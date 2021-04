Elżbieta II, Keanu Reeves i Harry Potter uczą angielskiego. W ten sposób uczczono Prima Aprilis

Harry Potter, plakat, nauka angielskiego, fot. Novakid

Brytyjska królowa Elżbieta II, aktor Keanu Reeves, czarodzieje Harry Potter i Hermiona Granger zostali profesjonalnymi lektorami języka angielskiego. W ten sposób nauczyciele międzynarodowej, internetowej szkoły języka angielskiego Novakid zapraszali najmłodszych do wspólnego świętowania Prima Aprilis.

Wyjątkowe lekcje ze znanymi i lubianymi postaciami, wśród których była królowa Elżbieta II, aktor Keanu Reeves, czy czarodzieje w książki o Harrym Potterze, odbyły się w dniach 1-4.04.

Politycy, celebryci i osobistości ze świata książek zostali profesjonalnymi pedagogami: aktor Keanu Reeves pomaga zrozumieć uczniom anglojęzyczne filmy bez napisów i lektora, Harry i Hermiona prowadzą lekcje magicznego angielskiego, a Królowa Wielkiej Brytanii wspiera najmłodszych, by odnieśli sukces dzięki bezbłędnej wymowie i brytyjskiemu, arystokratycznemu akcentowi. Między 1 a 4 kwietnia, lektorzy Novakid - native speakerzy i certyfikowani pedagogowie z różnych krajów - wcielali się w słynne postaci, zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne. Nauczyciele przygotowali dla wszystkich dzieci edukacyjne gry, ekscytujące zabawy, interaktywne ćwiczenia, żarty i niespodzianki.

– Dzieci to nasza przyszłość. Na to, jaka ona będzie, mają wpływ dzisiaj podejmowane decyzje. W Novakid uczymy najmłodszych otwartości, pokazujemy, że angielski jest prosty w nauce, a kontakt z ludźmi odmiennych narodowości przynosi wiele radości. Podczas primaaprilisowej akcji podkreślaliśmy rolę angielskiego jako języka komunikacji międzynarodowej, aby zapewnić naszym uczniom ekscytującą zabawę – wyjaśnia założyciel Novakid, Max Azarov.

Kampania była prowadzona we wszystkich krajach, w których działa Novakid, i promowana w kanałach social mediach marki.

Novakid to internetowa platforma edukacyjna ESL (English as a Second Language – angielski jako drugi język), oferująca dzieciom w wieku 4-12 lat indywidualne lekcje z certyfikowanymi native speakerami. Szkoła Novakid jest zarejestrowana w USA i posiada uczniów na całym świecie. Podstawą edukacji na platformie jest komunikacja i metoda pełnego fizycznego reagowania (tzw. total physical response), polegająca na użyciu gestów i mimiki i odpowiadająca tym samym przyswajaniu języka ojczystego. Proces edukacji jest prowadzony w formie zabawy i wzbogacają go takie rozwiązania, jak: wirtualna rzeczywistość, interakcja i grywalizacja, by jak najbardziej uatrakcyjnić najmłodszym naukę języka. Mali uczniowie mają do dyspozycji ponad 150 anglojęzycznych nauczycieli z całego świata.

