Tylko w ciągu ostatniego roku do Empik Premium i Empik Premium Free dołączyło niemal milion nowych użytkowników. To oznacza, że z szerokiego pakietu benefitów, w tym zniżek i darmowej dostawy, korzysta już blisko 8 mln klientów. Zaoszczędzili oni w sumie 181 mln zł w rok. Empik już teraz zapowiada tygodniowy festiwal promocji Premium Week, z atrakcyjnymi ofertami specjalnie dla użytkowników usług.

Mijają trzy lata, odkąd Empik uruchomił program subskrypcyjny Empik Premium z najszerszym na rynku pakietem korzyści. Rok później wystartowała również bezpłatna usługa Empik Premium Free, dzięki której miliony użytkowników zyskały m.in. darmową dostawę zamówień online. Przez ostatnie 12 miesięcy do grona Premiumowiczów dołączył prawie milion nowych osób. Łącznie z benefitów pod parasolem Premium korzysta już niemal 8 mln klientów. Realizują oni ponad połowę wszystkich transakcji w Empiku.

- Polacy pokochali usługi Empik Premium, bo to przede wszystkim realne oszczędności przy codziennych zakupach. W wersji płatnej to między innymi 15% stałej zniżki w salonach, do 20% zniżki na Empik.com, nielimitowane dostawy za 0 zł kurierem, do salonów i tysięcy punktów odbioru oraz ekskluzywne promocje. Klienci Premium zyskują także dostęp do ponad 15 tys. e-booków i audiobooków w Empik Go i regularnych przedsprzedaży oraz rabatów na topowe wydarzenia kulturalne w Empik Bilety i Going - podkreśla Kasper Yearwood, Data Intelligence and Customer Insights Director w Empiku.