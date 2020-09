Employer Branding według Lidla. Firma przedstawia wynagrodzenia, benefity i programy dla pracowników

zakupy, sklep, fot. ARC Rynek i Opinia

Lidl rozpoczął kampanię employer brandingową – „Twoja praca na lata”, w której podkreśla stabilność oraz elastyczność oferowanego zatrudnienia. Jej bohaterami są pracownicy sieci – Magda, Monika, Maciej oraz Patryk, którzy pracują w Lidlu od dłuższego czasu. Według danych firmy, liczba zatrudnionych w tej sieci od co najmniej 5 lat sięgnęła już 8,5 tysiąca.

Wynagrodzenia

Z początkiem marca 2020 roku osoby na stanowisku Pracownika Sklepu zarabiają od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia, a już po roku pracy sieć gwarantuje wzrost płacy do poziomu od 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto. Po dwóch latach stażu pracy pensja wynosi od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Dzięki przejrzystym warunkom zatrudnienia oraz możliwościom nieustannego rozwoju, Lidl Polska stał się pracodawcą godnym zaufania. Niezwykle istotne dla osób pragnących planować swój budżet jest fakt, że w Lidlu na start wiedzą, ile będą zarabiać z biegiem czasu. Wartości wynagrodzenia w kolejnych latach pracy jest nie tylko deklaracją, ale przede wszystkim widocznym zapisem w umowie.

Bohaterowie kampanii

W najnowszej kampanii – „Praca na lata” – sieć przedstawia sylwestki czterech pracowników – Magdy, Moniki, Patryka oraz Macieja, którzy swoim stażem pracy potwierdzają, iż nie jest to praca tylko na chwilę. Magda Suchomska, jak sama mówi, choć nie była kandydatką idealną - Lidl dał jej szansę. Dziś jest związana z firmą od ponad 4 lat, pracując w sklepie na stanowisku specjalistki non-food. Elastyczny wymiar pracy w Lidlu umożliwił jej zachowanie balansu i połączenie życia zawodowego z macierzyństwem. Ważną kwestią, która sprawia, że pracownicy zostają w Lidlu na lata jest gwarantowany w umowie wzrost zarobków, a także sprawiedliwe wynagradzanie pracowników zajmujących równorzędne stanowiska i wykonujących tę samą pracę bez względu na płeć. W tym celu Lidl Polska ustanowił nagrodę Lidl Fair Pay, wyróżniającą firmy, których także celem jest równe traktowanie pracowników.

Do Lidla na chwilę przyszedł też Patryk Zarzecki. Zaczynał od pracy wakacyjnej, a teraz ma już pomysł na swoją karierę w firmie i stara się go realizować. Udział w Akademii Prestige, czyli cyklu szkoleń skierowanych do pracowników sklepów, umożliwił mu awans na stanowisko zastępcy managera sklepu.

Program szkoleń

Lidl oferuje liczne programy rozwojowe oraz doskonalenie kompetencji pracowników niezależnie od stanowiska. Każdy nowo zatrudniony pracownik otrzymuje swój indywidualny plan wdrożenia, który jest realizowany pod okiem managera, przy wsparciu działu personalnego. Osobą zajmującą się szkoleniami nowych pracowników w Lidlu jest między innymi bohater kampanii – Maciej, związany z firmą od 7 lat. W swojej codziennej pracy zajmuje się wdrażaniem nowych osób w codzienne obowiązki – pokazywanie drogi i kierunku, tak aby działania sklepu oraz całej firmy nie miały dla nich tajemnic.

Benefity

Dziś zespół Lidl Polska tworzy ponad 23 tysięcy pracowników. Aby nieustannie móc dawać im „Więcej na radość z życia” Lidl oferuje szeroką gamę benefitów oraz świadczeń pozapłacowych. Każda osoba zatrudniona w Lidlu może liczyć na prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę Multisport, wyprawki szkolne oraz dla maluszków, a także bony i paczki świąteczne. Pracownicy oraz członkowie ich rodzin mogą też korzystać ze specjalnego programu wsparcia, które oferuje im bezpłatną i anonimową możliwość korzystania z porad prawnych, psychologicznych i finansowych.