Ewa Chodakowska łączy siły ze Szlachetną Paczką. Oto inicjatywa podjęta w obliczu epidemii

fot. Szlachetna Paczka, Ewa Chodakowska

Ewa Chodakowska wraz z partnerami biznesowymi, w tym firmą Catering dietetyczny Be Diet, przekaże ponad 20 tysięcy posiłków osobom starszym objętym pomocą Szlachetnej Paczki. Potrzebujący seniorzy przez miesiąc będą otrzymywali zdrowe, zbilansowane posiłki na każdy dzień. Akcja pomocowa z Ewą Chodakowską to jedno z wielu działań podejmowanych przez Szlachetną Paczkę w obliczu pandemii COVID-19.

Pierwsi seniorzy zaczęli otrzymywać posiłki 16 kwietnia. Każdego dnia dołączają do nich kolejni – w całej Polsce. Szlachetna Paczka zadbała o to, by pomoc żywieniowa trafiła do osób, które w obecnej chwili takiego wsparcia potrzebują najbardziej.

– Wszyscy mamy świadomość powagi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Dlatego tak ważna jest w tym okresie nie tylko troska o siebie, ale także o innych. Dzięki Szlachetnej Paczce mogliśmy dowiedzieć się o tych najbardziej potrzebujących. Razem z moimi partnerami biznesowymi przekazaliśmy 20 tysięcy pełnowartościowych posiłków, które dostarczamy do seniorów i osób samotnych – mówi Ewa Chodakowska.

Głód uwagi drugiego człowieka i Raport o Samotności

Szlachetna Paczka od blisko 20 lat realizuje system mądrej pomocy, dzięki której potrzebujący otrzymują nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim bezcenną uwagę i wiarę w to, że nadal są dla kogoś ważni. Akcja pomocowa z Ewą Chodakowską skierowana jest do samotnych osób starszych, które w dobie pandemii często zmagają się nie tylko z głodem fizycznym, ale także głodem związanym z uwagą i zainteresowaniem drugiego człowieka. Dzięki posiłkom seniorzy otrzymują zapewnienie, że mimo przeciwności nie zostali ze wszystkim zupełnie sami.

– Od kilku tygodni nasz świat jest inny. Zauważyliśmy problem samotności i jako Szlachetna Paczka jesteśmy od tego, żeby na problemy odpowiadać. W szczególnej sytuacji są seniorzy, dla których wyjście do sklepu czy do lekarza było okazją do tego, żeby nawiązać relacje z innymi ludźmi – mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA.

Szlachetna Paczka zwracając uwagę na palący problem społeczny, jakim jest rosnące osamotnienie, opublikowała ogólnodostępny Raport o Samotności dostępny na stronie szlachetnej paczki.

Telefon wsparcia dla seniorów

Od ponad miesiąca wolontariusze Szlachetnej Paczki angażują się w pomoc osobom starszym w swoich lokalnych społecznościach. Wsparcie otrzymują nie tylko beneficjenci Paczki – w tym ponad 4 tysiące seniorów – ale także osoby starsze, które nie są objęte pomocą w bieżącej edycji programu.

– Nasi wolontariusze pomagają seniorom w codziennych zakupach, w załatwieniu spraw urzędowych, odwiedzają dla nich apteki. Chcemy dawać seniorom wsparcie emocjonalne, obecność i czas – dodaje Joanna Sadzik.

Wielu seniorów mimo ryzyka samodzielnie robi zakupy, bo nie ma w najbliższym otoczeniu nikogo, kto mógłby im pomóc. Wielu jednak do sklepu nie wychodzi wcale. Nie mają za co kupić najprostszych produktów. Dzięki akcji pomocowej z Ewą Chodakowską i partnerami biznesowymi Purella, beBio Cosmetiqs, Be Active TV oraz Be diet, takie osoby otrzymają wsparcie w postaci gotowych, a przy tym zdrowych i zbilansowanych posiłków – każdego dnia.

Z kolei w walce z dojmującą samotnością Szlachetna Paczka uruchomiła specjalny telefon wsparcia dla seniorów „Dobre słowa”. Połączenia od samotnych osób starszych odbierają specjaliści, psychologowie oraz terapeuci. Zapewniają oni dzwoniącym odpowiednie wsparcie emocjonalne oraz – w razie potrzeby – łączą ich z lokalnymi wolontariuszami Szlachetnej Paczki, którzy oferują pomoc w załatwieniu spraw urzędowych czy zrobieniu dodatkowych zakupów, a w kolejnym etapie – budują z seniorem relację opartą na kontakcie i wzajemnym wsparciu.

