Norwegii oraz Izreala. Poszerzono też współpracę o transmisje kolejnych meczów na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W toku są dalsze negocjacje z partnerami z Europy. Restart PKO Bank Polski Ekstraklasy zaplanowano na 29 maja.

- Chcemy wykorzystać zainteresowanie naszą ligą, która ruszy jako jedna z pierwszych w Europie po epidemii, do promocji naszych rozgrywek i własnego serwisu OTT – Ekstraklasa.TV. Z założenia sprzedajemy po 2 mecze w każdej kolejce w ramach niewyłącznych licencji. Prowadzimy rozmowy bezpośrednio z nadawcami, ale też z agencjami zajmującymi się sprzedażą praw mediowych na różnych rynkach oraz pośrednikami oferującymi wsparcie na wybranych terytoriach, rozmawiamy także z zewnętrznymi platformami OTT. Na tym etapie, wg już podpisanych umów, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą pokazywane w tym sezonie w co najmniej 16 krajach. Spodziewamy się, że kolejne umowy zostaną podpisane jeszcze w maju lub na początku czerwca – komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.

Wielka Brytania i Irlandia

Na bazie już podpisanych umów po 2 mecze z każdej kolejki w bieżącym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy będą pokazywane w Wielkiej Brytanii i Irlandii na antenie bezpłatnej stacji Free Sports, będącej własnością spółki Premier Media Sarl. Jest ona operatorem kanałów Premier Sports (płatny) oraz Free Sports (bezpłatny) oraz jest właścicielem sieci pubów w UK, Irlandii i Kanadzie. Polskie mecze będą dostępne z angielskim komentarzem. Nadawca ten transmituje także rozgrywki La Liga, Liga NOS, MLS, Serie A oraz J1 League.

- To doskonała wiadomość dla wszystkich fanów futbolu w Zjednoczonym Królestwie, którzy będą mogli śledzić na swoich telewizorach rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Z każdej kolejki pokażemy na żywo po dwa mecze całkowicie bezpłatnie poprzez platformę telewizyjną i naszą aplikację FreeSports - komentuje Richard Sweeney, dyrektor operacyjny w FreeSports.

Izrael, Niemcy, Austria i Szwajcaria

Po dwa mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy stadionów w tym i kolejnym sezonie będą transmitowane również w Izraelu na kanałach telewizyjnych Sport 1, Sport 1 HD, Sport 2, które nadają m.in. transmisje rozgrywek francuskiej Ligue 1 i belgijskiej Pro League. O prawo do pokazywania do 10 kolejnych meczów Ekstraklasa poszerzyła umowę licencyjną ze Sportdigital, obowiązującą w sezonach 2019/20 oraz 2020/21. W rezultacie telewizja ta pokaże w bieżącym sezonie nawet 40 meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Będzie też mieć prawo do pokazania wybranych meczów na kanałach Eurosport z około 3-5 dniowym opóźnieniem.

Dania, Szwecja i Norwegia

Z kolei prawo do pokazywania 50 meczów w sezonie 2019/20 z możliwością transmisji nawet wszystkich 88 meczów polskiej ligi nabyła agencja Spring Media, która zapewni transmisje polskiej ligi na bazie jednej sublicencji w Danii, Szwecji i Norwegii. Skandynawowie przygotowują w związku z tym szeroką kampanię promocyjną, prezentującą topowych zawodników grających w PKO Bank Polski Ekstraklasie oraz atmosferą stadionową i emocje kibiców podczas meczów. Prawa do pokazywania wszystkich meczów Ekstraklasy na bazie wyłącznych licencji zostały też sprzedane na początku sezonu do 7 krajów bałkańskich.

- Direktesport jest największym sportowym serwisem streamingowym w Norwegii i z radością będziemy prezentować Ekstraklasę naszym widzom. Polacy są zdecydowanie największą grupą imigrantów w Norwegii i tym bardziej cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli pokazywać zarówno polskim, jak i norweskim widzom rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy - skomentował Helge Birkelund, wiceprezes ds. sportu w Amedia.

