Empik zawsze otwarty. Sieć przedstawia nową kampanię

młodzież, zachód słońca, fot. jillwellington, pixabay

Równość, otwartość, tolerancja – to wartości, którym w maju i czerwcu poświęca się szczególną uwagę. Dla Empiku jest to moment podsumowania stale prowadzonych w tym obszarze działań. Pod hasłem #EmpikZawszeOtwarty marka celebruje indywidualność i różnorodność, promując kulturę inkluzywności w stosunku do pracowników, klientów oraz twórców i artystów.

Kultura dostępna dla wszystkich

Setki tysięcy książek, limitowane edycje najlepszych płyt, dziesiątki kategorii produktowych dostępnych online, spotkania z ulubionymi twórcami, warsztaty edukacyjne dla dzieci i wiele innych inicjatyw – Empik od lat stanowi miejsce pełne inspiracji. Równe podejście do ludzi bez względu na płeć, pochodzenie, przekonania czy gusta, widoczne jest we wszystkich aspektach działalności marki. W Empiku komfortowo mogą czuć się klienci o różnych zainteresowaniach, twórcy wielu gatunków oraz pracownicy na każdym szczeblu organizacji.

Marka aktywnie działa także na polu walki z wykluczeniem. Od wielu lat wszystkie wydarzenia, organizowane wcześniej w salonach, a obecnie online, tłumaczone są na język migowy. Symultanicznie przekładane są również mini koncerty z cyklu #EmpikMusicLive. Pozwala to niesłyszącym i niedosłyszącym w pełni uczestniczyć w wydarzeniu i wchodzić w interakcje z wykonawcami. Osoby z niepełnosprawnościami odwiedzające salony stacjonarne mogą liczyć na wsparcie ze strony odpowiednio przeszkolonych sprzedawców. Ponad 90% Empików w Polsce – w tym wszystkie nowo otwierane lokalizacje – jest w pełni dostosowanych architektonicznie do ich potrzeb. Z myślą o osobach ze spektrum autyzmu wkrótce w całej sieci zostaną wprowadzone tzw. „ciche godziny” otwarcia sklepów.

– Staramy się pokonywać przeszkody i stale szukać rozwiązań – tak, żeby stać się miejscem bez ograniczeń i barier – podkreśla Monika Marianowicz, Menedżer ds. PR & CSR w Empiku.

Uwrażliwianie przez edukację

Otwartość i wrażliwość na innych to wartości, których powinniśmy uczyć się od najmłodszych lat. Dlatego temat różnorodności, obok eksperymentów, zagadnień DIY czy ekologii, na stałe wpisany jest w program popularnych warsztatów edukacyjnych online dla dzieci pod hasłem #wiemikropka. W czerwcowym harmonogramie również nie zabrakło wirtualnych zajęć poświęconych walce z wykluczeniem.

Przemek Staroń, Nauczyciel Roku 2018 i ambasador warsztatów #wiemikropka, przygotował nagranie pt. „W różnorodności moc i siła”. Próbuje wytłumaczyć w nim, skąd bierze się wykluczenie i nietolerancja oraz co zrobić, aby więcej ludzi zaczęło akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest. Katarzyna Włodkowska, Facetka od Polaka, w swoim warsztacie pt. „Język wykluczenia” opowiada o tym, jak mówić o różnych grupach i zjawiskach, aby nikogo nie ranić. W czerwcu pojawi się także warsztat z cyklu prowadzonego we współpracy z Fundacją DEAF RESPECT. Podczas spotkania pt. „Zwierzęta w języku migowym” najmłodsi dowiedzą się, w jaki sposób pokazywać znaki zwierząt domowych – psów, kotów i innych pupili. Bezpłatne warsztaty można znaleźć na Facebooku Przecinek i Kropka oraz na Empik.com/warsztaty.

#EmpikZawszeOtwarty

Całoroczne działania, celebrujące wartości od wielu lat wpisane w DNA marki, zostały teraz zebrane pod wspólnym hasłem #EmpikZawszeOtwarty. Jego wprowadzeniu towarzyszy nowy spot wizerunkowy. W wideo występują różni ludzie, których wybory, zainteresowania i gusta nie są oceniane. Niezależnie od tego kim są, z kim żyją, czym się zajmują, co czytają czy jakiej słuchają muzyki – Empik pozostaje dla nich zawsze otwarty.

Jedną z najnowszych inicjatyw jest także konkurs organizowany przez Empik Foto pod hasłem „Pokaż różnorodność w Twoim świecie”. Uczestnicy mają szansę wygrać 1 000 zł na zakupy online oraz karty podarunkowe. Szczegóły znajdują się na stronie Facebook.com/empikfotopl.

Jako partner trwającej akcji charytatywnej „Wszystkie kolory świata”, Empik wspiera sprzedaż książki-cegiełki Wydawnictwa Agora, z której dochód zostanie przekazany na rzecz całodobowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Zebrana kwota przekroczyła już 160 tys. zł i ciągle rośnie.

Różne potrzeby, równi ludzie

Różnorodność to także centralna idea działalności Empiku jako pracodawcy. Jak wskazują badania, Polacy spędzają w pracy średnio 1806 godzin rocznie, co stanowi jeden z najwyższych wyników w całej Unii Europejskiej1. W miejscu zatrudnienia na co dzień spotykają się ludzie różniący się wiekiem, poglądami, zainteresowaniami, pochodzeniem czy aspiracjami. Dlatego Grupa Empik dba o kulturę organizacyjną, w której każdy pracownik może poczuć się mile widziany i doceniany za swoją wyjątkowość. Kluczowe są odczucia samych zatrudnionych, którymi mogą podzielić się w cyklicznych badaniach. W ich ostatniej odsłonie aż 90% pracowników stwierdziło, że firma ceni różnorodność, a w organizacji panuje atmosfera otwartości, szacunku i wzajemnej akceptacji2. O tym, jak przejawia się to na co dzień opowiadają w krótkim filmie:

Odzwierciedla to także równościowa struktura zatrudnienia. Na pokładzie Empiku silną reprezentację stanowią kobiety, a ich głos ma znaczenie – zajmują one 55% stanowisk menedżerskich w Grupie i 63% w salonach w całej Polsce. Równe szanse na rozwinięcie skrzydeł w firmie mają także obcokrajowcy.