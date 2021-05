Empik zaprezentował kampanię wizerunkową z okazji Dnia Matki

Dzień Matki, Matka, dziecko, rodzina, fot. publicdomainpictures, pixabay

„O Matki! Inspiracje prezentowe dla wszystkich matek świata” to hasło przewodnie nowej kampanii Empiku z okazji Dnia Matki. Marka zachęca do docenienia wszystkich matek świata – kobiet, które na co dzień robią to, co kochają i realizują się na różnych polach. W nowym spocie wizerunkowym zrealizowanym w duchu women empowerment zrywa ze stereotypami i wskazuje na różne oblicza matek XXI wieku.

Empik, jako marka bliska kobietom, poprzez tegoroczną kreację przygotowaną na 26 maja, chce docenić wszystkie matki świata i zainspirować je do znalezienia czasu dla siebie. W kampanii wizerunkowej „O Matki! Inspiracje prezentowe dla wszystkich matek świata” marka zachęca do spojrzenia na to wyjątkowe święto na nowo. Podkreśla różnorodne oblicza kobiet oraz podsuwa ich bliskim szereg inspiracji do wspierania i obdarowywania ukochanych mam, nie tylko raz w roku.

- Główną osią narracji kampanii jest przedstawienie różnych kobiet i ich pasji. To hołd oddany wszystkim matkom świata, które na co dzień spełniają się w różnych sferach życia – m.in. podczas opieki nad dziećmi, zabawy z pupilami, pielęgnacji roślin czy w sferze zawodowej. Proponujemy tym samym szerszą interpretację Dnia Matki, w duchu women empowerment - Karol Stefański, Head of Creative Hub Empik.

W ramach kampanii z okazji Dnia Matki zaprojektowany został specjalny landing page, prezentujący szereg inspiracji i pomysłów, które ułatwią wybór idealnego prezentu dla każdej mamy – niezależnie od tego, czy uwielbia dbać o ogród, kocha ruch, sprawdza nowinki technologiczne, pochłania kryminały czy oddaje się innym pasjom.

Spot wizerunkowy przewidziano do emisji w wybranych mediach internetowych i społecznościowych w dniach 21-26 maja. Działaniom towarzyszy współpraca z wybranymi influencerami. Za opracowanie koncepcji kampanii oraz kreację odpowiadają: dział Creative Hub Empiku oraz Agencja Change/Serviceplan.