Ekstraklasa Live Park

Szybkie sfinalizowanie nowych umów z nadawcami przez Ekstraklasę było możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu polskiej ligi w samodzielnej produkcji sygnału telewizyjnego i dostarczaniu go nadawcom w Polsce i na inne rynki. Ekstraklasa Live Park, należąca do zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy, od lat zajmuje się produkcją transmisji meczowych ma przetarte ścieżki przesyłu sygnału do BT Tower w Londynie i przygotowany cały proces dostarczania przekazu telewizyjnego zgodnie z potrzebami nadawców i to w najwyższej światowej jakości – zarówno od strony technologicznej, jak i samego sposobu prezentacji. Ligowa spółka ma też doświadczenie w samodzielnej sprzedaży praw mediowych na międzynarodowych rynkach.

Ekstraklasa chce wykorzystać fakt wznowienia ligi do promocji polskich rozgrywek na najwyższym poziomie wśród fanów futbolu z różnych krajów. Liczy, że zyskają one dodatkową widownię i to nie tylko wśród Polonii, zwłaszcza wobec faktu, że w polskiej lidze gra relatywnie wielu obcokrajowców. Dużym atutem Ekstraklasy jest też transmitowanie meczów w najwyższej światowej jakości.

Ekstraklasa.TV

Ekstraklasa zamierza jednocześnie przełożyć zainteresowanie polskimi rozgrywkami przez nadawców na promocję własnej aplikacji i platformy OTT – Ekstraklasa.TV, w ramach której pokazywane są wszystkie mecze w sezonie live i w formie VOD. Są one dostępne na całym świecie – z wyłączeniem Polski i siedmiu krajów bałkańskich objętych wyłącznymi umowami licencyjnymi – w systemie płatności pay per view, w abonamencie miesięcznym i na sezon.

- Kwestia promocji naszej platformy streamingowej Ekstraklasa.TV jest ważnym elementem prowadzonych przez nas rozmów z partnerami zagranicznymi. Liczymy przy okazji na rozbudowanie naszej bazy danych w ramach tego serwisu. Udostępniliśmy też właśnie aplikację mobilną Ekstraklasa.TV na Androidzie, co dodatkowo poszerzy dostępność naszego serwisu. Na świecie użytkowników urządzeń działających w oparciu o ten system jest trzykrotnie więcej niż urządzeń iOS. Spodziewamy się wiec znaczącego wzrostu pobrań aplikacji Ekstraklasa.TV, odtworzeń bezpłatnych skrótów oraz subskrypcji wśród osób zainteresowanych oglądaniem rozgrywek na żywo. Pracujemy jeszcze nad aplikacjami pozwalającymi na korzystanie z naszej platformy w ramach Apple TV oraz Smart.TV, powinny być one dostępne od sezonu 2020/21 – wyjaśnia Małgorzata Borkowska, konsultant ds. praw mediowych w Ekstraklasie.

Platforma streamingowa Ekstraklasa.TV została uruchomiona w sierpniu 2019 jako jeden z pierwszych serwisów OTT w piłkarskim świecie. Dotychczas była dostępna w wersji desktopowej oraz na urządzeniach działających w oparciu o iOS. Ekstraklasa.TV ma obecnie 155 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.

Nowa rzeczywistość

Ekstraklasa przygotowuje się do rozgrywek wg rygorystycznie przygotowanego planu, zatwierdzonego przez rząd. Wszyscy zawodnicy i członkowie sztabów kryzysowych wytypowani przez kluby do wznowienia rozgrywek przeszli już sportową izolację i testy na koronawirusa potwierdziły, że są zdrowi. Obecnie są w trakcie treningów, przygotowując się do rozgrywek pod bieżącym nadzorem lekarzy. Ekstraklasa ma zostać wznowiona 29 maja, zaś zakończenie rozgrywek planowane jest na 18 i 19 lipca. W ramach tego sezonu polska Ekstraklasa ma przed sobą jeszcze najciekawszą część rozgrywek – całą rundę finałową - czyli zmagania drużyn w grupie mistrzowskiej i spadkowej. W każdej z nich rywalizować będzie 8 zespołów.