Ewa Chodakowska i Purella Superfoods wspierają walkę z rakiem piersi

Ewa Chodakowska oraz Purella Superfoods wspiera kobiety z zaawansowanym rakiem piersi, organizując w ramach Różowego Października akcję #ThinkPink. Dzięki sprzedaży limitowanego, różowego batona i szerokiej kampanii edukacyjnej, Purella przekazała 66 100 zł na wsparcie podopiecznych Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór kobiecy. Celem akcji społecznej #ThinkPink było zwiększenie świadomości kobiet w zakresie metod profilaktyki raka piersi, a także – zgodnie z hasłem tegorocznej akcji - międzypokoleniowa integracja kobiet. Akcja miała zwrócić uwagę na fakt, że rak dotyka kobiet w różnym wieku, dlatego profilaktyka na każdym etapie życia jest kluczowa. To ona zwiększa szanse na wczesne wykrycie nowotworu, a co za tym idzie, na jego pokonanie.

Finansowe wsparcie kobiet z zaawansowanym rakiem piersi

Przez cały październik prowadzone były działania edukacyjne z udziałem partnerów i ekspertów. Jednym z nich był instruktaż samobadania piersi przygotowany przez Ewę Chodakowską. Elementem akcji było także stworzenie dedykowanego, sygnowanego różową wstążką batona BeRAW #ThinkPink. Dzięki jego sprzedaży Purella przeznaczy 66 100 zł na działania Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej.

- Zdrowie kobiet to dla nas priorytet - dlatego nie tylko tworzymy produkty, które je wspierają na co dzień, ale także poruszamy tematy ważne z perspektywy każdej kobiety. Cieszymy się, że już po raz drugi dzięki zaangażowaniu naszych partnerów, pracowników, ale też Klientów, możemy wesprzeć Fundację OnkoCafe – Razem Lepiej i kobiety z zaawansowanym rakiem piersi - mówi Justyna Osińska, Brand Manager marki BeRAW & BeRAW Kids.

Wsparcie znanych kobiet

Akcję wsparły także znane i lubiane kobiety m.in. Patricia Kazadi, Ola Nowak, Martyna Kępa, Vanessa Florczak, Wiola Wołoszyn (blogerka Matka Wariatka) i Joanna Przetakiewicz, Marta Manowska, Małgorzata Socha, a także podopieczne Fundacji OnkoCafe.

- Postawiliśmy na integrację kobiet niezależnie od ich wieku, by dbając o siebie mogły też dbać o swoje mamy, babcie, dając tym samym przykład innym. Chcieliśmy stworzyć akcję, w którą przez drobny gest może włączyć się każdy. Baton z symbolem różowej wstążki mogliśmy kupić sobie, ale także podarować bliskiej kobiecie – przyjaciółce, siostrze, mamie, babci z przekazem: „jesteś dla mnie ważna, zadbaj o siebie. Zrób badania”. To okazja do wzbudzenia rozmowy nie tylko o tym jak dbamy o zdrowie, ale ile dla siebie znaczymy - mówi Ewa Chodakowska, Ambasadorka akcji #ThinkPink.

Promocja badań profilaktycznych wśród kobiet

- Cieszymy się, że dzięki naszym wspólnym działaniom zwróciliśmy uwagę tysięcy kobiet z całej Polski na to jak ważne są badania profilaktyczne i zmotywowaliśmy je do zapisania się na nie. Dzięki #ThinkPink możemy zauważyć, że integracja kobiet to ogromna dawka motywacji do działania i silny fundament wsparcia. Dzięki istnieniu takich inicjatyw społecznych kobiety mają odwagę pokonać własne lęki, odnaleźć poczucie bezpieczeństwa w grupie i zadbać o swoje zdrowie. Badania profilaktyczne to znak troski i miłości do siebie, a co za tym idzie wybór długiego życia w zdrowiu. Jesteśmy dumni też z tego, że dzięki akcji wsparciu Purella Superfoods i Ewy Chodakowskiej będziemy w stanie zapewnić wsparcie jeszcze większej liczbie podopiecznych, a także ich bliskim - mówi Anna Kupiecka, założycielka i Prezes Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej.

Tak liczny odzew i zaangażowanie na rzecz budowania większej uważności w kontekście regularnej profilaktyki to dowód na wzrastającą świadomość kobiet dotyczącą raka piersi.

- Czytając setki komentarzy kobiet pod moimi postami w ramach #ThinkPink, widzę jaki korzystny wpływ mają działania prowadzone w ramach tej kampanii. Kobiety coraz częściej rozmawiają i przekazują sobie wiedzę o profilaktyce raka piersi, zapisują się na badania i zachęcają do tego innych, a co najważniejsze – wspierają się wzajemnie - dodaje Ewa Chodakowska.

